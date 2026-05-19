Los adolescentes españoles son los que más vapean: el 49,5% han consumido 'vapers' alguna vez, frente al 44% de Europa

Expertos advierten que el vapeo juvenil se asocia a un mayor riesgo de adicción a la nicotina y puede aumentar futuros casos de tabaquismo y cáncer de pulmón.

Las adolescentes españolas presentan una mayor prevalencia de vapeo (51%) que los chicos, aunque la diferencia es menor que en Europa.

El 27,1% de los jóvenes de entre 14 y 18 años en España ha vapeado en el último mes, frente al 22% de media europea.

El 49,5% de los adolescentes españoles ha probado cigarrillos electrónicos, superando la media europea del 44%.

El 49,5% de los adolescentes españoles ha probado los cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida frente al 44% de la media europea, ha denunciado el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP).

Además, el 27,1% de los estudiantes de entre 14 y 18 años los ha consumido en los últimos 30 días, mientras que en el continente lo ha hecho, de media, el 22%.

El GECP ha analizado los datos de la encuesta ESTUDES 2025, sobre el consumo de drogas en enseñanzas secundarias en España, junto a la ESPAD Report, a nivel europeo, para concluir que las nuevas formas de consumo de tabaco han calado más hondo en nuestro país.

Los datos muestran, además, una mayor prevalencia del consumo en mujeres (51%) respecto a los hombres, si bien esta diferencia es menor que la observada a nivel europeo (52,9% ellas, 47,1% ellos).

La cifra de uso de nuevos dispositivos en España ha venido incrementándose desde 2014, si bien ha disminuido ligeramente respecto a los datos de 2023.

Los expertos del GECP advierten de que el auge del vapeo juvenil coincide con la expansión de los dispositivos desechables, la proliferación de sabores diseñados para atraer a menores y la enorme exposición al consumo en redes sociales.

Virginia Calvo, oncóloga del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y miembro del GECP, señala que el riesgo de estos productos es que son "una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina".

"La evidencia muestra que los adolescentes que vapean tienen hasta tres veces más probabilidades de convertirse en fumadores en el futuro".

Además, "por la rapidez con la que se ha extendido este fenómeno, urge una respuesta coordinada en prevención y regulación", ha advertido.

Por su parte, Bartomeu Massuti, secretario del GECP y jefe de Oncología del Hospital Doctor Balmis de Alicante, ha recordado que este año se diagnosticarán unos 35.000 casos de cáncer de pulmón y se reportarán 23.500 muertes.

"Es un problema sanitario de primer nivel", ha señalado, recordando que el 80% de los diagnósticos de esta enfermedad están vinculados a la exposición al tabaco.

Massuti ha destacado que sólo las enfermedades cardiovasculares superan en número de muertes a las causadas por el cáncer de pulmón, si bien aquellas están disminuyendo y estas siguen aumentando.

También ha recordado que, en 2024, los fallecimientos de mujeres por esta causa superaron a los del cáncer de mama, con la particularidad de que "este es tres veces más frecuente".

El GECP, una red de expertos clínicos en cáncer de pulmón, ha presentado estos datos en el marco de la entrega de premios a un concurso escolar de vídeos virales contra el tabaco organizado en colaboración con el laboratorio Bristol Myers Squibb.

En este concurso, más de 250 jóvenes de toda España han desgranado las razones por las que no engancharse al cigarrillo.