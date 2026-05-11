El gasto en salud pública en España cae un 55% en los últimos dos años, con la cifra más baja desde la pandemia

La caída del gasto se debe principalmente a la menor inversión en vacunas y a una falta de inversión estructural en recursos humanos y técnicos.

La mayor parte del gasto sanitario público va a servicios hospitalarios y especializados (62,1%), mientras que la salud pública es el único apartado que desciende.

En 2024, solo el 1,3% del gasto sanitario total se destinó a salud pública, muy por debajo de la media europea.

El gasto en salud pública en España ha caído un 55,3% en los últimos dos años, alcanzando su nivel más bajo desde la pandemia.

El gasto en los servicios de salud pública cayó un 20,7% en 2024, según el último informe sobre el gasto sanitario público realizado por el Ministerio de Sanidad.

Ya venía de una reducción mayor: en 2023, el gasto en salud pública se había reducido nada menos que un 43,6% respecto al año anterior. Desde su punto álgido en 2022, ha caído en total un 55,3%. En los dos primeros años postpandemia, había crecido un 42,9% y un 18%.

Además, es la única categoría funcional que baja en estos dos últimos años.

El dato se conoce mientras, de forma paralela, están los ojos puestos en la crisis del barco MV Hondius, que vive un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, hasta el momento.

El gasto sanitario público a nivel nacional en 2024, el último año con datos consolidados, fue de 101.739 millones de euros, un 4,2% más que el año anterior.

El gasto por habitante ascendió a 2.084 euros.

Pese a este aumento, la sanidad pública representa una proporción cada vez menor del PIB español.

Dos de cada tres euros, al hospital

En 2024, supuso el 6,4% del PIB, la cifra más baja desde antes de la pandemia, según el informe de Sanidad. En 2020 llegó a ser el 7,4% y, a partir de entonces, ha ido cayendo.

Clasificando el gasto desde una óptica económica, la remuneración del personal son el mayor apartado: supone el 44,8% del total. Los gastos intermedios (26,2%) y las transferencias corrientes (15,4%). Los conciertos sanitarios representan el 10% del gasto.

Siguiendo una clasificación funcional, los servicios hospitalarios y especializados se llevan casi dos de cada tres euros: el 62,1% del total.

Le siguen el gasto en farmacia (14,4%) y los servicios primarios de salud (14,4%).

La salud pública solo supone el 1,3% del gasto sanitario total, con 1.357 millones de euros de inversión.

El pico del gasto en este apartado fue en 2022, cuando se alcanzaron 3.034 millones de euros, representando el 3,3% del gasto sanitario público total.

El año siguiente, el montante descendió nada menos que un 43,6%, hasta los 1.712 millones de euros, y en 2024 cayó nuevamente, un 20,7%.

En la actualidad, el gasto en salud pública está un 24,5% por debajo del de 2020.

La salud pública es el único apartado funcional que cae: hospital, atención primaria, los servicios colectivos, la farmacia, y las prótesis y traslados (están incluidos en un mismo apartado) crecieron entre un 5% y un 10% en el último año registrado.

El gasto de capital también ha caído: un 23,2%, después de haber subido un 71,9% el año anterior.

Eduardo Satué, presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), explica que la caída del gasto se debe a la menor inversión en vacunas.

"Como el gasto en salud pública es tan pequeño, la parte de los insumos es muy grande", señala a EL ESPAÑOL-Invertia.

"La parte del león corresponde a las vacunas. En 2021 empieza a haber vacunas de la Covid, con lo que la partida aumenta, y en 2022 se vacuna de forma intensiva a toda la población. En 2023 mucha gente deja de vacunarse y el gasto baja".

A nivel estructural, recuerda, no se está invirtiendo. Recursos humanos, técnicos e instalaciones siguen siendo las mismas.

Desafíos colectivos

Además, la Agencia Estatal de Salud Pública, aprobada finalmente el año pasado, un lustro después de ser anunciada como la solución a la descoordinación de políticas sanitarias que hubo tras la pandemia, sigue sin ponerse en marcha: no tiene sede ni estatutos.

Lo que preocupa a Satué no es crisis como la del hantavirus, donde "hay un alarmismo excesivo" y cuya actuación está bien diseñada, sino ante los problemas emergentes causados por el cambio climático principalmente.

"La salud pública es lo que podemos hacer como sociedad para protegernos de los desafíos colectivos, y ahí están las olas de calor, los cambios ambientales, el abastecimiento de agua potable… Todo esto hay que gestionarlo adecuadamente, y hace falta inversión".

El presidente de Sespas recuerda que el gasto en salud pública en España es un 50% menor que la media europea, una infrafinanciación crónica e "independiente del color político".

"Esto se debe a que la salud pública es invisible, se nota cuando no funciona. Políticamente, es más rentable inaugurar un hospital, que se asocia con la perspectiva de calidad de vida. Pero la base de la calidad de vida es la salud pública".

El 93,6% del gasto sanitario público corresponde a las comunidades autónomas, por el 2,4% de las mutualidades de funcionarios, el 2% de la Seguridad Social, el 1,1% de la Administración central y el 0,9% de las corporaciones locales.

Por comunidades autónomas, las que tienen un mayor gasto como porcentaje del PIB son Extremadura (8,9%), Murcia (8%) y Canarias (7,9%), frente a Madrid (4%) y Baleares (5,4%).

Las regiones con mayor gasto por habitante son País Vasco (2.332 euros), Asturias (2.322 euros) y Extremadura (2.246 euros).

En el lado contrario están Andalucía (1.658 euros por habitante), Madrid (1.779 euros) y Comunidad Valenciana (1.867 euros).