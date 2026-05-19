Sanofi reestructura su Comité de Dirección en España y Portugal con cambios en varios departamentos

Estos cambios se suman al reciente nombramiento de la española Belén Garijo como nueva CEO de Sanofi.

Ignacio Sáez-Torres pasa a liderar la división Pharma en Latinoamérica y Marta Díez será Head of Influenza & Covid-19 Franchise a nivel global.

David Tick ha sido nombrado nuevo director de General Medicines y Sami Meniri asumirá la dirección general del área de Vacunas.

Sanofi ha reestructurado su Comité de Dirección en España y Portugal, con cambios en varios departamentos clave.

Sanofi ha anunciado la reestructuración de su Comité de Dirección de España y Portugal donde se harán cambios en varios departamentos. David Tick ha sido nombrado nuevo director de General Medicines y Sami Meniri, director general del área de Vacunas.

Por su parte, Raquel Tapia mantendrá el cargo de directora general de la filial ibérica. Así lo señala la farmacéutica francesa en un comunicado.

Tick forma parte de Sanofi desde 2013 y ha ocupado distintos cargos directivos en varias geografías. Su responsabilidad más reciente ha sido la de General Manager de Vacunas en Japón. Anteriormente, lideró el negocio de vacunas en Indochina y desempeñó posiciones clave en Austria.

Así, asume el cargo en sustitución de Ignacio Sáez-Torres, quien pasa a ocupar la posición de director general Pharma en Latinoamérica.

“Es un orgullo asumir la dirección de un área tan estratégica en un momento clave para General Medicines, marcado por el desarrollo y próximo lanzamiento de nuevas terapias para la diabetes tipo 1 autoinmune, con el potencial de transformar el abordaje de esta condición crónica, así como de innovaciones para la enfermedad de injerto contra receptor crónica, que pueden ofrecer nuevas esperanzas a las personas que conviven con ella", ha añadido Tick.

Sami Meniri

Por su parte, Sami Meniri cuenta con más de 14 años de experiencia en la compañía y una trayectoria internacional en las áreas de comercial y estrategia.

Antes de asumir esta responsabilidad, ejerció como Head of Specialty Care en Portugal, donde formó parte de lanzamientos clave en áreas como inmunología y enfermedades raras. Previamente, ocupó posiciones de responsabilidad en Francia, México y Estados Unidos, incluyendo la dirección de la franquicia de vacunas de adultos en Sanofi Francia.

Meniri le coge el relevo a Marta Díez, quien pasa a ocupar la posición de Head of Influenza & Covid-19 Franchise a nivel global.

"Es un privilegio asumir la dirección general de Vacunas en Iberia, región que ha demostrado que la innovación en vacunas salva vidas. Un ejemplo de ello es el liderazgo de España en la inmunización frente al VSR en lactantes, que ha marcado un antes y un después en salud pública, reduciendo las hospitalizaciones e ingresos en UCI en menores de un año. Pero la prevención no puede detenerse ahí. En un contexto de envejecimiento poblacional y mayor presión sobre los sistemas sanitarios, proteger solo en la infancia ya no es suficiente. Enfermedades prevenibles como la gripe, con un gran impacto en personas mayores y colectivos vulnerables, nos recuerdan la importancia de avanzar hacia una estrategia de vacunación a lo largo de toda la vida", ha indicado.

Todos estos cambios se suman al reciente nombramiento de Belén Garijo, como nueva CEO de la compañía gala. La farmacéutica francesa otorgó el cargo a Garijo en el pasado mes de febrero después de que la directora española hubiera estado más de 15 años al mando de Merck.

Su aterrizaje en Sanofi supone un retorno a una compañía de la que ya formó parte. Fue vicepresidenta de Operaciones Farmacéuticas para Europa y Canadá y ocupó un asiento del comité ejecutivo.