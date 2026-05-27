Villanueva (IDIS): "Muface está infrafinanciado, por eso cada vez más funcionarios se decantan por la pública"

La Fundación IDIS impulsa iniciativas de digitalización como el Espacio de Datos de la Sanidad Privada, buscando integrar la historia clínica entre los sectores público y privado.

El número de asegurados privados sigue creciendo, alcanzando los 12,8 millones en 2025 y un aumento del 11,5% en volumen de primas.

El sector privado gestiona el 42% de las intervenciones quirúrgicas y el 32% de las urgencias, desempeñando un papel clave en áreas como la salud mental y la odontología.

Muface ha perdido 24.157 funcionarios en un año, que han optado por la sanidad pública debido a la infrafinanciación del modelo.

Muface pasó por una de sus mayores crisis a finales de 2024 que se saldó con la firma de un nuevo concierto para 2025-2027 en el que el Gobierno ofreció a las aseguradoras una subida de las primas del 41,2%. Sin embargo, parece que los problemas del mutualismo administrativo no han desaparecido.

En un año, Muface ha perdido 24.157 funcionarios que se han decantado por la sanidad pública. Una tendencia que en los últimos meses se ha agravado. Todo esto ha despertado la inquietud de los mutualistas por la viabilidad del sistema debido al rechazo de pruebas y cirugías.

"Es verdad que hay una tendencia a la baja por parte de los funcionarios. Quizá porque tampoco se promueve tanto el sector privado dentro de este colectivo. El mutualismo administrativo es un modelo de colaboración público-privada que funciona desde hace décadas y es exitoso. Pero, lo que está claro es que actualmente está infrafinanciado", argumenta Marta Villanueva, directora general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).

En una entrevista con este diario, Villanueva reflexiona sobre los puntos débiles del modelo y la falta de financiación que reciben las aseguradoras.

"Para que compañías y hospitales ofrezcan las mismas coberturas y mantengan la calidad asistencial que se espera, se les tiene que dotar de los suficientes recursos. Este modelo funcionará si se ofrece esa financiación precisa para hacerlo sostenible en el tiempo", indica.

El modelo funcionará si se ofrece esa financiación precisa para hacerlo sostenible en el tiempo

Aparte de ofrecer asistencia a través de mutualismo administrativo, el sector privado gana mucho terreno con los seguros de salud. El sector se nutre principalmente de este segmento, que no para de crecer. En 2025 se alcanzaron los 12,8 millones de asegurados, frente a los 12,6 del año anterior. La gran mayoría de las personas que acuden a los centros privados lo hacen a través de una cobertura de asistencia sanitaria.

Sin embargo, lo que más se elevó fue el volumen de primas, que superó los 13.312 millones de euros, un 11,5% más (11.942 millones en 2024).

¿Qué se espera para este 2026? ¿Cómo se comportará el sector?

Los seguros de salud presentan un crecimiento sostenido en el tiempo. Todos los años hay un incremento del 2%. En antaño, la gente tenía el doble aseguramiento para complementar, por si acaso querían o por si tenían una necesidad adicional. Ahora mismo, el sector sanitario privado se está convirtiendo en una necesidad estructural, no en una forma de acceder y de empezar a explorar.

Por ejemplo, nos encontramos que en especialidades como la oncología es absolutamente vital para llegar a tiempo para poder curarnos y aquí es donde el sector privado está dando esa cobertura.

Este 2026 esperamos seguir creciendo en número de asegurados, viendo la perspectiva del sector público que cada vez está más tensionado y va a seguir aumentando su presión asistencial, listas de espera y descontento.

Otra cosa que está evolucionando mucho es la subida de las primas que se ven afectadas por los costes que debe afrontar la sanidad privada.

Villanueva en su despacho en la sede de la Fundación IDIS. Cristina Villarino

Lógicamente los seguros de salud en España -que tienen un precio muy bajo comparado con otros países a nivel internacional- tienen que adaptarse al uso y a las coberturas que tienen contratadas los asegurados. Estas cada año se van actualizando. ¿Por qué? Pues porque se necesita más la asistencia, se recurre más a pruebas diagnósticas y, por lo tanto, es necesario que haya un equilibrio, para poder sostener los centros asistenciales y los profesionales que están trabajando en el sector.

Es ineludible y tiene que ir creciendo. Así, la evolución de las primas está directamente relacionada con la cobertura que tenemos en cada una de nuestras pólizas.

El sector privado contribuye a descongestionar la actividad asistencial de la sanidad pública, ¿en qué áreas está su mayor aportación? ¿En cuáles se ve más margen para que la sanidad privada siga descargando presión?

Lo que dice el informe que presentamos hace unas semanas sobre la aportación del Sector Sanitario Privado es que gestiona el 42% de las intervenciones quirúrgicas y el 32% de las urgencias.

Villanueva en las instalaciones de la Fundación IDIS. Cristina Villarino

Ya no quiero ni decirte cuando nos centramos en el sector bucodental donde nos encontramos que el 99% de las clínicas y consultas odontológicas son privadas. Igual ocurre con el sociosanitario o en el caso de la salud mental. Es decir, la corriente de participación de la privada del sector privado en el sistema cada vez es más grande.

