Gobierno, industria y sanitarios lanzan una plataforma para agilizar el acceso de pacientes a ensayos clínicos

En 2025 se autorizaron 216 ensayos clínicos para enfermedades raras, lo que supone un 22,4% del total, con la industria farmacéutica impulsando el 98% de estas investigaciones.

La nueva plataforma busca aumentar la visibilidad de la investigación clínica, reducir desigualdades territoriales y mejorar la comunicación sobre los beneficios de los ensayos.

España sigue siendo líder en ensayos clínicos en Europa, con 962 estudios autorizados en 2025 y una participación anual de unos 170.000 pacientes.

El Ministerio de Sanidad, Farmaindustria y sociedades científicas han lanzado la plataforma +ensayos para facilitar el acceso de pacientes a ensayos clínicos en España.

El Ministerio de Sanidad junto a varias entidades de la industria farmacéutica, Farmaindustria, sociedades científicas y el apoyo de los profesionales sanitarios han lanzado una plataforma para agilizar el acceso de los pacientes a los ensayos clínicos.

Una estrategia para que España siga manteniendo el liderazgo en la Unión Europea en este ámbito, en un contexto en el que el resto de países están perdiendo competitividad en innovación con respecto a grandes potencias como Estados Unidos o China.

Se trata de +ensayos, una plataforma divulgativa que nace con el objetivo de acercar la investigación clínica a la sociedad, visibilizar el papel de los científicos y de toda la cadena que lo hace posible, así como reflejar su impacto en los países que los impulsan. Esta iniciativa ha sido promovida por Farmaindustria, 18 compañías farmacéuticas y, además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) o el Instituto Carlos III. Todo ello con motivo del día internacional del ensayo clínico que se celebra este miércoles.

En la actualidad, nuestro país es líder a nivel europeo en número de estudios. Unos 170.000 pacientes participan en ellos cada año. En 2025, la Aemps autorizó un total de 962 ensayos, 32 más que el año anterior y registrando una tasa de crecimiento sostenido desde hace más de 10 años.

Sin embargo, el ensayo clínico sigue siendo, para una parte importante de la ciudadanía, una realidad poco visible, y de la que aún hay desconocimiento, a pesar de su impacto directo en la salud de las personas y en la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario.

Además, "todavía hay áreas en las que hay necesidades no cubiertas como es el caso de las enfermedades raras. Por eso, con esta iniciativa se pretende generar más formación para dotar a los profesionales y al sistema sanitario de herramientas suficientes para informar a los pacientes de los beneficios de los ensayos", señaló Juan Yermo, director general de Farmaindustria, durante la presentación de la plataforma el pasado lunes.

Para ello, la patronal de la industria farmacéutica española, en colaboración con el resto de agentes del ecosistema investigador, está desarrollando diversas iniciativas como el fomento de la investigación clínica en Atención Primaria, la promoción de los ensayos en red, el impulso de la diversidad o el uso de datos (a través del Espacio Europeo de Datos) y la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial.

Perder el liderazgo

En este mismo sentido, Yermo incide en que, para que España siga manteniendo su posición de liderazgo en investigación clínica, "necesita un entorno normativo fuerte, que simplifique algunos de los procesos, reduzca la burocracia y agilice la gestión de estudios clínicos tanto en España como en Europa".

"De lo contrario, España podría perder el tren de la innovación y que esta enorme oportunidad la aprovechen otras regiones que ya nos sacan ventaja como EEUU o China", argumentó.

Esto es algo que ya está experimentando Europa, donde España es "prácticamente la excepción". Hace dos décadas, la UE era líder en la incorporación de nuevos medicamentos con más del 40% de los que se aprobaban. Ahora sólo representa el 20%. "En cambio, EEUU y China han crecido mucho tanto en inversión en I+D como en número de pacientes en ensayos clínicos. En áreas como las terapias avanzadas o medicamentos biológicos el país asiático triplica a Europa", argumentó Yermo.

Otra de las medidas que quiere llevar a cabo la industria es reducir las desigualdades territoriales porque todavía está siendo muy difícil llegar a aquellos pacientes que viven en zonas rurales y más despobladas.

Campaña presentación de la plataforma +ensayos con motivo del día internacional del ensayo clínico Victoria Villafranca

"Tenemos el compromiso de llegar a más comunidades autónomas y más centros, para dar más oportunidades a los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión en los ensayos", aseveró Amelia Martín Uranga, directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria.

A la vez, Uranga indicó que esta nueva plataforma también se ha concebido para seguir creciendo e incorporar nuevas voces y miradas. "No puede haber avance en investigación sin la colaboración público-privada".

Enfermedades raras

Una de las áreas donde todavía hay mucho que hacer es en las enfermedades raras. Aunque el número de ensayos clínicos de medicamentos huérfanos no para de crecer desde 2020, "todavía hay demasiadas trabas burocráticas y déficit en la innovación que impiden elevar esa cifra con una mayor rapidez", indicó Yermo.

Así, en 2025, se autorizaron 216 ensayos clínicos para enfermedades raras. Esto supone un 4% más que el año anterior y el 22,4% del total.

No obstante, los datos confirman que la investigación en enfermedades raras continúa avanzando y consolidándose en nuestro país, una noticia especialmente positiva para los pacientes de este tipo de patologías que siguen esperando nuevas alternativas terapéuticas", indicó la presidenta de Aelmhu (Asociación de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos), Beatriz Perales, en la presentación del Informe sobre Ensayos Clínicos para Enfermedades Raras en España 2025 el pasado martes.

El documento también señala que la gran mayoría de estos han sido impulsados por la industria farmacéutica. "Los laboratorios mantienen su firme compromiso con la innovación en estas patologías", precisó Perales.

Y es que "los ensayos clínicos para enfermedades raras promovidos por compañías farmacéuticas se incrementaron un 8% en 2025, hasta alcanzar los 212 estudios, frente a los 196 contabilizados el año anterior".

De hecho, como muestra el estudio, "la industria impulsó el 98% del total de investigaciones autorizadas en estas patologías".