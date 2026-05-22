Polémica en las elecciones de los dermatólogos: quejas por el voto telemático y un 'email' masivo de propaganda

La presencia de dos candidaturas con enfoques divergentes y el contexto restrictivo del proceso han incrementado el malestar entre los miembros de la AEDV.

Un correo masivo de un presidente de sección apoyando a una candidatura ha suscitado críticas por falta de neutralidad, aunque no se incumplieron los estatutos.

Solo una pequeña parte de los 3.300 dermatólogos ha podido votar telemáticamente, debido a barreras técnicas y poco margen para resolver incidencias.

Las elecciones de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) han generado polémica por quejas sobre el voto telemático y la neutralidad institucional.

Los ánimos entre los dermatólogos españoles andan revueltos. Mientras la sociedad médica que los reúne, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) celebra su 53º Congreso Nacional en Maspalomas (Gran Canaria), el descontento se está haciendo presente en buena parte de ellos.

Este viernes se celebran elecciones para la nueva junta directiva de la AEDV. Por lo general, es un proceso tranquilo, a veces casi tedioso, sin plantear rupturas. Buena parte de las veces, hay una única candidatura que se vota de forma rutinaria.

Después de todo, un puesto en una junta directiva de una sociedad científica suele conllevar muchas responsabilidades sin tener beneficios personales asociados.

Aunque los intangibles son importantes: visibilidad, prestigio, representación, poder llevar a cabo cierta visión de la profesión, etc.

En el caso de los dermatólogos, se han presentado dos candidaturas: una, continuista, encabezada por Isabel Belinchón, del Hospital Doctor Balmis de Elche, Alicante, que hasta ahora era vicepresidenta de la AEDV y que incorpora varios miembros de la antigua junta directiva.

La otra, la de Sergio Vañó, joven y ambicioso dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Aun siendo el actual secretario de la Academia, plantea una candidatura más rupturista, centrada en el uso de la tecnología y en los MIR y adjuntos jóvenes.

Hasta ahí, nada raro. Pero, conforme se acercaba la fecha del congreso y, por tanto, de la votación, los ánimos han comenzado a calentarse.

La primera queja tiene que ver con el voto telemático. Forman la AEDV 3.300 dermatólogos, de los que solo una pequeña parte estará votando presencialmente en el congreso.

"El voto telemático se presentó como una vía para facilitar la participación, pero en la práctica ha tenido muchas barreras", comenta un especialista que quiere permanecer en el anonimato.

Aunque hubo propuestas para que se pudiera votar a distancia una semana, al final se dejó en dos días: 14 y 15 de mayo. El segundo de ellos, día festivo en la ciudad de Madrid, por ser San Isidro.

Además, se optó por identificarse a través de un certificado digital obligatorio en lugar de la identificación en dos pasos y se ha dado "muy poco margen para resolver incidencias. Muchos académicos han tenido problemas o directamente no han podido votar".

Votar a la hora de comer

Según dermatólogos consultados por EL ESPAÑOL-Invertia, la solicitud de voto telemático ha sido muy popular, casi un millar de personas, pero solo unas trescientas lo han ejercido finalmente.

"Ahora, el voto decisivo queda concentrado en la asamblea presencial del 22 de mayo en Maspalomas, durante el Congreso, lo que favorece claramente a quienes pueden desplazarse y quedarse toda la tarde".

La mesa se abrirá en torno a las 15:30 y permanecerá dos o tres horas. Este corto espacio de tiempo también ha suscitado más quejas, con un profuso intercambio de correos electrónicos.

Precisamente, los correos electrónicos son objetivo de otra de las quejas. Hace unos días, los 157 miembros de la sección canaria de la AEDV recibían un email de Ricardo Fernández de Misa, presidente de la misma.

En él, con copia abierta a los compañeros, Fernández de Misa anima a votar "a quien cada uno considere oportuno".

La cuestión es que él forma parte de la candidatura de Belinchón y, en el correo electrónico, pide el voto para ella.

"¿Por qué me he inclinado entonces por la candidatura de Isabel?", se pregunta. "Si tuviera que resumirlo en una palabra, les diría que me parece más… reposada".

Sigue. "Es posible que la experiencia y, en efecto, los años que se asocian a ella, me hayan enseñado a apreciar el discurrir más tranquilo de los acontecimientos".

Acto seguido, les adjunta el programa electoral.

Fernández de Misa no ha incumplido regla o estatuto alguno con ello, pero, como lo describe un dermatólogo veterano a este periódico, "no es ilegal pero es feo".

"Un presidente [de sección], si escribe a título personal, no importa que lo haga, pero podría pensarse que ha hecho un mal uso de su cargo", afirma este especialista, que achaca las tensiones a que "las redes sociales todo lo amplifican".

El joven especialista del principio lo ve distinto. "Esto genera una sensación muy incómoda de falta de neutralidad institucional, especialmente porque la votación presencial se celebra precisamente en Canarias".

Y recalca que existe un "malestar" porque "la sensación es que el proceso ha sido restrictivo, poco neutral y poco garantista".

Este periódico se ha puesto en contacto con los dos candidatos a presidir la junta directiva de la Academia Española de Dermatología y Venereología, pero han declinado manifestarse públicamente.

Un jefe de servicio veterano que no acude al congreso (y que ha votado telemáticamente) se muestra sorprendido por la 'gresca'.

"Es poco frecuente que haya dos candidaturas", señala, y entiende que estas tensiones tienen que ver con "un enfoque divergente sobre el futuro de la especialidad, que puede ser más o menos enconado".

La Dermatología "ha crecido mucho, y la Academia tiene un presupuesto y una capacidad de influir".