Como he dicho, por ejemplo, en el caso de la salud mental concentramos el 75% de los hospitales especializados y el 61% de las camas.

Luego, bueno, hay especialidades que se desbloquean de manera muy rápida en cuanto tienen acceso a través de urgencias, como es el caso de traumatología. Ahí el sector privado funciona muy bien y permite un acceso mejor y más rápido a las altas y cirugías.

Otros de los matices que se analizan en el informe son los beneficios de la colaboración público-privada (conciertos, concesiones o mutualismo). En un contexto donde se ha puesto en duda la viabilidad de los conciertos con la sanidad privada con la nueva Ley de Gestión Pública ¿Qué pasaría, en términos de listas de espera, si se suprimiera esa colaboración?

Sólo uno se puede llegar a imaginar qué pasaría teniendo en cuenta la carga asistencial que tiene el sector privado. Se podrían disparar las listas y el sistema público tendría que absorber toda la demanda. Sería incapaz.

Nosotros, como defendemos la normalización del sector privado y que es un sector estructural para dentro del sistema, lo que queremos es que de manera natural la colaboración se sostenga basada en contratos, regulaciones, auditorías, supervisión y transparencia de los datos.

Lo que no se puede hacer es dotar de carga ideológica al sistema sanitario y a la regulación

Es decir, en el momento en que el sector público, por falta de recursos, no puede llegar a dar el acceso y existe un sector que es el privado que puede complementar a lo que el público no puede, ¿qué es lo que hay que hacer? Regularlo adecuadamente y sostenerlo a través de contratos claros, definidos y absolutamente monitorizados para controlar que la transparencia de la colaboración funciona.

Pero, lo que no se puede hacer es dotar de carga ideológica al sistema sanitario y a la regulación. Nosotros defendemos la política sanitaria, no la polarización de la sanidad. Entonces, empezar a bañar de ideología para dar a entender que el sector privado es una amenaza es algo que evidentemente desde la Fundación IDIS nos vamos a oponer absolutamente.

Y, en la actualidad, ¿qué reformas serían prioritarias para para integrar mejor la sanidad privada en la planificación del sistema?

Bueno, yo creo que el sector público debería reflexionar al respecto de la Ley General de Sanidad, ya que es una norma de los años 80, es decir, del siglo pasado y lógicamente no está adaptada al ecosistema y a la idiosincrasia actual.

También, se le debe dar prioridad a la reforma del Estatuto Marco desde la filosofía de devolver al profesional sanitario todo su esfuerzo. Creo que hay que reconocer el trabajo bien hecho y se tiene que dotar de transparencia en los datos. Y, sobre todo, hacerle entender a la población que el sector privado existe, que tiene recursos, que tiene potencia, que tiene rapidez para el cambio y que es un compañero de viaje imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema.

Una de las iniciativas que recientemente ha puesto en marcha la Fundación IDIS es el Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP), ¿en qué punto se encuentra actualmente? ¿cuándo se pondrá oficialmente en marcha?

Todo esto emana desde Europa, cuando se da cuenta de que es imprescindible regular la historia clínica digital de los ciudadanos de una manera transfronteriza y federada. Por eso, sacó un reglamento el año pasado donde se especificaban unos plazos para empezar a trabajar. Así, está previsto que se presente en marzo de 2029. Todos los países estamos empezando a trabajar en esa dirección.

El Ministerio de Sanidad es la autoridad nacional al respecto del sector público. Y la Fundación IDIS es el paraguas global del sector privado. Entonces, ya desde hace años venimos trabajando. En junio de 2023, salió nuestra plataforma miHC que te permite tener tu historia clínica aglutinada con independencia de dónde te hayas hecho la prueba, ya sea de distintos grupos, centros asistenciales o de diversos puntos del país.

Marta Villanueva en conversación con el Observatorio de la Sanidad. Cristina Villarino

Esto ya está funcionando. El paciente puede compartir sus historias clínicas con distintos profesionales sanitarios de una manera segura. Está diseñada bajo privacidad y bajo el Reglamento General de Protección de Datos.

De momento, para esto, que son los datos de uso primario ya tenemos en marcha esta plataforma. Ahora estamos buscando fórmulas, ofreciendo la posibilidad de integrarnos con el sector público. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Sanidad para ver cómo se puede confluir, porque Europa no distingue de público y privado. Europa habla del ciudadano europeo y le da igual la titularidad del centro donde te hayas hecho la prueba. Entonces hay conversación, hay voluntad, pero todavía queda tiempo para poderlo ejecutar.

Lo importante es que la Fundación IDIS está preparada para diseñar una forma de compartir la historia clínica con la pública. Además, hemos construido con fondos del Ministerio de Transformación Digital y con fondos europeos el Espacio de Datos de la Sanidad privada. Este puede albergar tanto estas historias clínicas resumidas como datos de uso secundario y datos anonimizados que pueden servir para la innovación o la investigación.

Este espacio lo presentaremos el próximo 25 de junio y contaremos que tenemos ya entidades adheridas.