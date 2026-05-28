El Congreso da luz verde a la reforma del copago farmacéutico

Los pensionistas también tendrán nuevos límites de copago, con topes mensuales ajustados a sus ingresos, y se crea un nuevo tramo para jubilados con rentas entre 18.000 y 59.999 euros.

Las personas con ingresos inferiores a 35.000 euros pagarán un máximo mensual de 61,75 euros, y se establecen hasta seis tramos según renta.

La reforma busca que las rentas más bajas paguen menos por los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud.

El Congreso ha aprobado la reforma del copago farmacéutico, que introduce nuevos tramos y topes de pago para trabajadores y pensionistas.

El nuevo copago farmacéutico sigue adelante sin ningún tipo de reservas. El Congreso de los Diputados ha avalado el real decreto-ley que recoge la reforma que el Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas.

Todo ello a pesar de que el Gobierno no las tenía todas consigo. La votación estaba sumida en interrogantes tras conocerse la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Así, la norma ha contado con el apoyo de 164 votos a favor, 33 en contra y 149 abstenciones.

Con todo, la reforma pretende modificar la aportación económica que hacen trabajadores y pensionistas por los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de que las rentas bajas paguen menos por los tratamientos.

Sin embargo, como adelantó en exclusiva este diario, el nuevo copago no podrá aplicarse hasta dentro de unos meses.

Y por motivos técnicos, el Gobierno seguirá manteniendo la norma que ya no está en vigor.

"En el caso de los nuevos tramos vinculados a renta, la aplicación efectiva depende de que se actualicen los sistemas de información con los datos fiscales consolidados", aclararon fuentes del Ministerio de Sanidad.

"La implantación, por tanto, será progresiva. La parte relativa a los pensionistas con complementos a mínimos es más sencilla de aplicar y podría activarse antes. Sin embargo, los nuevos tramos vinculados a renta requieren el cruce de información fiscal entre Hacienda, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las comunidades autónomas para actualizar los datos en la tarjeta sanitaria", añadieron.

Cambios

El nuevo copago trae bastantes novedades con nuevos topes y tramos más progresivos. En el caso de las personas con rentas por debajo de los 35.000 euros al año pagarán un máximo mensual que no puede superar los 61,75 euros.

En estos momentos, y sin aplicar la reforma, las personas con ingresos inferiores a 18.000 euros pagan el 40% del precio del medicamento. Las rentas entre 18.000 y 99.999 euros abonan el 50% y las de 100.000 euros o más asumen el 60%, sin ningún tope mensual.

Tabla de los copagos farmacéuticos tras las reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

Cuando se aplique, estos tres tramos desaparecerán y pasarán a ser seis. En los tres primeros, que concentran a las rentas más bajas, se imponen topes de pago. Es decir, que, como máximo, sólo abonarán unas cantidades cada 30 días.

A partir de las rentas de 35.000 euros al año, se mantendrán los porcentajes del 45%, 50% y 60% de copago por medicamento para los tramos de 35.000-59.999 euros, 60.000-99.999 euros y más de 100.000 euros, respectivamente.

También hay cambios para los pensionistas, aunque son menores. Se crea un nuevo tramo para jubilados que tengan rentas entre 18.000 a 59.999 euros. Las personas con estos ingresos tendrán que abonar el 10% de copago por medicamento, con un tope mensual de 13,37 euros.

El resto se mantiene. El primer tramo, el de las personas que cobran menos de 18.000 euros al año y abonan un 10% de copago, tiene un tope de abono de 8,23 euros al mes. Y los pensionistas que ganan entre 60.000 y 100.000 euros pagan también un 10% de los medicamentos con un máximo mensual de 18,52 euros.

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Los pensionistas que superen los 100.000 euros en ingresos tienen que abonar el 60% del precio del fármaco con un límite mensual de pago de 61,75 euros.