Lilly adquiere tres compañías para desarrollar nuevas vacunas contra enfermedades infecciosas por 3.300 millones

Otras farmacéuticas como Moderna y Traws Pharma también están desarrollando soluciones contra el hantavirus, impulsadas por recientes crisis y la falta de tratamientos específicos.

El objetivo de Lilly es prevenir enfermedades infecciosas a través de la vacunación, ante el aumento de resistencia a los antimicrobianos y su vínculo con enfermedades graves.

Las compañías adquiridas son Curevo, LimmaTech Biologics y Vaccine Company, cuyos negocios se integrarán en Lilly tras completar los procesos regulatorios.

Eli Lilly ha adquirido tres compañías especializadas en vacunas por un total de 3.300 millones de euros para reforzar su investigación en enfermedades infecciosas.

El laboratorio estadounidense Eli Lilly ha anunciado este martes la compra de tres compañías para desarrollar nuevas vacunas por un valor total de 3.830 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros al cambio actual).

En concreto, la compañía comprará Curevo por 1.500 millones de dólares (1.290 millones de euros); LimmaTech Biologics por 780 millones de dólares (671 millones de euros); y Vaccine Company por 1.550 millones de dólares (unos 1.334 millones de euros).

Así, su principal objetivo es ampliar los "esfuerzos de investigación y desarrollo en el campo de las enfermedades infecciosas" del laboratorio.

Estas operaciones de compraventa quedan sujetas a las condiciones de cierre habituales y deberán seguir la regulación en vigor. El negocio de estas compañías será integrado en los resultados de Eli Lilly una vez finalicen los procesos de compra.

"Estas adquisiciones reflejan una estrategia deliberada para prevenir la enfermedad en su origen en lugar de tratar sus consecuencias", ha destacado Daniel Skovronsky, director científico de Lilly y presidente de Lilly Research Laboratories.

"Décadas de evidencia vinculan las infecciones comunes con enfermedades que potencialmente surgen años después, como enfermedades neurológicas, cáncer e infertilidad. Y a medida que la resistencia a los antimicrobianos reduce nuestra capacidad para tratar las infecciones bacterianas, las vacunas se convierten cada vez más en la única vía de prevención", ha añadido.

Poco después de conocerse este anuncio, las acciones del laboratorio estadounidense crecían por encima del 2% en la apertura de la bolsa de Nueva York.

Otras farmacéuticas

Parece que Lilly no ha sido la única compañía que se ha interesado por este tipo de enfermedades para desarrollar vacunas.

La crisis por el crucero con hantavirus, ha avivado el interés de los laboratorios por desarrollar una vacuna para esta patología. Una enfermedad para la que todavía no hay tratamientos específicos.

Por ejemplo, ha sido el caso de Moderna que anunció hace unas semanas el inicio de la producción de una posible vacuna contra este virus junto con el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos.

También destaca la biofarmacéutica estadounidense, Traws Pharma que trabaja, por su lado, en desarrollar un medicamento para solventar el vacío terapéutico que hay en esta enfermedad.