Así queda la oferta del MIR para la segunda semana: agotadas siete especialidades, dos al 90% y una docena casi sin estrenar

La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias se estrena este año con 82 plazas, de las que solo se han ocupado 10 en la primera semana.

Bioquímica Clínica y Farmacología Clínica siguen sin estrenar ninguna de sus plazas, y una decena de especialidades han asignado menos del 10%.

Cirugía Ortopédica y Traumatología y Medicina Interna están a punto de completar su cupo, con más del 90% de plazas asignadas.

Siete especialidades MIR ya han agotado sus plazas tras la primera semana de elección, incluyendo Dermatología y Cirugía Plástica.

Tras una intensa semana en que casi 3.500 jóvenes aspirantes a facultativos especialistas han ido eligiendo plaza, hay siete especialidades MIR agotadas y dos a punto de ocupar todos sus puestos disponibles.

En el lado contrario, hay dos especialidades que no se han estrenado y una decena que apenas lo han hecho o conservan, al menos, más del 90% de sus plazas disponibles.

El pasado lunes, poco antes de las 10 de la mañana, Bianca Ciobanu, polémica número 1 del MIR este año, elegía formarse en Dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona.

La especialidad sería elegida dos veces más en el top 10 y no tardaría en agotarse: antes de las 5 horas de la tarde del mismo lunes, se ocupaba la plaza número 140, en el Hospital Universitario de Canarias.

No sería la única especialidad en agotarse ese primer día: Cirugía plástica, estética y reparadora vería cómo sus 53 plazas tenían nombre y apellido tan sólo una hora después de que Dermatología desapareciera de la elección MIR.

No han sido las únicas que han ocupado todas sus plazas durante esta primera semana de elección.

En el tercer día de elección les acompañaba Oftalmología (229 plazas), mientras que el jueves les tocaba el turno a Cardiología (207 plazas), Cirugía oral y maxilofacial (39 plazas), Endocrinología y nutrición (115 plazas) y Otorrinolaringología (121 plazas).

A punto de agotarse

Para esta segunda semana, hay otras dos que tienen ya más del 90% de las plazas asignadas.

Una de ellas es Cirugía ortopédica y traumatología, que sólo tendrá disponibles 19 de las 311 plazas que ofertaba al principio de la elección.

La otra es Medicina Interna, cuya oferta de 442 plazas se ha visto reducida hasta 32.

En el otro extremo, un par de especialidades siguen sin estrenarse: las dos plazas de Bioquímica Clínica y las 24 de Farmacología Clínica siguen intactas.

Nueve más se alejan por poco del farolillo rojo: tras cinco intensos días, han asignado menos del 10% de su oferta.

Dos de ellas sólo han asignado una única plaza. Se trata de Medicina nuclear y Oncología radioterápica, que todavía cuentan con 61 y 76 puestos disponibles, respectivamente.

Cuatro especialidades más han cerrado menos de diez plazas: Cirugía torácica (2 de 22), Medicina del trabajo (2 de 133), Medicina Preventiva y Salud Pública (4 de 126) y Neurofisiología clínica (5 de 63).

Sólo algo por encima se encuentran Anatomía patológica (11 de 135) y Geriatría (10 de 126).

Caso especial es el de Medicina familiar y comunitaria. Con una oferta de 2.544 plazas, es con diferencia la especialidad con mayor oferta (la siguiente es Pediatría, con 530 plazas).

Así, las 75 plazas asignadas a lo largo de la primera semana (7 el primer día) son, en proporción, pocas.

Nuevas especialidades

En estos primeros cinco días de la elección MIR, se han asignado 3.473 plazas de las 9.275 que se ofertan en esta edición. Todavía están disponibles el 62,5% del total, es decir, que faltan por ocupar casi dos de cada tres plazas MIR.

La novedad de este 2026 es la incorporación al MIR de la Medicina de Urgencias y Emergencias, que ha ofertado un total de 82 plazas, aunque se espera que en años posteriores la cifra aumente.

Sin embargo, se ha estrenado con cierta timidez: hubo que esperar hasta el segundo día para que uno de los aspirantes se decantara por ella, y no fue hasta el tercero cuando aparecieron los siguientes.

En esta primera semana del MIR, se han ocupado ya 10 plazas de la nueva especialidad.

Además de Urgencias, hay otras dos especialidades jóvenes: Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia se estrenó en 2023 y este año ya ha ocupado 11 de las 52 plazas que oferta.

La asignación de plazas MIR continuará, en turnos de mañana y tarde los días laborables, a lo largo de todo el mes, finalizando el próximo 27 de mayo.