China toma la delantera en el desarrollo de terapias CAR-T en tumores gástricos mientras Europa aún no está 'madura'

Varias empresas chinas investigan más de 20 fármacos CAR-T para cáncer gástrico, con algunos ya en fases avanzadas de ensayos clínicos.

Mientras Europa enfrenta retos regulatorios y científicos, China suma nueve terapias CAR-T aprobadas y concentra el 44% de los casos mundiales de cáncer gástrico.

El tratamiento satri-cel, dirigido a la proteína Claudina 18.2, ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos y se espera que esté disponible en China a partir de junio.

China lidera el desarrollo y la aprobación de terapias CAR-T para tumores gástricos y gastroesofágicos, con el próximo lanzamiento de satricabtagene autoleucel (satri-cel).

China toma la delantera en la aprobación de terapias CAR-T para tratar cánceres gástricos y gastroesofágicos avanzados como el de páncreas o estómago. El país asiático está a punto de lanzar satricabtagene autoleucel, más conocido como satri-cel, la primera terapia CAR-T innovadora para atacar a la Claudina 18.2, una proteína que se encuentra comúnmente en este tipo de tumores.

Así, actualmente dicho tratamiento está en fase de revisión por la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA, por sus siglas en inglés) y se prevé que esté disponible para los pacientes a partir del mes de junio.

Hasta ahora, estas terapias innovadoras sólo están disponibles para cánceres hematológicos (de sangre) como leucemias, linfomas o mieloma múltiple.

"Hay investigación activa en CAR-T para tumores sólidos, pero todavía en Europa no disponemos de resultados suficientemente maduros ni de una aprobación equivalente en esta indicación. Por lo tanto, sí puede decirse que China toma la delantera en este campo concreto, aunque habrá que confirmar si esa ventaja se traduce en beneficio clínico sostenido, seguridad aceptable y acceso real para los pacientes", reflexiona María José Safont, oncóloga médica del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), a este diario.

Así, China se convertirá en la primera potencia mundial con una terapia CAR-T para este tipos de cánceres. Con esta incorporación, el país sumaría nueve terapias CAR-T aprobadas en total.

"La verdad es que los resultados de los ensayos de este tratamiento son bastante prometedores", asegura Safont.

El ensayo de fase II, publicado en la revista The Lancet, mostró una mejoría significativa de la supervivencia libre de progresión que se extendió a aproximadamente 4,7 meses de tiempo mediano. "Sin embargo, los datos de supervivencia global todavía son inmaduros", precisa.

En cuanto a la seguridad de la terapia, "el perfil de toxicidad fue considerado manejable dentro de un entorno vigilado".

Con todo, el síndrome de liberación de citoquinas (una reacción inflamatoria sistémica) fue frecuente, aunque esto suele ocurrir con las terapias CAR-T. "Por eso, será importante disponer de más experiencia y seguimiento a largo plazo", precisa la especialista.

Europa

A pesar de que Europa tiene varios tratamientos en desarrollo, aún queda muy lejos de los avances de China. Aparte de las trabas burocráticas, la especialista denuncia que hay más factores detrás de este retraso.

Safont explica que la complejidad biológica de los tumores sólidos supone un reto significativo para el desarrollo y la efectividad de las CAR-T, además presenta cierta dificultad para seleccionar bien la diana y la fabricación individualizada.

A esto se suma, el coste de su investigación, los requisitos regulatorios europeos y también la epidemiología.

"El cáncer gástrico tiene una incidencia especialmente relevante en población asiática, lo que facilita el desarrollo clínico y el reclutamiento en China", asevera la especialista. En concreto, este representa un importante problema de salud en el país, concentrando el 44% de los casos a nivel mundial.

La nueva terapia

De esta manera, la nueva terapia ha sido desarrollada por la biofarmacéutica china CARsgen Therapeutics. El nuevo tratamiento ha pasado por un proceso hasta recibir la aprobación.

Todo empezó cuando la empresa presentó el año pasado una solicitud a las autoridades reguladoras chinas para que aprobaran la terapia para ciertos pacientes con cáncer gástrico difícil de tratar. Dicha solicitud se basó principalmente en datos de un estudio de fase II en el que los pacientes fueron asignados aleatoriamente a recibir satri-cel o el tratamiento indicado por su médico.

Los resultados indicaron que satri-cel era más eficaz para retrasar la progresión de la enfermedad. Finalmente, la terapia recibió la revisión prioritaria de la NMPA en mayo de 2025 para el tratamiento de tercera línea de los cánceres gástrico y gastroesofágico.

Además, la compañía con sede en Shanghái patrocina un ensayo clínico de fase I independiente que evalúa satri-cel como tratamiento complementario a la quimioterapia estándar en pacientes con cáncer de páncreas que ya se han sometido a una cirugía para extirpar el tumor.

Todos los participantes en este ensayo abierto recibirán la terapia, con el objetivo principal de evaluar cuánto tiempo permanecen libres de enfermedad tras el tratamiento combinado. El estudio está reclutando participantes en centros hospitalarios chinos.

La farmacéutica también está llevando a cabo un estudio -que se encuentra en las fases I y II- para probar satri-cel en pacientes con cáncer de páncreas, estómago u otros cánceres digestivos en Estados Unidos y Canadá.

Según el Centro de Inteligencia Farmacéutica de la consultora británica GlobalData, 15 empresas chinas participan en el desarrollo clínico de terapias CAR-T para el cáncer gástrico, con 22 fármacos en investigación. Hay uno en fase III, cinco en fase II, 15 en fase I y uno en preinscripción.

El IMC-002, desarrollado por la compañía Suzhou Immunofoco Biotechnology, se está consolidando como un fuerte competidor en el mercado de este tipo de cáncer. Así lo señala la consultora británica.

Actualmente está en ensayos de fase III como terapia CAR-T de tercera línea y la compañía ya está explorando la posibilidad de expandirse a tratamientos de primera línea.