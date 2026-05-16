Los españoles con al menos tres enfermedades crónicas duplican el endeudamiento de la población sana

El incremento del gasto sanitario privado y los nuevos tramos de copago farmacéutico afectan especialmente a quienes padecen múltiples enfermedades crónicas.

El importe medio de la deuda al consumo se incrementa de 834 euros en personas sanas a 1.424 euros en quienes tienen cuatro o más enfermedades crónicas.

El 80% de los mayores de 50 años tienen al menos una enfermedad crónica, y el riesgo de endeudarse aumenta con el número de patologías.

Los españoles con tres o más enfermedades crónicas duplican su probabilidad de endeudamiento respecto a la población sana.

La probabilidad de endeudarse de los españoles aumenta conforme empeoran sus problemas de salud. Es la conclusión a la que han llegado investigadores del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Basándose en datos de 1.583 españoles mayores de 50 años en la encuesta europea SHARE (Encuesta sobre Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa) de 2022, analizaron la probabilidad de endeudamiento en relación con el número de enfermedades crónicas y la calidad de la salud autopercibida.

El 9,39% de la población analizada tenía algún tipo de deuda al consumo (incluyendo préstamos personales o financiación de vehículos), por el 8,44% que tenía una deuda hipotecaria.

A medida que se incrementaba el número de enfermedades crónicas, la probabilidad de endeudarse era mayor.

Así, aquellas personas con una enfermedad crónica tenían un 6,9% más de riesgo de endeudamiento al consumo.

Este riesgo prácticamente se duplicaba cuando tenían tres o más enfermedades crónicas.

En relación con las deudas hipotecarias, la relación era igualmente positiva, pero las diferencias eran menores.

Con una enfermedad crónica, las personas tenían un 3,6% más de probabilidad de endeudamiento. Si tenían cuatro o más, subía al 12,2%.

Se estima que el 80% de las personas mayores de 50 años tienen al menos una enfermedad crónica diagnosticada.

A partir de los 65 años, la probabilidad de padecer tres o más condiciones crónicas de salud crece exponencialmente.

El importe de la deuda también aumentaba con el número de enfermedades crónicas, si bien la asociación es menos robusta.

El importe medio de la deuda al consumo pendiente en personas sanas fue de 834 euros, mientras entre los que tenían cuatro o más enfermedades crónicas aumentaba a 1.424 euros.

En lo referente al estado de salud percibido, los autores también hallaban relaciones.

Por ejemplo, aquellos que gozaban de una salud muy buena o excelente tenían un 5% menos de riesgo de endeudarse respecto a aquellos cuya salud era simplemente buena o aceptable.

En el caso de que percibieran su propia salud como regular o mala, la probabilidad de endeudamiento hipotecario crecía un 8,9%.

Mayor gasto sanitario privado

Los autores, comandados por Christopher Ferreirós-Rodríguez, de la Universidad de Santiago de Compostela, hacen hincapié en que, pese a que el sistema sanitario español es público y universal, el gasto sanitario privado ha crecido en lo que va de siglo un 50%.

En 2021, un 4,4% de la población española estaba endeudada por temas médicos.

En 2025, un 5,6% había dejado de tomar medicamentos que tenían prescritos por su alto coste.

La publicación de este trabajo coincide temporalmente con la entrada en vigor de los nuevos tramos de copago farmacéutico.

Este jueves, el Boletín Oficial del Estado publicó el real decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el miércoles anterior, con las modificaciones.

Entre ellas, la inclusión de nuevos tramos -hasta seis- según la renta anual, con un tope de gasto en los tres inferiores.

Así, las rentas de menos de 9.000 euros aportan el 40% del coste de los medicamentos prescritos hasta un límite máximo mensual de 8,23 euros.

Las rentas de entre 9.000 y 17.999 euros anuales aportan el 40% del precio del medicamento hasta un límite de 18,52 euros mensuales.

Aquellas rentas de entre 18.000 y 34.999 euros aportan el 45% del precio y su límite mensual es de 61,75 euros.

A partir de los 35.000 euros anuales, los pacientes aportarán hasta el 60% del coste (en aquellas rentas de más de 100.000 euros) y no tienen un tope mensual.

En el caso de los pensionistas, se introduce un tramo intermedio entre los 18.000 y los 100.000 euros, haciendo el corte en los 60.000 euros anuales.

Quedan establecidos, así, cuatro tramos, con cortes a los 18.000, los 60.000 y los 100.000 euros. Los tres primeros aportarán un 10% del precio del medicamento, mientras que el último aportará un 60%.

No obstante, todos estos tramos incluyen un tope máximo mensual de gasto, que queda establecido en 8,23 euros (para las rentas de menos de 18.000 euros), 13,37 euros (entre los 18.000 y los 59.999), 18,52 euros (entre los 60.000 y los 99.999) y los 61,75 euros (para aquellas rentas superiores a 100.000 euros).

Los autores del trabajo, publicado en Gaceta Sanitaria, explican que la aparición de problemas de salud suele reducir la capacidad laboral, tanto propia como la del círculo familiar, lo que provoca una reducción de los ingresos en el hogar.

Las enfermedades crónicas están más vinculadas a deudas de consumo, al obtenerse este tipo de créditos con mayor rapidez y flexibilidad, que suelen destinarse para cubrir los costes asociados a estas patologías.

"Estos resultados ponen de relieve la necesidad de fortalecer la planificación financiera de los hogares para mitigar vulnerabilidades económicas derivadas del deterioro de la salud, así como reforzar el sistema sanitario ampliando servicios o reduciendo listas de espera", apuntan los autores.

"En un país con un alto envejecimiento poblacional, estas medidas son clave ante la mayor prevalencia de enfermedades en edades avanzadas", señalaron.