Donte Group superó los 427 millones de euros de facturación en 2025, un 11% más que el año anterior

Donte creará un centro de innovación y una fundación para formación profesional, proyectos educativos y atención a personas en riesgo de exclusión.

El plan estratégico 2025-2030 prevé la apertura de 160 clínicas más, llegando a 600, y aumentar la facturación hasta los 700 millones de euros.

El grupo cerró 2025 con 440 clínicas propias en toda España, tras abrir 23 nuevos centros, y superó los 5.600 profesionales en plantilla.

Donte Group alcanzó 427,8 millones de euros de facturación en 2025, un 11% más que el año anterior, liderando el crecimiento del mercado dental.

Donte Group, compañía que opera bajo marcas como Vitaldent, MAEX y Moonz, alcanzó en 2025 los 427,8 millones de euros de facturación, lo que supone un 11% más que el año anterior. Así, ha triplicado ampliamente el crecimiento del mercado dental y aumentado sus ingresos por tercer año consecutivo.

En concreto, la mayor parte de la cifra de negocios pertenece a Vitaldent, que alcanzó los 395 millones de euros. Por su parte, MAEX ingresó 25 millones y Moonz los 100 millones.

El grupo cerró el 2025 con 440 clínicas propias en todo el territorio nacional, lo que implica 23 más en comparación con 2024. De esas, 15 pertenecen a Vitaldent y los 8 centros restantes operan bajo la marca MAEX. Se ha invertido medio millón de euros por cada centro para llevar a cabo estas aperturas.

"Hemos adquirido los activos de clínicas dentales independientes y las hemos incorporado a nuestros centros. De tal manera, que los dentistas se vienen a trabajar con nosotros y su clientela también viene. Así, esta mecánica la hemos llevado a cabo en Burgos y Palencia", ha señalado Javier Martín Ocaña, CEO de la compañía, durante la presentación de resultados de este martes.

Además, el 2025 marca un hito histórico para la empresa, reforzando su plantilla hasta superar los 5.600 profesionales. En concreto, 3.300 empleados y más de 2.300 doctores colaboradores. En los últimos años, Donte ha incorporado cerca de 300 nuevos profesionales a su plantilla.

Por otro lado, el grupo también ha detallado los resultados financieros del primer cuatrimestre.

Este 2026 ha superado los 157 millones de euros de facturación, un 9,7% más que en el mismo periodo de 2026. "Abordamos este cuatrimestre a la misma velocidad que abandonamos el 2025 y con buenas perspectivas", ha indicado Martín.

Plan estratégico

Durante la presentación, el CEO de la compañía también ha detallado más datos sobre su nuevo plan estratégico 2025-2030. Donte Group abrirá 160 centros más para 2030, acumulando un total de 600 clínicas propias. Esto supondría casi duplicar el volumen de negocio actual hasta alcanzar los 700 millones de euros de facturación.

Este crecimiento irá acompañado de la creación de más nuevos puestos de trabajo donde se pretende llegar hasta los 2.900 odontólogos colaboradores y los 4.300 empleados. Este plan se centra en el mercado de salud bucodental nacional, aunque no se descarta en algún momento evaluar una posible expansión internacional.

Por otro lado, la compañía creará un centro de innovación para formar a profesionales del sector. "Cada vez es más difícil encontrar a odontólogos senior, con ambición y capacidad para seguir escalando", ha indicado Martín.

Ahora mismo se está buscando la ubicación. La idea de Donte es encontrar un partner universitario. Es decir, hacer acuerdos con facultades privadas para que los estudiantes puedan acceder a un máster y a partir de ahí formarse en sus centros.

Además se pondrá en marcha una Fundación, más conocida como Huella Donte, que canalizará las actividades asistenciales de los proyectos educativos, universitarios y dara cobertura a aquellas personas que están en riesgo de exclusión y no pueden acceder a tratamientos.

El plan también contempla una fuerte inversión en tecnología. Sobre todo en el diagnóstico en remoto a través de herramientas de Inteligencia Artificial. "El lanzamiento de servicios innovadores será una palanca de crecimiento", ha terminado el CEO.