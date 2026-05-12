El Gobierno cambia la norma: esto lo que vas a pagar por tus medicamentos en 2026 según lo que cobres

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado una reforma del copago farmacéutico que introduce seis tramos según la renta de los ciudadanos. Las personas con menores ingresos tendrán límites mensuales de pago por medicamentos, desde 8,23 euros hasta 61,75 euros, según su renta. Para rentas superiores a 35.000 euros, se mantienen porcentajes de copago del 45%, 50% y 60%, sin máximos mensuales. Los pensionistas tendrán nuevos tramos y topes: los que ganan entre 18.000 y 59.999 euros pagarán un 10% con un máximo mensual de 13,37 euros.

El Gobierno ha emprendido una importante reforma del copago farmacéutico. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con el que revoluciona las cantidades que los ciudadanos tienen que abonar para adquirir sus medicamentos prescritos por la sanidad pública.

En términos generales, los cambios están destinados a que las personas con salarios o rentas más bajas paguen menos por los fármacos que se les prescriban en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Y que paguen un máximo mensual que no puede superar los 61,75 euros al mes.

En estos momentos, y sin aplicar la reforma, las personas con ingresos inferiores a 18.000 euros pagan el 40% del precio del medicamento, los situados entre 18.000 y 99.999 euros abonan el 50% y los de 100.000 euros o más asumen el 60%, sin ningún tope mensual.

Tabla de los copagos farmacéuticos para trabajadores y personas activas tras la reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

Tras la reforma de Sanidad, estos tres tramos desaparecerán y pasarán a ser seis, según los cambios que ha comunicado el Ministerio de Sanidad. En los tres primeros, que concentran a las rentas más bajas, se imponen topes de pago. Es decir, que, como máximo, sólo pagarán unas cantidades máximas cada 30 días.

Para las rentas por debajo de los 9.000 euros, se mantendrá un 40% de copago con un límite de 8,23 euros al mes. Entre 9.000 y 17.999 euros, se aplicará también un 40% con un tope de 18,52 euros. Entre 18.000 y 34.999 euros, el porcentaje subirá al 45%, con un límite mensual de 61,75 euros.

Los tramos de copago farmacéutico para pensionistas tras la reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

Los topes se pierden en los tres tramos siguientes. A partir de las rentas de 35.000 euros al año, se mantienen los porcentajes del 45%, 50% y 60% por medicamento para los tramos de 35.000-59.999, 60.000-99.999 y más de 100.000 euros, respectivamente.

También hay cambios para los pensionistas, aunque son menores. Se crea un nuevo tramo de jubilados que tengan rentas entre 18.000 a 59.999 euros. Las personas con estos ingresos tendrán que abonar el 10%, con un tope de pago mensual de 13,37 euros.

El resto se mantiene. El primer tramo, el de las personas que cobran menos de 18.000 euros al año y abonan un 10%, tiene un tope de abono de 8,23 euros al mes. Y los pensionistas que ganan entre 60.000 y 100.000 euros pagan también un 10% de los medicamentos con un máximo mensual de 18,52 euros.

Finalmente, los pensionistas que superen los 100.000 euros en ingresos tienen que abonar el 60% del precio del fármaco con un límite mensual de pago de 61,75 euros.