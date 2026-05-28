La elección MIR 2026 acaba con un pleno de asignaciones y récords de velocidad en las especialidades más deseadas

Más de 5.000 aspirantes han preferido no elegir plaza este año, probablemente para optar a su especialidad preferida en futuras convocatorias.

La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias se ha estrenado con 82 plazas adjudicadas de forma progresiva hasta cerrar la primera generación MIR.

Dermatología y Cirugía Plástica han batido récords de velocidad en agotar sus plazas, mientras que Oftalmología también se adjudicó en tiempo récord.

Todas las plazas MIR ofertadas para 2026 han sido adjudicadas, incluyendo Medicina de Familia, tras tres semanas y media de elección.

El año con más plazas MIR ofertadas ha acabado con todas ellas asignadas. A las 12:35 de este miércoles, la elección de la última plaza de Medicina de Familia en el Área Sanitaria de Ferrol, poniendo fin a tres semanas y media de ilusiones.

La nueva generación MIR de 2026 se incorporará a sus nuevos puestos la semana que viene. Entre el 4 y 5 de junio, se prevé que ocupen sus plazas los 9.275 médicos que han elegido una a lo largo del último mes.

En este último día, solo quedaban por asignar plazas para Medicina Familiar y Comunitaria: el martes se agotaron las de Medicina Preventiva y Salud Pública, y el lunes, las de Medicina del Trabajo, las únicas tres especialidades con puestos vacantes para esta última semana.

En el lado opuesto se encuentran Dermatología y Cirugía Plástica, que cada año agotan sus plazas a mayor velocidad.

Las 140 plazas de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología se agotaron el primer día de asignación, el lejano lunes 4 de mayo.

Lo hicieron con el número de orden 486, el más bajo. Es decir, que algo más de uno de cada cuatro aspirantes (el 28,8%) que podía optar a una plaza de esta especialidad acabó eligiéndola.

En contraste, hace solo cinco años, en 2021, las 115 plazas disponibles tardaron un poco más del doble de tiempo en agotarse: la última plaza fue para el número de orden 1.008.

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora también ha batido su propio récord. Este año agotó sus 53 plazas con el número de orden 632. El año pasado lo hizo en el 743, y el anterior, en el 827.

El podio de las especialidades más rápidas (en agotarse) lo completa Oftalmología, que adjudicó la última de sus 229 plazas al tercer día, en el número 2.069.

Su atractivo no ha hecho más que aumentar en los últimos años. En los primeros años post-pandemia (y con un número similar de plazas ofertadas) solía acabarse un poco antes del puesto 4.000, pero paulatinamente se ha ido agotando cada vez más pronto.

Un camino similar han seguido Cirugía Oral y Maxilofacial, Otorrinolaringología, Endocrinología o Cirugía Ortopédica y Traumatología, que han agotado sus plazas mucho antes de lo que estaban acostumbradas.

Medicina de Familia, en cambio, ha agotado plazas en el número 14.601. Con 9.275 plazas MIR ofertadas, esto quiere decir que más de 5.000 aspirantes han preferido 'pasar' para, probablemente, optar el año que viene a su plaza soñada.

Esto es posible porque el año pasado el Ministerio de Sanidad eliminó la nota de corte: cualquier persona que no tenga una nota negativa en el examen MIR puede optar a una plaza, siempre y cuando estén disponibles.

Esta decisión se tomó para solventar un problema creciente: en los últimos años se creaban plazas MIR de Medicina de Familia (tras los drásticos recortes que hubo después de la recesión económica de la década pasada) a un ritmo inusitado, pero finalizaba el proceso de elección y ningún candidato las había escogido.

En 2024, la situación se tornó dramática: terminó la elección con 473 plazas vacantes. Tras un proceso de 'repesca', se quedaron en 246.

El año pasado, tras esta reforma, no quedaron plazas vacantes. Este año vuelve a haber pleno de plazas adjudicadas.

Otra de las incógnitas que vivió esta elección MIR era cómo iba a funcionar la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Sus 82 plazas se hicieron esperar. David Pastor hizo historia siendo el primero en elegir la especialidad, con el número de orden 824, el pasado 5 de mayo, segundo día de adjudicación.

Durante la primera semana y parte de la segunda, hubo un goteo de asignaciones, con tres o cuatro al día. Solo al final de la segunda semana y en la tercera, las adjudicaciones superaban las diez diarias, hasta que el pasado jueves 21 de mayo, la plaza de Urgencias en el Hospital Universitario de Cuenca cerraba la primera generación de futuros especialistas vía MIR.

Otra especialidad muy joven (fue creada en 2023) es Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Con 52 plazas, se estrenó también el segundo día de elección y las finalizó en el décimo, con el número de orden 6.744.

También es relativamente nuevo el MIR de Medicina Legal y Forense. Esta especialidad se incorporó al sistema MIR en 2022 (antes era una especialidad de escuela, no de residencia) y este año finalizan sus primeros residentes.

Las 18 plazas de esta especialidad se agotaron también el décimo día, con el número de orden 6.885.