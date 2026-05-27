La nutrición parenteral avanza hacia tratamientos más personalizados y seguros

Las claves

Las claves Generado con IA La nutrición parenteral se consolida como un reto clínico ante el aumento de pacientes con necesidades nutricionales complejas. Uno de cada cuatro pacientes hospitalizados en España requiere nutrición artificial, siendo la parenteral la única opción cuando la vía oral o enteral no es posible. B. Braun ha presentado su servicio CAPS, que ofrece fórmulas magistrales y nutrición parenteral individualizada para más de 1.200 pacientes europeos. La automatización de la elaboración de la nutrición parenteral, como el sistema APEX de B. Braun, mejora la precisión y seguridad de los tratamientos en hospitales.

La nutrición parenteral (técnica de soporte médico mediante la cual se administran nutrientes esenciales) se ha consolidado como un importante reto clínico y operativo para los hospitales ante el aumento de pacientes con necesidades nutricionales complejas y la creciente exigencia de tratamientos cada vez más personalizados y seguros.

Así lo han puesto de manifiesto varios expertos durante la ‘Jornada sobre la elaboración de la Nutrición Parenteral’, organizada por B. Braun en el marco del 41º Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo, celebrado en Pamplona.

En España, uno de cada cuatro pacientes hospitalizados necesita nutrición artificial. En los casos en los que la alimentación oral o enteral (por sonda) no es posible, la nutrición parenteral permite administrar directamente en el torrente sanguíneo los nutrientes que requiere cada paciente.

En este contexto, la compañía de tecnología médica B. Braun ha presentado su servicio CAPS (Central Admixtures Pharmacy Services), integrado por dos centros en España especializados en la elaboración de fórmulas magistrales y nutrición parenteral individualizada. Estas unidades preparan dietas a medida en cabinas de flujo laminar y las entregan en 24 horas a farmacias hospitalarias y pacientes domiciliarios.

En la actualidad, los centros CAPS de B. Braun elaboran diariamente la nutrición que necesitan más de 1.200 pacientes europeos que están haciendo una vida normal a pesar de alimentarse sólo con nutrición parenteral.

En la nutrición parenteral, cada dieta puede contener más de 50 ingredientes y las emulsiones lipídicas de última generación aportan propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y antioxidantes, mientras que las vitaminas intravenosas permiten cubrir déficits rápidamente cuando la vía oral o enteral no es viable.

En este sentido, B. Braun presentó en el congreso el sistema APEX, una solución tecnológica que automatiza la elaboración de nutrición parenteral en hospitales y permite dosificar macro y micronutrientes con mayor precisión, reducir la intervención manual y reforzar la trazabilidad del proceso.