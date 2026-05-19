España baja el plazo para financiar nuevos fármacos a 537 días, 79 menos que en 2024

En oncología, España financia el 73% de los medicamentos autorizados en Europa, pero solo el 47% está disponible sin limitaciones.

El 69% de los medicamentos aprobados por la EMA en los últimos cuatro años están financiados en España, aunque más de la mitad con restricciones.

A pesar de la mejora, España sigue por encima de la media europea y 14 países tardan menos en financiar los fármacos.

España ha reducido a 537 días el plazo para financiar nuevos medicamentos, 79 días menos que el año anterior.

La sanidad española tarda 537 días —casi año y medio— en financiar los medicamentos aprobados por Europa, según el último informe anual de la patronal de la industria innovadora del continente, Efpia, referida al último año.

La buena noticia es que, en un año, se ha acortado este plazo en 79 días, es decir, en más de dos meses y medio.

La mala es que, aunque nuestro país está por debajo de la media europea (597 días), todavía hay 14 países que tardan menos en tener disponibles los nuevos fármacos.

El acceso más rápido es el alemán, que tarda 158 días desde la aprobación del fármaco por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Le siguen, ya a larga distancia, Austria (363 días) y Dinamarca (369 días). Inglaterra tarda 405 días en introducir un medicamento en su sistema sanitario, mientras que Italia se demora 441 días.

Además, la mitad de los medicamentos aprobados tardan más de 479 días en estar disponibles en nuestro país.

El año 2022 marcó un pico en el retraso a la disponibilidad pública de medicamentos en España, con 661 días de diferencia. Al año siguiente, se redujo en 45 días. Con los últimos datos reportados por Efpia ya son algo más de cuatro meses de mejora en el acceso a fármacos en nuestro país en solo dos años.

Sin embargo, los 537 días de media actuales siguen estando por encima de las cifras de 2021, cuando se registraba un tiempo medio de acceso de 517 días.

El informe europeo desglosa los tiempos de acceso por distintas áreas. En oncología, el tiempo medio de acceso en el continente es de 655 días, mientras que el español es de 627. Pese a estar por debajo de la media, nuestro país cae al puesto 20.

En cuanto a los medicamentos huérfanos oncológicos, los dirigidos a tumores poco frecuentes, que tienen circunstancias especiales para su aprobación, el tiempo medio hasta estar disponible en España es de 579 días, frente a la media europea de 614 días.

En el caso de los medicamentos huérfanos no oncológicos, el tiempo medio de acceso es de 520 días, frente a la media europea de 595.

Restricciones a la financiación

Isabel Pineros, la directora del Departamento de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria, ha destacado la buena noticia que supone la reducción de los tiempos de espera en España para acceder a la innovación.

No obstante, "mantenemos un dato negativo: un elevado porcentaje de financiación restringida, cuando Italia tiene solamente el 9%".

España ha incluido en financiación pública 116 medicamentos aprobados en los últimos cuatro años, el 69% del total aprobado por la EMA (168 fármacos). Es el quinto país con mayor número de fármacos disponibles, tras Alemania, Austria, Italia y Suiza.

Sin embargo, entre los aprobados, solo un 47% está disponible en todas sus indicaciones, mientras que el 53% está sujeto a restricciones.

En este caso, la media europea es de un 62% de disponibilidad total, por un 38% con limitaciones.

Pineros señala que, "a pesar de estos resultados con tendencia favorable, tenemos que mejorar los procedimientos de evaluación porque lo que queremos es que se puedan tomar decisiones a tiempo, promover el diálogo temprano y, muy importante, gestionar la incertidumbre para evitar restringir la indicación terapéutica".

De los medicamentos aprobados en los últimos cuatro años, España comercializa el 73% de los oncológicos (41 de 56 autorizados en Europa), el 67% de los huérfanos oncológicos (44 de 66) y el 62% de los huérfanos no oncológicos (28 de 45).

Los datos ofrecidos por la patronal europea de los laboratorios farmacéuticos innovadores contrastan con los que ofreció el Ministerio de Sanidad hace unos meses.

Refiriéndose a datos de 2023, el departamento que dirige Mónica García estimaba que el retraso en la financiación era de 344 días, frente a los 616 que indicaba Efpia en su informe sobre el mismo año.

Sanidad apuntaba que el tiempo medio hasta la disponibilidad pública de los medicamentos se había reducido en 176 desde 2020.

Parte de esta mejora en el tiempo hasta la comercialización de estos productos se debe, detalló en su momento el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a que las compañías farmacéuticas tardan menos en registrar sus medicamentos para optar a financiación pública.

El informe de Sanidad también destacaba que el 75,9% de los medicamentos registrados en España entre 2020 y 2023 estaban sujetos a reembolso por parte del Sistema Nacional de Salud.