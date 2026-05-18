La huelga de médicos se cronifica después de casi un año de paros y con el acuerdo con Sanidad cada vez más lejano

La confrontación entre sindicatos y el Ministerio de Sanidad se agrava, con peticiones de dimisión de la ministra Mónica García y solicitud de intervención del presidente Pedro Sánchez.

Las movilizaciones incluyen concentraciones y manifestaciones en hospitales y centros de salud de toda España, con especial actividad el miércoles 20 de mayo.

Los médicos reclaman un Estatuto propio, una jornada laboral de 35 horas, clasificación profesional A1+ y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones.

La huelga de médicos entra en su cuarta semana indefinida, tras casi un año de paros y sin avances en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

Los médicos vuelven a la carga. Afrontan ya su cuarta semana de huelga indefinida (del 18 al 22 de mayo) en contra del nuevo Estatuto Marco. Esta se cronifica después de casi un año de paros y con el acuerdo con el Ministerio de Sanidad cada vez más lejano. Después de la última huelga (del 27 al 30 de abril), los facultativos no han recibido ninguna respuesta del Ministerio de Sanidad a la propuesta remitida a finales de abril.

Así, sus principales demandas se mantienen. Entre ellas se encuentra la creación de un Estatuto propio, acorde a su formación y responsabilidad. El colectivo también reclama un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; y la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación.

Demandan, además, una clasificación profesionaljusta (A1+) y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Cabe recordar que la última semana de paros terminó en plena guerra entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos. Momento álgido en el que los facultativos aprovecharon para pedir la dimisión de Mónica García y la intervención de Pedro Sánchez en el conflicto.

Los facultativos demandaron al presidente del Gobierno que "tome el control" de la negociación ya que la ministra ha dejado de ser "una interlocutora válida". Estos acusan a García de "tergiversar y manipular el relato de la negociación".

Después de esto, los sindicatos no han recibido respuesta a ninguna de sus peticiones. Aunque sí que es cierto que han intentado avanzar a través de la vía autonómica con las comunidades, como ha sido el caso de Madrid. Sin embargo, parece que las negociaciones tampoco han tenido éxito.

Por eso, el conflicto se mantiene vivo "hasta que no exista una voluntad real de alcanzar acuerdos que permitan solucionar las reivindicaciones médicas", argumentan los sindicatos en un comunicado.

En esta cuarta convocatoria, al igual que ocurrió en la anterior, hay algunas regiones que han convocado sus respectivos paros autonómicos coincidiendo con la huelga nacional. Ha sido el caso de la Comunidad Valencia (por parte de CESM-CV), Aragón (CESM Aragón) y en Madrid (por su conocido sindicato Amyts).

Del mismo modo, algunos territorios como Castilla y León han vuelto a recurrir los servicios mínimos impuestos porque, una vez más, se consideran abusivos (lo ha hecho CESMCYL).

Manifestación con motivo de la huelga de médicos Europa press

Para esta semana de huelga, el grueso de los actos convocados tendrá lugar el miércoles 20 de mayo. Aunque muchos sindicatos autonómicos confederados han optado por celebrar también concentraciones diarias en los centros de trabajo.

Por su parte, Madrid celebrará movilizaciones los cinco días de la semana. Arrancará el lunes con una concentración a las 10.00 de la mañana frente al Hospital Clínico San Carlos. Le seguirá el martes con otra a las puertas del Hospital de Móstoles; el miércoles será la gran concentración en el Ministerio de Sanidad; el jueves, en el Hospital La Princesa. Por último, el viernes, una frente a la Consejería. Todos los días serán a la misma hora.

En Cataluña, se celebrará una concentración el próximo miércoles a partir de las 11.00 en Barcelona en la Plaça de Sant Jaume.

Así, el calendario de actos programados por comunidades queda organizado de la siguiente manera:

Cantabria Concentración el jueves 21 a las 12:00 en la plaza norte del Hospital Marqués de Valdecilla.

Andalucía Málaga : lunes 18 a las 11.00 concentración/manifestación en el Hospital Universitario de Málaga.

: lunes 18 a las 11.00 concentración/manifestación en el Hospital Universitario de Málaga. Córdoba El miércoles 20 a las 11.30 manifestación desde Torre de la Calahorra hasta Plaza de la Constitución. Comunidad Valenciana Alicante: concentración de lunes a viernes a las 8:00 en Dénia y el miércoles 20 en todos los hospitales y centros sanitarios a las 11.00. Y manifestación el miércoles 20 de mayo a las 18:30 desde la Plaza del Mercado Central hasta la Casa de las Brujas.

concentración de lunes a viernes a las 8:00 en Dénia y el miércoles 20 en todos los hospitales y centros sanitarios a las 11.00. Y manifestación el miércoles 20 de mayo a las 18:30 desde la Plaza del Mercado Central hasta la Casa de las Brujas. Castellón : concentraciones en los centros sanitarios lunes y viernes a las 11.00.

