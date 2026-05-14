Los médicos de Sanidad Exterior, "en mínimos" pese a las crisis sanitarias: "Desde la pandemia seguimos igual"

El colectivo reclama al Gobierno más recursos, formación y equipos de protección, además de la implicación del Ministerio de Sanidad para mejorar la situación.

Durante el verano, la carga de trabajo aumenta por campañas de vacunación y consultas de viajeros, saturando aún más las agendas.

Las condiciones laborales y salariales del colectivo son precarias, lo que provoca la salida de interinos y la dificultad para cubrir vacantes.

La plantilla de médicos de Sanidad Exterior está muy por debajo del mínimo necesario, con solo 50 médicos fijos ocupando 78 puestos.

"Desde la pandemia seguimos igual, no llegamos ni a los recursos mínimos que exige la normativa". La emergencia sanitaria por el crucero con hantavirus ha vuelto a dejar al descubierto las debilidades del equipo de Sanidad Exterior, un área dependiente del Ministerio de Política Territorial y del de Sanidad. Parece que las condiciones laborales de este colectivo no mejoran pese a las sucesivas crisis sanitarias (Covid-19, mpox, hantavirus).

Los profesionales, que se encargan de garantizar la asistencia sanitaria en puertos y aeropuertos, llevan años denunciando la precariedad a la que están sometidos. Desde la crisis de 2008, la administración ha ido reduciendo los recursos de la plantilla que en la actualidad está totalmente asfixiada.

La plantilla está compuesta por 78 puestos, pero sólo hay ocupados 50 por médicos fijos. Las vacantes restantes se suelen cubrir con interinos que abandonan su puesto de trabajo incluso antes de tiempo debido a la presión laboral que tienen que soportar.

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Así, el colectivo denuncia que es necesario elevar la oferta laboral, al menos, un 66% hasta los 130 empleos como ocurría antes de la crisis de 2008.

"Los nuevos especialistas después de haber aprobado la oposición, le dan una plaza y no aguantan. Se van a la mitad con lo cual nunca conseguimos rellenar ni las 70 plazas. En verdad, debería haber, como poco, 120 o 130, que eran las que había en 2007. En esos años, las condiciones laborales eran bastante atractivas y había muchos médicos y enfermeras que querían trabajar en el área", argumenta Mar Faraco, secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior.

Sanidad Exterior.

España, tal y como recoge en el BOE, tiene un total de 8 puertos designados repartidos por el territorio nacional que deben estar preparados para acoger a un buque en el caso de una emergencia sanitaria como la vivida con el hantavirus. Ahí se fija que estas localizaciones deben contar con, al menos, dos médicos y dos enfermeras.

En base a esto, Sanidad Exterior denuncia que en la mayoría de las bases, incluidos los puertos más pequeños, "apenas cuentan con dos profesionales. Sólo hay un médico", indica la especialista.

Verano

La situación se complica aún más durante los meses de verano. En la época estival, la carga de trabajo se dispara porque además de la vigilancia sanitaria habitual, las plantillas deben atender campañas de vacunación y multitud de consultas de viajeros, con agendas saturadas y menos margen para responder a emergencias.

"Desde mayo tenemos ya las agendas llenas todos los días. En verano nos dicen que a muerte y además nos quitan las conciliación y hasta las vacaciones porque hay que ver a muchos viajeros que se quieren vacunar para irse a otros países. Atendemos a un paciente cada 15 minutos. Entonces no importan los barcos, pero claro, eso no es verdad, si llega una emergencia tienes que irte corriendo y dejar a toda esa gente colgada porque no hay compañeros que pueden atenderles. Es un horror", añade Faraco.

Por otro lado, denuncian unas condiciones salariales muy dispares con respecto al resto de médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS). Por ejemplo, Faraco cuenta que un epidemiólogo de cualquier comunidad autónoma percibe 800 euros por una guardia frente a los 140 euros de los médicos de Sanidad Exterior.

Además, la pandemia del coronavirus que colapsó el mundo en 2020, evidenció las carencias del sistema. Pero estas reclamaciones han caído en saco roto ya que la situación sigue prácticamente igual.

"Si ahora viviéramos una crisis como la de la Covid, pasaría prácticamente lo mismo. Empezaríamos a lo bestia, estando disponibles las 24 horas del día, pegados al teléfono y con turnos eternos. Entiendo que en una emergencia sanitaria todo el mundo tiene que dar el callo. Pero al menos tienes que tener un servicio dotado a diario para que, si hay una crisis, no reviente el sistema. Si lo tienes por debajo del mínimo, no aguanta ni diez días".

Tras el paso del crucero con hantavirus, los médicos de Sanidad Exterior han vuelto a levantar la voz de alarma y reclaman al Gobierno contar con más equipos de protección personal o epis y tener más formación en prevención de riesgos. O, al menos, aplicar las lecciones ya aprendidas durante la pandemia.

Implicación de Sanidad

Este área depende de ambos departamentos, pero el de Política Territorial es el que gestiona los sueldos y los recursos de la plantilla. Aun así, el colectivo reclama la implicación del Ministerio de Sanidad.

"Si Sanidad sabe que no tienes ni lo más mínimo cubierto, primero debería pelearse con el otro departamento, que para eso están en el mismo nivel, y tampoco exigir determinadas cosas que no podemos hacer porque no hay gente ni recursos", recalca Faraco.