Hefame presenta iaFarma, la mayor red de farmacias de las cooperativas en España

Hefame impulsa la hiperpersonalización y la gestión eficiente de datos mediante inteligencia artificial, relanzando su plataforma online y mejorando las campañas digitales de salud.

El 73% de los compradores combinan el canal digital con la visita presencial, y el 65% de las ventas están influidas por canales digitales.

El proyecto apuesta por la integración tecnológica total, ofreciendo a los laboratorios vinculación directa con el punto de venta y potenciando la labor asistencial del farmacéutico.

Hefame presenta iaFarma, una red que agrupa a más de 300 farmacias cooperativas en España, con una facturación anual superior a 400 millones de euros.

La cooperativa farmacéutica Hefame ha presentado iaFarma, la evolución de su red que agrupa a más de 300 farmacias cooperativas en España. Este movimiento busca consolidar un modelo de integración total.



La red alcanza una facturación anual superior a los 400 millones de euros. Según la entidad, se trata del único grupo nacional donde todos los integrantes aplican de forma integral las herramientas tecnológicas corporativas.



Esta estructura permite a los laboratorios farmacéuticos una vinculación directa con el punto de venta. La estrategia pretende convertir a las farmacias en socios estratégicos mediante el uso de desarrollos digitales avanzados.



Isabel Santos, directora de Marketing de Hefame, detalló, en unas jornadas organizadas por la cooperativa, que la nueva etapa de iaFarma incluye un proceso de rebranding. El objetivo es mejorar la visibilidad y "reforzar la diferenciación del grupo".



La directiva subrayó que el sector se enfrenta a un escenario competitivo complejo. Por ello, la propuesta de la cooperativa se centra en el desarrollo tecnológico y en el asesoramiento a través de consultores especializados.



Uno de los pilares de este modelo es la preservación de la farmacia como centro sanitario. El grupo rechaza el concepto de autoservicio para potenciar espacios que favorezcan la labor puramente asistencial del farmacéutico.



Javier López, director general de Hefame, analizó el impacto de las nuevas tendencias del sector retail en el modelo farmacéutico. El ejecutivo destacó que el comportamiento del consumidor actual es mayoritariamente omnicanal.

Según datos aportados por la cooperativa, "el 73% de los compradores actuales combinan el uso de aplicaciones móviles y páginas web con la visita presencial a la farmacia física".

Además, "el 65% de las ventas en el sector están influidas por canales digitales y se trata de un consumidor que realiza compras con una frecuencia 1,7 veces mayor".

La estrategia de Hefame apuesta por la hiperpersonalización mediante el uso de inteligencia artificial. La cooperativa considera que la gestión eficiente de los datos de los clientes es el activo más valioso de la farmacia.

Estas herramientas digitales están diseñadas para optimizar el control del stock y la promoción de productos. El análisis de datos permite mejorar tanto la atención sanitaria como los resultados económicos de los establecimientos.

Por su parte, Carmen Fraile, directora del proyecto, recordó que el grupo nació hace casi una década con el objetivo de acompañar a las farmacias en su transformación digital. Tras este periodo, se ha consolidado como el mayor grupo de farmacias totalmente integradas del país.

Las novedades para el presente ejercicio incluyen el relanzamiento de la plataforma de venta online. También se implementarán nuevas funcionalidades para la gestión de bases de datos y campañas digitales de salud personalizadas.

Desde el Consejo Rector de Hefame, Jaime Acosta, su vicesecretario, defendió que el futuro de la oficina de farmacia comunitaria es decisivo. Para Acosta, el modelo debe ir más allá de la mera dispensación de medicamentos.

La integración de servicios protocolizados y tecnología busca responder con mayor eficacia a las necesidades actuales del sistema sanitario. La cooperativa pretende que el farmacéutico acompañe mejor al paciente en su tratamiento.

Finalmente, Manuel Hernández, secretario de la entidad, definió esta etapa como una evolución natural. La red busca posicionarse de forma competitiva sin renunciar a la esencia del modelo cooperativo tradicional.

El proyecto promete ahora mejores condiciones de compra y herramientas de gestión avanzada. Con ello, Hefame intenta que sus socios amplíen su rol asistencial más allá de las tareas tradicionales realizadas tras el mostrador.