: concentraciones en los centros sanitarios lunes y viernes a las 11.00. Valencia: Manifestación del miércoles 20 a las 18.30 desde el Palau de la Generalitat hasta la delegación de gobierno (pasando por Colón). Por otro lado, concentración en los centros sanitarios ( la hora depende de cada departamento…).

Castilla-La Mancha Ciudad Real: el miércoles 20 a las 19.00 concentración autonómica en la Plaza Mayor de Ciudad Real.

el miércoles 20 a las 19.00 concentración autonómica en la Plaza Mayor de Ciudad Real. Albacete : el martes 19 a las 11.00 concentración en el Hospital General de Albacete. El viernes 22 a las 11.00 concentración en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete.

: el martes 19 a las 11.00 concentración en el Hospital General de Albacete. El viernes 22 a las 11.00 concentración en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Cuenca: el jueves 21 de mayo a las 11.00 horas concentración en el Hospital Universitario de Cuenca. Castilla y León Valladolid : concentración el miércoles 20 a las 12.00 en el Hospital Río Hortega.

: concentración el miércoles 20 a las 12.00 en el Hospital Río Hortega. Zamora : concentración de lunes a viernes a las 11:30 en la puerta principal del Hospital Virgen de la Concha.

: concentración de lunes a viernes a las 11:30 en la puerta principal del Hospital Virgen de la Concha. Ávila : concentración el miércoles 20 de mayo a las 12:00 en la puerta principal de Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles, Hospital Provincial y Centros de Salud Ávila Norte, Sur-Este y Oeste.

: concentración el miércoles 20 de mayo a las 12:00 en la puerta principal de Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles, Hospital Provincial y Centros de Salud Ávila Norte, Sur-Este y Oeste. Soria: concentración el lunes 18,martes 19, miércoles 20 y jueves 21 a las 12:00 horas en la puerta del Hospital Santa Bárbara y el viernes 20 a las 18:00 en la Subdelegación del Gobierno.

Canarias Tenerife: el martes 19 a las 11.00 concentración en la puerta del edificio de actividades ambulatorias del Hospital Universitario de Canarias (CHUC). El jueves 21 de 9.00 a 9.30 concentración en la puerta del edificio de la Escuela de Enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (CHUNSC).

el martes 19 a las 11.00 concentración en la puerta del edificio de actividades ambulatorias del Hospital Universitario de Canarias (CHUC). El jueves 21 de 9.00 a 9.30 concentración en la puerta del edificio de la Escuela de Enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (CHUNSC). La Palma : concentración el martes 19 a las 11.00 en la puerta principal del Hospital de La Palma.

: concentración el martes 19 a las 11.00 en la puerta principal del Hospital de La Palma. La Gomera y El Hierro: jueves 21 de mayo también concentraciones a las 11.00 Murcia Concentración el lunes 18 a las 11.00 en el Hospital Virgen de la Arrixaca (rampa del Policlínico).

Islas Baleares Concentraciones diarias a las 8.30 horas en todos los hospitales de Mallorca y en Menorca, en apoyo a los compañeros que están de mínimos.

y en en apoyo a los compañeros que están de mínimos. Ibiza concentración el jueves 21 a las 11.00 en la puerta principal del Hospital Can Misses.

concentración el jueves 21 a las 11.00 en la puerta principal del Hospital Can Misses. Mallorca concentración el jueves 21 a las 18.30 en la Plaza de la Reina (Borne). Aragón También tienen huelga autonómica convocada por el momento y habrá concentraciones a las puertas de los centros todos los días a las 12.00. Extremadura Badajoz : miércoles 20 a las 18.30 manifestación desde el cruce de Avenida de Colón con Avenida Santa Marina (puerta de la Escuela Normal de Magisterio hasta la Delegación del Gobierno.

: miércoles 20 a las 18.30 manifestación desde el cruce de Avenida de Colón con Avenida Santa Marina (puerta de la Escuela Normal de Magisterio hasta la Delegación del Gobierno. Cáceres: el miércoles 20 a las 18.30 manifestación desde la Avenida de España número 27 (Unicaja), lado impares, hasta la Subdelegación de Gobierno.