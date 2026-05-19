Antonio Mingorance renovará su mandato en Bidafarma y presidirá la cooperativa al menos hasta 2030

Mingorance deja la presidencia del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos tras 14 años, siendo sustituido por Ernesto Cervilla.

Bidafarma es la segunda mayor cooperativa de distribución farmacéutica en España, con casi un 29% de cuota de mercado y más de 3.800 millones de euros de facturación en 2024.

En el proceso electoral para la presidencia de Bidafarma solo se presentó la candidatura de Mingorance, garantizando así su continuidad.

Antonio Mingorance renovará su mandato como presidente de Bidafarma y continuará al frente de la cooperativa al menos hasta 2030.

Novedades en el sector de la distribución farmacéutica. Concretamente, en el Grupo Bidafarma. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, Antonio Mingorance, presidente de la cooperativa, continuará al frente de la misma al menos hasta 2030.

El mandato de Mingorance como presidente de Bidafarma caduca este mismo mes de mayo. Por ello, la cooperativa había abierto un proceso electoral para recibir candidaturas.

El 6 de mayo se cerró el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia de Bidafarma. Y sólo se ha presentado una lista: la liderada por Mingorance.

Por ello, la continuidad del farmacéutico andaluz al frente de Bidafarma está garantizada.

La renovación del mandato será oficial el próximo 27 de mayo, cuando los socios de la cooperativa ejecuten la correspondiente votación. Cabe interpretar que el modelo de gestión de Mingorance, de cara a los próximos años, será continuista.

Cuando llegue 2030, el farmacéutico andaluz habrá completado 12 años (no consecutivos) como presidente de la cooperativa.

Cabe recordar que el Grupo Bidafarma tiene la segunda mayor cuota de mercado de la distribución farmacéutica, sólo por detrás de Cofares. Según sus resultados de 2024 (no se conocen aún los de 2025), esta cooperativa gestionó casi un 29% del mercado español y movió una facturación conjunta por encima de los 3.800 millones de euros.

Andalucía

Por otro lado, este mismo lunes se ha conocido que Mingorance deja de ser presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, puesto que ocupaba desde hace 14 años.

Le ha cedido el relevo a Ernesto Cervilla, hasta ahora vicepresidente de la institución.