El laboratorio italiano Chiesi nombra a Maria Paola Chiesi como su primera presidenta en sus más de 90 años

Grupo Chiesi es una biofarmacéutica italiana con sede en Parma, presencia en 31 países y más de 7.900 empleados, además de centros de I+D en varios países.

Maria Paola Chiesi, vinculada al grupo durante tres décadas, asume el cargo con el objetivo de reforzar la continuidad y el compromiso con los valores y la responsabilidad social y medioambiental de Chiesi.

El nombramiento fue decidido por unanimidad por el Consejo de Administración y tiene efecto inmediato. Alessandro Chiesi continuará como vicepresidente.

Maria Paola Chiesi ha sido nombrada presidenta del Grupo Chiesi, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la compañía en sus más de 90 años de historia.

Relevo en la presidencia del Grupo Chiesi. Alessandro Chiesi, presidente durante los últimos tres años, concluye su mandato y cede el asiento a Maria Paola Chiesi.

El Consejo de Administración la ha nombrado presidenta por unanimidad con efecto inmediato. Alessandro Chiesi, por su parte, continuará como vicepresidente.

Maria Paola Chiesi será la primera mujer en llegar a lo más alto de la compañía.

Ligada al grupo durante las últimas tres décadas, afirma que asume el cargo "con un profundo sentido de la responsabilidad y con el propósito de reforzar nuestra continuidad y el compromiso con los valores que han guiado a Chiesi durante generaciones".

"Para nosotros", continúa, "ciencia con propósito significa impulsar la innovación científica con responsabilidad respecto a su impacto en las personas, la sociedad y el medioambiente".

Más de 7.900 empleados

Por su parte, Alessandro Chiesi ha señalado que "ha sido un privilegio ejercer la presidencia en un periodo de evolución para Chiesi en que las sólidas raíces del Grupo han permanecido inalterables en nuestros valores, firme sentido de la responsabilidad y visión a largo plazo".

Ha felicitado a la nueva presidenta y ha declarado que "es un honor asumir la vicepresidencia y seguir trabajando para impulsar los objetivos estratégicos de Chiesi".

Chiesi es un grupo biofarmacéutico de origen italiano con más de 90 años de vida. Tiene su sede en Parma, opera en 31 países y cuenta con más de 7.900 empleados.

Además de su centro de investigación y desarrollo en Parma, trabaja junto a otros seis hubs de I+D en Francia, Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido y Suecia.