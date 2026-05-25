La mayoría de los profesionales sanitarios no están formados para manejar herramientas de Inteligencia Artificial

Expertos destacan la importancia de la formación, la regulación y la gestión segura en la incorporación de la IA en la sanidad pública.

Solo el 22% de los profesionales confirma que los equipos de IA que utiliza cuentan con el Marcado CE, y solo el 31% confía en soluciones sin esta certificación.

Fenin lanzará un curso gratuito antes de final de año para capacitar en IA a empresas, profesionales y pacientes del Sistema Nacional de Salud.

El 87% de los profesionales sanitarios afirman no estar suficientemente formados para manejar herramientas de Inteligencia Artificial.

La irrupción de las herramientas de Inteligencia Artificial en la sanidad pública es más que un hecho, sin embargo el 87% de los profesionales sanitarios manifiesta que no están lo suficientemente formados para manejar estas nuevas tecnologías.

Así lo ha señalado Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) durante la presentación del estudio de 'Uso de Inteligencia Artificial (IA) en la industria hospitalaria 2026'. Este trabajo, ha contado con la participación de 216 profesionales y la colaboración de las sociedades españolas de Radiología Médica (SERAM), de Cardiología (SEC) y de Directivos de la Salud (SEDISA).

"Por eso, ponemos a disposición de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) un curso de formación", ha continuado, para concretar que este se lanzará por parte de Fenin "antes de acabar el año" y de manera gratuita.

Este curso será "accesible para empresas, profesionales y pacientes" y se realizará "coordinadamente con el Ministerio y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)", con el "objetivo" de alcanzar "las máximas cotas de seguridad", ha declarado.

A este respecto, Crespo ha señalado que este estudio responde a la "intuición" de que "faltaba formación", y es que los profesionales, "efectivamente, están demandando más formación y capacitación".

Ángel Morales, coordinador de la Comisión de IA de la SERAM, ha confirmado que va a ser oportuno "impulsar un sistema de gestión de riesgo y definir la supervisión humana efectiva", aspecto este último que ha calificado de importante, ya que "son sistemas que necesitan supervisión humana 100% del radiólogo".

No obstante, ha insistido en la relevancia de "hacer un esfuerzo" por la "alfabetización" en esta materia por haber "un déficit de formación muy grande".

Despliegue

Por otra parte, este estudio indica que, pese a que "el 71% de los profesionales emplean herramientas de IA en su vida cotidiana", el porcentaje de los que la utilizan para el diagnóstico por imagen es del 40%. Además, señala que sólo el 22% puede confirmar que los equipos con IA que utiliza en su servicio cuentan con el Marcado CE.

Con todo, Crespo ha señalado que "es importante para el sistema sanitario el despliegue de la IA". "Es una gran oportunidad para mejorar la productividad y absorber la demanda asistencial", así como para "mejorar en resultados en salud de los pacientes", ha explicado.

Además, se ha referido al coste-eficiencia de la implementación de esta tecnología, en el que es necesario "gestionar con altos estándares de eficacia". De cualquier forma, ha expresado que no existen "estudios solventes" que la acrediten, de la misma manera que "tampoco que determinen el coste de oportunidad por no incorporarla".

Ha manifestado que los pasos que se vayan dando deben ser "seguros" para no mermar "la confianza en una tecnología llamada a revolucionar los procesos asistenciales, a permitir mayor humanización".

Facilitar acceso

Por otro lado, el secretario general de Fenin ha señalado que el estudio constata que sólo el 31% confía en soluciones sanitarias de IA sin Marcado CE, por lo que "falta sensibilidad" y "conocimiento de la regulación" entre ellos.

"El sistema sanitario tiene que pilotar en torno a la seguridad" y, "para ello, es importante el Marcado CE", ya que "es la garantía" de esa seguridad, ha señalado Ignacio López, presidente de Salud Digital de Fenin.

Otros de los participantes en la presentación de este estudio han sido el miembro de la SEC y de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés), el doctor Carlos Escobar, y el presidente de SEDISA, José Soto. Este último ha afirmado que la meta es "facilitar el trabajo a los profesionales a través de flexibilizar el acceso a las realidades de la IA".

A su juicio, se debe "gestionar", pero haciéndolo "incorporando la tecnología" y no dificultando "el acceso" a la misma.

Por su parte, Escobar ha declarado que la Cardiología no puede "estar al margen de esta herramienta y todo lo que puede ayudar en seguimiento, tratamiento, diagnóstico y estratificación de riesgo", motivo por el que "ya se está usando".

"Los datos de la encuesta sorprenden", por lo que es necesario "hacer algo más", y es que es importante la regulación porque "nadie puede ir por libre". "Hay mucho que hacer si el 31% considera que no es necesario el Marcado CE", ha resumido.