La AEMPS ofertará 99 plazas para paliar la fuga de cerebros que obligó a cerrar varios departamentos

Entre 2024 y 2025, la agencia perdió el 10% de su plantilla, lo que obligó a cerrar y unificar varios laboratorios.

El sindicato CSIF considera que la medida es positiva pero insuficiente, ya que la AEMPS había solicitado unas 200 plazas.

El Ministerio de Hacienda ha aprobado actualizar la relación de puestos de trabajo, principalmente para cargos de alta cualificación.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ofertará 99 nuevas plazas para suplir la falta de personal y combatir la fuga de cerebros.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) será reforzada con 99 plazas tras las denuncias de sindicatos por la escasez de personal

El Ministerio de Hacienda ha dado el visto bueno a actualizar la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario para estas plazas, que corresponden a niveles 26, 28 y 29 (la mitad serán de estos dos últimos), es decir, de alta cualificación.

Una vez aceptada la reclasificación, será puesta en marcha por Función Pública, ha señalado el sindicato CSIF en un comunicado, tras haber sido informado por la dirección de la AEMPS.

Cuando corresponda, los 99 puestos serán cubiertos por comisión de servicio, lo que dará lugar a que se liberen otros puestos que serán ofertados por concurso, calculando el número total de puestos reclasificados en 150.

Aunque valora de forma positiva esta medida, CSIF apunta que es insuficiente, ya que la AEMPS pidió a Función Pública y Hacienda alrededor de 200 plazas, el doble de las admitidas.

También apunta que deben incluirse en la reclasificación a los laboratorios oficiales de control.

El sindicato denuncia que hay una fuga de talento en la agencia: entre 2024 y 2025 perdió al 10% de la plantilla, lo que provocó el cierre del laboratorio de materias primas y la unificación de los laboratorios de tecnología farmacéutica y de análisis químicos.

Por eso reclama un incremento de la productividad para los empleados públicos de la AEMPS.

Además, reivindica un plan de desarrollo de carrera profesional que permita reconocer su formación y desempeño, facilitar la promoción interna e incorporar incentivos profesionales que reconozcan el impacto de su trabajo.

Este plan también garantizaría, según CSIF, la igualdad de oportunidades en el acceso a los distintos niveles y categorías, y alinearía la estructura de puestos con las necesidades reales de la agencia.