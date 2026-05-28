El 'caso Zapatero' trastorna la reforma del copago farmacéutico y pone en duda que el Congreso la apruebe

La reforma introduce seis tramos de renta y establece topes mensuales de pago para las rentas más bajas y cambios en el copago para pensionistas.

Vox y el Partido Popular han expresado su rechazo o reservas sobre la reforma, citando defectos técnicos y falta de consenso.

El Congreso debe decidir si convalida la reforma, pero la imputación de Zapatero y las investigaciones en la sede del PSOE generan incertidumbre sobre su aprobación.

La reforma del copago farmacéutico busca que las personas con rentas más bajas paguen menos por los medicamentos prescritos en el Sistema Nacional de Salud.

Este jueves, el Congreso decidirá el futuro del nuevo copago farmacéutico. Hace un par de semanas, el Consejo de Ministros, por la vía el real decreto-ley, aprobó una reforma que contempla que las personas con rentas más bajas paguen menos por los fármacos que se les prescriben en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Aunque ya está en vigor pero no aplicado, la Cámara Baja tendrá que decidir si convalida o deroga el nuevo real decreto-ley.

Sin embargo, el futuro de esta votación está sumida en la incertidumbre. Y voces del Gobierno admiten que no tienen del todo claro que el nuevo copago farmacéutico supere el examen del Congreso.

Varios grupos parlamentarios ya habían mostrado disconformidad con la reforma. Sin embargo, y pese a ello, el Ejecutivo daba por hecho el aval de la Cámara Baja al real decreto-ley.

Pero esta seguridad se ha derrumbado tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la profunda investigación de los tribunales y de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz, entre otros lugares.

Desde el Gobierno admiten que los hallazgos que se están conociendo a partir de estas investigaciones podrían truncar el aval del Congreso al correspondiente real decreto-ley. Algo que, hasta ahora, se daba por hecho.

Con todo, Vox ha sido el único partido que por ahora ha manifestado su postura de forma clara. El nuevo copago no contará con su apoyo. La formación que lidera Santiago Abascal critica que migrantes irregulares puedan acceder como beneficiarios del tope mínimo de pago mensual, por delante de españoles con "ingresos modestos".

Su grupo parlamentario ha presentado varias iniciativas como exenciones del copago farmacéutico para personas polimedicadas y con patologías crónicas en situación de discapacidad con enfermedades raras. Reclaman lo mismo para las familias numerosas y poner fin al copago para pensionistas de clases pasivas (funcionarios públicos, militares y altos cargos del Estado).

PP

El Partido Popular es más cauto, aunque la reforma tampoco ha terminado de convencer. Fuentes cercanas a la formación señalan que hay malestar con el nuevo copago, dado que, bajo su punto de vista, el texto cuenta con muchos defectos técnicos y normativos y no ha tenido ningún consenso.

El resto de partidos, por el momento, no se ha manifestado y ha decidido reservar su postura hasta el momento de la votación.

Novedades

El Ejecutivo contempla con el nuevo copago rebajar lo que pagan las familias con menos ingresos por sus medicamentos de la sanidad pública.

Así, las personas con rentas por debajo de los 35.000 euros al año pagarán un máximo mensual que no puede superar los 61,75 euros.

En estos momentos, y sin aplicar la reforma, las personas con ingresos inferiores a 18.000 euros pagan el 40% del precio del medicamento. Las rentas entre 18.000 y 99.999 euros abonan el 50% y las de 100.000 euros o más asumen el 60%, sin ningún tope mensual.

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Cuando se aplique la reforma, estos tres tramos desaparecerán y pasarán a ser seis. En los tres primeros, que concentran a las rentas más bajas, se imponen topes de pago. Es decir, que, como máximo, sólo abonarán unas cantidades cada 30 días.

A partir de las rentas de 35.000 euros al año, se mantendrán los porcentajes del 45%, 50% y 60% de copago por medicamento para los tramos de 35.000-59.999 euros, 60.000-99.999 euros y más de 100.000 euros, respectivamente.

También hay cambios para los pensionistas, aunque son menores. Se crea un nuevo tramo para jubilados que tengan rentas entre 18.000 a 59.999 euros. Las personas con estos ingresos tendrán que abonar el 10% de copago por medicamento, con un tope mensual de 13,37 euros.

El resto se mantiene. El primer tramo, el de las personas que cobran menos de 18.000 euros al año y abonan un 10% de copago, tiene un tope de abono de 8,23 euros al mes. Y los pensionistas que ganan entre 60.000 y 100.000 euros pagan también un 10% de los medicamentos con un máximo mensual de 18,52 euros.

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Los pensionistas que superen los 100.000 euros en ingresos tienen que abonar el 60% del precio del fármaco con un límite mensual de pago de 61,75 euros.

Cabe recordar que, aunque el Congreso avale el real decreto-ley, el nuevo copago no podrá aplicarse hasta dentro de unos meses. Por motivos técnicos, el Gobierno seguirá manteniendo la norma que ya no está en vigor.

"En el caso de los nuevos tramos vinculados a renta, la aplicación efectiva depende de que se actualicen los sistemas de información con los datos fiscales consolidados", aclararon fuentes del Ministerio de Sanidad a este diario hace unos días.

"La implantación, por tanto, será progresiva. La parte relativa a los pensionistas con complementos a mínimos es más sencilla de aplicar y podría activarse antes. Sin embargo, los nuevos tramos vinculados a renta requieren el cruce de información fiscal entre Hacienda, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las comunidades autónomas para actualizar los datos en la tarjeta sanitaria", añaden.