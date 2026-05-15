La demanda asistencial por trastornos mentales crece tres veces más que la oferta de servicios de psicología

Los trastornos más frecuentes en menores de 25 años son la ansiedad, el aprendizaje y los del sueño, con un crecimiento de más del 36% desde 2019.

El 35,7% de la población sufre algún problema de salud mental, cifra que supera el 40% en mayores de 50 años y el 50% en mayores de 80.

En la sanidad pública, el número de especialistas clínicos es tres veces menor que la media europea, con solo 5,6 a 6 profesionales por cada 100.000 habitantes.

La demanda de atención por trastornos mentales ha crecido un 10% desde la pandemia, triplicando el aumento de la oferta de servicios de psicología.

Desde la pandemia, los problemas de salud mental han aumentado casi un 10% siendo los más frecuentes los trastornos de ansiedad, seguidos de los del sueño y los depresivos. No obstante, la creación de unidades de psiquiatría y psicología en la sanidad pública no ha crecido al mismo ritmo: sólo un 2,5% desde entonces.

Es decir, el incremento de la demanda asistencial por trastornos psicológicos triplica a la oferta de servicios y especialistas.

Y no hay nada más que verlo en las cifras. En 2020, coincidiendo con la irrupción de la Covid-19, había un total de 279 unidades de salud mental frente a las 286 de 2024 (datos más recientes).

Así lo señala el reciente informe del Observatorio del Sector Sanitario Privado 2026 de la Fundación IDIS.

La pública apenas ha ampliado sus servicios y la plantilla. En la actualidad, hay entre 5,6 y 6 especialistas clínicos en la sanidad pública por cada 100.000 habitantes, aproximadamente "tres veces menos que la media europea", como ya adelantó a este diario Antonio Cano, psicólogo y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS).

Por eso, la elevada presión asistencial hace que la plantilla de profesionales ofertada por la administración pública resulte insuficiente.

En la sanidad privada ha crecido un poco más la cifra aunque todavía sigue siendo insuficiente. Se pasa de 312 servicios en 2020 frente a los 324 de 2024. Un 3,7% más que en la pandemia.

"Desde 2018 la oferta asistencial de psicología clínica y psiquiatría ha ido aumentando progresivamente, con una tasa de crecimiento anual de 0,7%", argumenta el estudio del IDIS.

En la actualidad, hay registradas 610 unidades de salud mental en los 848 hospitales públicos y privados de nuestro país, de las cuales 324 pertenecen a centros privados, representando el 53% del total.

El número de consultas de psiquiatría en los hospitales privados ha aumentado en 601.000, alcanzando en 2024 los 6 millones de consultas totales anuales.

En 2024 el sector privado representó el 16% del total.

Evolución de la unidades de psiquiatría y psicología en hospitales públicos y privados.

En el ámbito de Atención Primaria es donde la sanidad privada cuenta con una mayor representación, asumiendo la mayoría de las consultas totales de psiquiatría. En este sentido se registraron 23.531 reconocimientos, de los cuales el 86% se dieron en centros privados.

En este área, la sanidad pública ha ido perdiendo peso desde la pandemia, pasando de concentrar el 30% de las consultas al 14% en 2024.

Aumento de trastornos

La salud mental empeora progresivamente año tras año. En la actualidad, el 35,7% de la población padece algún problema de salud mental, afección que supera el 40% en los mayores de 50 y hasta el 50% en los de 80 y más.

En concreto, el informe del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2024 elaborado por el Ministerio de Sanidad, cifra en 342,9 casos por 1.000 habitantes, casi un 10% más, confirmando una tendencia al alza tras la pandemia. Destaca una prevalencia ajustada de 317 casos en hombres frente a los 365,3 de mujeres.

"Hay un patrón por sexo definido afectando en la infancia y adolescencia más a los hombres, y en la juventud y etapa adulta a las mujeres", indica el estudio.

En el caso de la infancia y la adolescencia (menores de 25 años) las cifras tampoco se quedan atrás.

Los trastornos mentales más frecuentes en estas son los de ansiedad (34,6 casos por 1.000 habitantes), seguidos de los trastornos específicos del aprendizaje (31,9) y de los trastornos del sueño (27,2), que ya superan a los problemas hipercinéticos (27,0).

Los tres primeros siguen una tendencia creciente, aumentando entre 2019 y 2024 un 36,4%, un 39,4% y un 36,3%, respectivamente.