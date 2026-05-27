Sanidad prepara la especialidad de Enfermedades Infecciosas junto a las sociedades científicas y FACME

El Ministerio de Sanidad trabaja junto a sociedades científicas y la FACME para definir la formación en la nueva especialidad.

España prepara la creación de la especialidad de Enfermedades Infecciosas, siendo uno de los dos únicos países de la UE que aún no la tiene.

En la actualidad, España es el único país de la Unión Europea (UE) junto a Chipre que no cuenta con la especialidad de infecciosas. Y este escenario vuelve al foco mediático en un contexto de sucesivas crisis sanitarias como la vivida recientemente con el hantavirus o la del ébola.

En mayo de 2025, la Sociedad Española de Infecciosas (Seimc) presentó la solicitud para crear la especialidad. Cabe recordar que para que esto suceda, Sanidad y las comunidades autónomas deben votar su creación y al menos se necesita el apoyo de siete gobiernos regionales.

Este plazo acabó el 14 de abril, pero la Dirección de Ordenación Profesional del Ministerio no había resuelto el expediente presentado por la Seimc. Por eso, el departamento que dirige García decidió ampliar el plazo tres meses más (hasta el 14 de julio). Después de años de reivindicaciones parece que la especialidad se hará realidad muy pronto debido a que el Ministerio ya la está preparando junto a la colaboración de varias sociedades científicas (Medicina Interna y Microbiología) y la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme).

Así lo ha anunciado Mónica García, durante su intervención en la sesión plenaria del Congreso los Diputados de este miércoles. En este grupo de trabajo también están participando las comunidades.

"En ese grupo están presentes las sociedades para habilitar esa formación que no sólo implica a la formación MIR sino también a los post MIR. Estamos trabajando en ese marco, en cómo podemos abordar en general las especialidades de capacitación específica y las supraespecialidades (subespecialidades de perfeccionamiento enfocadas en patologías ultra-complejas)", ha precisado en su discurso.

"En el caso de las infecciosas se requiere un conocimiento específico que deriva de Microbiología y de Medicina Interna. Por eso, estas sociedades tienen que estar implicadas y opinar sobre ello", ha terminado García.

Todo este debate ha surgido a petición del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que después de la crisis sanitaria vivida por el crucero con hantavirus ha recordado a la ministra la necesidad de su creación, así como de la puesta en marcha de la Agencia de Salud Pública.

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario, Joseba Andoni Agirretxea, ha recordado que las bacterias multiresistentes provocan alrededor de 24.000 muertes al año y que estas se pueden reducir hasta la mitad cuando son tratadas por profesionales expertos en la materia. Por eso, ha recalcado la necesidad de la creación de la especialidad.