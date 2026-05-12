Los MIR 'pasan' de Medicina de Familia: sólo el 4% escoge esta especialidad pese a ser la que más plazas oferta

Ocho especialidades ya han agotado sus plazas, mientras que otras, como Urgencias, Alergología o Medicina del Trabajo, apenas han sido elegidas por los aspirantes.

Las malas condiciones laborales, la falta de incentivos y el déficit de relevo generacional agravan la escasez de médicos de Familia, especialmente en zonas rurales.

La especialidad de Medicina de Familia sigue acumulando plazas vacantes y abandonos: en 2024 quedaron 246 puestos sin cubrir y hasta un 90% de los MIR la abandonan tras finalizar la residencia.

Sólo el 3,85% de los MIR ha escogido Medicina de Familia en la primera semana, a pesar de ser la especialidad con más plazas ofertadas (2.544 este año).

Un año más, Medicina de Familia vuelve a ser una de las especialidades olvidadas. En la primera semana de adjudicación, sólo el 3,85% de los residentes la ha escogido pese a ser la que más plazas oferta. En concreto, este año ha batido el récord con un total de 2.544 frente a las 2.508 del año anterior.

Después de seis días de elección, 98 personas se han decantado por la especialidad. De hecho, durante su primera jornada, siete médicos la escogieron.

En estos días ha habido preferencias bastante dispares. Entre ellas destaca también la elección de territorios de la España rural como Soria (tres de los cinco que la han elegido han optado por Atención Primaria), Caravaca de la Cruz (Murcia), Cabra (Córdoba), Guadalajara, Alcañiz (Teruel) o Bormujos (Sevilla).

Como es habitual, Medicina de Familia no está entre las más escogidas en los primeros días de elección. Esto es algo que se repite año tras año. Por ejemplo, en 2023, cerró el proceso de adjudicación con 131 plazas desiertas.

Lo mismo ocurrió en 2024: se quedaron vacíos un total de 246 puestos. Y desde 2006 más de 1.000 plazas de médico de cabecera han quedado sin cubrir.

Cabe recordar que 2025 tuvo una excepcionalidad: se cubrieron todas las plazas. Todo ello debido a que se eliminó la nota de corte y la presencialidad durante la segunda vuelta de elección.

No obstante, según adelantó la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), unos 300 residentes abandonaron la residencia el año pasado. Parece que la ampliación de plazas no ha sido una medida que haya puesto coto a las renuncias, la especialidad sigue sin convencer a los médicos.

Condiciones laborales

Y es que las condiciones laborales de Atención Primaria no son las más atractivas en comparación con otras especialidades. Según las cifras conocidas, hasta un 9% de los MIR de Medicina de Familia se fugan durante la formación. Y hasta un 90% deja la especialidad al acabar la residencia.

"No es ningún mérito que se hayan cubierto todas las plazas si sigue habiendo renuncias. Los jóvenes saben perfectamente que no quieren sufrir más de lo necesario en esta vida. Y si ven que pueden encontrar un trabajo fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que cobras cuatro veces más no se lo piensan, lógicamente", aseguraba hace unos meses Pilar Rodríguez, presidenta de la SEMG.

Además de ello, un aumento de jubilaciones con una plantilla que se está quedando sin relevo generacional. Así, actualmente hay un déficit de 4.500 médicos de Familia que, viendo la perspectiva actual, no parece que vaya a resolverse a corto plazo.

La situación empeora aún más en los entornos rurales. La falta de incentivos económicos para traslados o por estar en una zona de difícil cobertura hace que haya una importante escasez de recursos humanos en estos lugares.

Las que quedan

Tras seis jornadas de elección, 4.200 aspirantes ya han escogido su plaza. En estos días, se han agotado ya ocho especialidades: Dermatología, Cirugía Plástica, Oftalmología, Cardiología, Cirugía Oral y Maxilofacial, Endocrinología y Nutrición, Otorrinolaringología y la más reciente, Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Dermatología y Cirugía Plástica agotaron sus vacantes durante el primer día de elección. Aunque es tradición que estas dos especialidades sean las más demandadas, este año ambas se han agotado en tiempo récord.

Así, el lunes se cerró, con Urología (2 plazas vacantes de 161 ofertadas), Aparato Digestivo (8 disponibles de 220) y Anestesiología y Reanimación (9 libres de 437) a punto de agotarse. Le siguen Neurocirugía (6 plazas de 54) y Obstetricia y Ginecología (11 de 284).

En el lado opuesto están Alergología (elegida por 16 aspirantes), Urgencias (que se estrena este año y ha sido escogida por 13 personas), Medicina del Trabajo (2 personas), Análisis clínicos (2), Medicina Preventiva (4), Microbiología (5 personas), Medicina Física y Rehabilitación (33), Angiología (36), Inmunología (3), Oncología Radioterápica (5), Cirugía Torácica (4), Medicina Nuclear (2), Anatomía Patológica (14), Neurofisiología (6) y Geriatría (14).

Todavía no se han estrenado Farmacología Clínica y Bioquímica Clínica.