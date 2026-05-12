La crisis por el crucero de hantavirus dispara el desarrollo de vacunas y medicamentos contra la infección

Traws Pharma trabaja en medicamentos antivirales para el hantavirus, utilizando inteligencia artificial para diseñar moléculas y cubrir el vacío terapéutico existente.

Moderna está desarrollando una vacuna contra el hantavirus en colaboración con el Ejército de Estados Unidos y la Universidad de Corea, empleando tecnología de ARN mensajero.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado tres muertes y ha impulsado a la industria farmacéutica a buscar soluciones.

La crisis sanitaria causada por el brote de hantavirus en crucero MV Hondius (que, por el momento, ha dejado tres fallecidos) ha avivado el interés de la industria farmacéutica por esta infección. Una enfermedad ante la que no hay ni vacunas ni tratamientos específicos.

En este escenario, varias compañías han anunciado el desarrollo de vacunas y medicamentos ante esta infección.

Una de las compañías que ha indicado que trabaja en ello es Moderna. La compañía biotecnológica estadounidense anunciaba hace unos días que está investigando una vacuna para el hantavirus en colaboración con el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos.

La biotecnológica estadounidense también está colaborando con el Centro de Innovación de Vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea en la búsqueda de una posible inmunización. "Estos esfuerzos se encuentran en una fase inicial. Reflejan la responsabilidad de Moderna de desarrollar contramedidas contra las enfermedades infecciosas emergentes", indican fuentes de la compañía.

En su momento, Moderna fue una de las primeras compañías en desarrollar la vacuna contra la Covid-19 gracias a su tecnología de ARN mensajero.

Por otro lado, la biofarmacéutica estadounidense, Traws Pharma, trabaja, por su lado, en desarrollar un medicamento para solventar el vacío terapéutico que hay en esta enfermedad.

La compañía, que se dedica al desarrollo de antivirales de molécula pequeña, ha informado de "sus planes para impulsar posibles candidatos clínicos para el tratamiento de infecciones por hantavirus".

De pequeño tamaño, esta farmacéutica se enfoca en usar inteligencia artificial para el diseño de sus moléculas.