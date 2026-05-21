Los médicos en huelga ya sólo negocian con los partidos del Congreso tras más de un mes sin saber nada de Sanidad

El enfrentamiento entre los médicos y Sanidad sigue abierto, con acusaciones mutuas y sin avances en la negociación, mientras algunas regiones logran acuerdos parciales.

La huelga ha provocado la cancelación de miles de consultas, cirugías y pruebas, generando un fuerte impacto económico y aumento de listas de espera en varias comunidades.

Los sindicatos médicos negocian con partidos del Congreso, incluyendo reuniones recientes con PP, Vox, ERC y próximamente con el PNV, para frenar el nuevo Estatuto Marco.

Los médicos cumplen casi cuatro semanas de huelga indefinida, sin respuesta del Ministerio de Sanidad a su última propuesta.

Los médicos apuran su cuarta semana de huelga indefinida ya con la mente en los próximos paros (previstos para la semana del 15 al 19 de junio). Así, la guerra se mantiene más viva que nunca después de más de un mes sin noticias de Sanidad. Mientras tanto, los facultativos intentan ganar apoyos entre los grupos parlamentarios.

El departamento de Mónica García no ha contestado a la última propuesta que los sindicatos médicos (CESM, SMA, SME, Amyts, Metges y O'mega) le remitieron la semana anterior a los paros del mes de abril. Las relaciones están totalmente rotas. Sin embargo, el colectivo mantiene el pulso frente al Gobierno para intentar paralizar el nuevo Estatuto Marco.

Según ha podido saber este diario, el comité de huelga sigue negociando con los grupos del Congreso. Después de reunirse hace dos meses con Vox, el Partido Popular (PP) y Esquerra (ERC), ahora es el turno del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En las últimas semanas, los facultativos y la formación vasca han mantenido varias conversaciones pero, hasta ahora, ningún encuentro formal. Así, se verán las caras el próximo miércoles 27 de mayo.

El grupo parlamentario ha solicitado un encuentro con los médicos para que estos le pongan al día del estado actual de la negociación con el Ministerio de Sanidad.

Un proceso que está paralizado en medio de un conflicto abierto entre ambas partes donde llueven acusaciones "de tergiversación y manipulación del relato de diálogo".

Cabe recordar que el pasado mes de febrero, los sindicatos médicos solicitaron una "reunión urgente" con los partidos políticos para conseguir paralizar el nuevo Estatuto Marco pactado entre el ministerio y los sindicatos del Ámbito de Negociación (Satse, FSS-CCOO, UGT y CSIF).

Por ahora, todos los grupos parlamentarios coinciden en lo mismo: están de acuerdo en que los médicos deben tener un ámbito de negociación propio y que Mónica García es la que debe hacer posible esta petición al ser la representante del Ministerio de Sanidad.

Mientras tanto, García insinúa que una parte de los sindicatos quiere mantener el conflicto abierto por intereses políticos. "En vez de mirar realmente por las demandas reales de sus compañeros".

Así, la ministra argumenta que ha hecho todo lo que está en su mano para incorporar las demandas médicas a la norma. Pero lo que no puede hacer el Estatuto Marco es saltarse la ley ya que gran parte de sus reivindicaciones son competencias de las comunidades autónomas. Por eso, en esta nueva semana de paros, ha vuelto a instar a las regiones a que apliquen dichas peticiones para desbloquear la huelga.

"Hay comunidades que han sido capaces de hacer estos pactos, basados e inspirados en el marco común del Estatuto. Por ejemplo, tenemos a Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias, Galicia, que han sido capaces de trasladar las mejoras de la norma ya a unos convenios particulares, a sus propios trabajadores", señaló en declaraciones a los medios durante su estancia en la Asamblea Mundial de la Salud el pasado lunes.

Huelga

Por ahora, el colectivo casi ha completado su cuarta semana de huelga desde enero. Conforme pasan los meses, miles de consultas, cirugías y pruebas están siendo canceladas. Todo esto se traduce en un impacto directo para las comunidades autónomas tanto a nivel económico como en el aumento de las listas de espera.

En Andalucía, las huelgas ya han supuesto un desembolso de más de 118 millones de euros.

En otras, como Madrid, eleva la cifra a 13,9 millones de euros con un total de 8.904 cirugías, 180.836 consultas y 18.877 pruebas suspendidas desde diciembre.

Fátima Matute, consejera de Sanidad de la región, resaltó el pasado martes que, aunque la Comunidad tiene "músculo", no puede "resistir mucho" con esta huelga médica activa en el sistema sanitario.