El nuevo copago farmacéutico no se aplicará hasta dentro de unos meses pese a que está en vigor desde hace una semana

Los pensionistas con rentas intermedias también verán cambios, creándose un nuevo tramo con límite mensual de pago, aunque para los de mayores ingresos el porcentaje y los topes se mantienen.

Para aplicar los nuevos tramos, es necesario actualizar sistemas informáticos con datos fiscales consolidados, lo que implica coordinación entre Hacienda, Seguridad Social y comunidades autónomas.

La reforma introduce tramos más progresivos y topes mensuales de pago para rentas bajas, beneficiando especialmente a quienes ganan menos de 35.000 euros al año.

El nuevo copago farmacéutico está en vigor desde hace una semana, pero su aplicación efectiva se retrasará varios meses por motivos técnicos.

El nuevo copago farmacéutico, con tramos más progresivos y más barato para rentas bajas, está en vigor desde hace una semana. Sin embargo, el Gobierno no comenzará a aplicarlo hasta dentro de unos meses, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Todo ello pese a que el real decreto-ley con el que se ha aprobado el nuevo copago farmacéutico no recogía plazo alguno para su aplicación. Una vez entró en vigor (un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado), debería haberse comenzado a administrar en las farmacias españolas cada vez que un paciente recogiera un medicamento prescrito por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Sin embargo, no es así. Por motivos técnicos y hasta que se puedan resolver, el Gobierno va a conservar "temporalmente" un sistema de copago farmacéutico que, paradójicamente, ya no está en vigor.

Una situación que todavía no tiene un plazo previsto para resolverse y que va a mantenerse, al menos, varios meses. De hecho, este escenario podría prolongarse incluso hasta septiembre.

"El real decreto ley entra jurídicamente en vigor al día siguiente de su publicación, pero eso no significa que todas las medidas puedan aplicarse de forma inmediata en la práctica", explican fuentes del Ministerio de Sanidad, departamento que, junto a Hacienda, ha impulsado el nuevo copago farmacéutico.

"En el caso de los nuevos tramos vinculados a renta, la aplicación efectiva depende de que se actualicen los sistemas de información con los datos fiscales consolidados", aclaran.

"La implantación, por tanto, será progresiva. La parte relativa a los pensionistas con complementos a mínimos es más sencilla de aplicar y podría activarse antes. Sin embargo, los nuevos tramos vinculados a renta requieren el cruce de información fiscal entre Hacienda, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las comunidades autónomas para actualizar los datos en la tarjeta sanitaria", añaden desde el departamento que dirige Mónica García.

De hecho, matizan que "el propio texto establece que el nivel de renta se actualizará, como máximo, anualmente, lo que refleja que el sistema está pensado para funcionar sobre actualizaciones periódicas y no en tiempo real".

"Aplicar ahora una actualización provisional y volver a modificar todos los tramos cuando Hacienda cierre y consolide definitivamente la campaña de la renta obligaría a rehacer todo el proceso técnico dos veces en pocos meses. Eso implicaría nuevas cargas administrativas para el INSS, las comunidades autónomas y los sistemas de tarjeta sanitaria, además de aumentar el riesgo de errores e incidencias en la gestión masiva de datos", añaden.

"Por eso, aunque la norma ya esté formalmente en vigor, la previsión es mantener temporalmente el sistema actual en los tramos vinculados a renta hasta disponer de los datos fiscales consolidados y poder hacer una única actualización completa", concluyen. Y, para ello, habrá que esperar varios meses.

En cualquier caso, los trabajos para esta aplicación ya han comenzado por parte de la Seguridad Social. Con todo, y aunque la reforma ya está en vigor, resta un paso clave para su futuro: la convalidación del real decreto-ley que recoge el nuevo copago farmacéutico por el Congreso. Una votación que tendrá lugar, previsiblemente, la próxima semana y cuyos apoyos no están aún cerrados.

Elma Saiz, Arcadi España, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo. Carlos Luján / Europa Press

En términos generales, el nuevo copago farmacéutico (para cuya aplicación habrá que esperar unos cuantos meses) permitirá que las personas con salarios o rentas más bajas paguen menos por los fármacos que se les prescriban en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Y que paguen un máximo mensual que no puede superar los 61,75 euros al mes.

En estos momentos, y sin aplicar la reforma, las personas con ingresos inferiores a 18.000 euros pagan el 40% del precio del medicamento. Las rentas entre 18.000 y 99.999 euros abonan el 50% y las de 100.000 euros o más asumen el 60%, sin ningún tope mensual.

Tabla de los copagos farmacéuticos para trabajadores y personas activas tras la reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

Cuando se aplique la reforma, estos tres tramos desaparecerán y pasarán a ser seis. En los tres primeros, que concentran a las rentas más bajas, se imponen topes de pago. Es decir, que, como máximo, sólo abonarán unas cantidades máximas cada 30 días.

Para las rentas por debajo de los 9.000 euros, se mantendrá un 40% de copago con un límite de 8,23 euros al mes. Entre 9.000 y 17.999 euros, se aplicará también un 40% con un tope de 18,52 euros. Entre 18.000 y 34.999 euros, el porcentaje subirá al 45%, con un límite mensual de 61,75 euros.

Los tramos de copago farmacéutico para pensionistas tras la reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

Los topes se pierden en los tres tramos siguientes. A partir de las rentas de 35.000 euros al año, se mantendrán los porcentajes del 45%, 50% y 60% de copago por medicamento para los tramos de 35.000-59.999 euros, 60.000-99.999 euros y más de 100.000 euros, respectivamente.

También hay cambios para los pensionistas, aunque son menores. Se crea un nuevo tramo para jubilados que tengan rentas entre 18.000 a 59.999 euros. Las personas con estos ingresos tendrán que abonar el 10% de copago por medicamento, con un tope mensual de 13,37 euros.

El resto se mantiene. El primer tramo, el de las personas que cobran menos de 18.000 euros al año y abonan un 10% de copago, tiene un tope de abono de 8,23 euros al mes. Y los pensionistas que ganan entre 60.000 y 100.000 euros pagan también un 10% de los medicamentos con un máximo mensual de 18,52 euros.

Finalmente, los pensionistas que superen los 100.000 euros en ingresos tienen que abonar el 60% del precio del fármaco con un límite mensual de pago de 61,75 euros.