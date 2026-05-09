Los médicos avisan al Gobierno de Canarias: no puede impedir que los pasajeros del crucero del hantavirus pisen Tenerife

Los españoles serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla para cuarentena y vigilancia, mientras que otros países activarán sus propios protocolos de repatriación.

El protocolo de desembarco incluye evaluación sanitaria en el buque, traslado protegido en lanchas y repatriación sin contacto con la población local.

El Gobierno de Canarias no puede impedir el desembarco de los pasajeros, ya que la competencia es estatal y depende de Sanidad Exterior.

La Organización Médica Colegial respalda las medidas del Ministerio de Sanidad y la OMS en la gestión del crucero con hantavirus.

La Organización Médica Colegial (OMC), máximo órgano competente de este colectivo, avala las medidas que está tomando el Ministerio de Sanidad junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la gestión de la crisis por el crucero de hantavirus.

"Es la primera vez que pasa una epidemia de hantavirus en un buque y es lógico que ante una llamada de la OMS para atender una emergencia de salud pública, las administraciones deban colaborar", destaca Juan Martínez, especialista y asesor de la OMC en Salud Pública.

Ante las últimas declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, Martínez avisa de que Canarias no podrá oponerse a que los pasajeros pisen Tenerife. "Esto es competencia de Sanidad Exterior decidirlo. Es exclusivo del Gobierno de la Nación, no hay nada transferido. En el momento que haya discrepancia prevalecerá el criterio estatal", indica.

Cabe recordar que el Ejecutivo de Clavijo confirmó que no dejará desembarcar a los pasajeros si no recibe antes cada historial médico. Así, Martínez indica que no hay necesidad de hacer este trámite porque, de momento, no hay ninguna persona que presente síntomas.

"Hay que proteger su identidad, es su derecho y tampoco hay que estar ahí indagando sobre sus datos personales. O sea, obviamente toda la información que se tenga y sea de ayuda se va a compartir a nivel técnico. Pero, no puede ser que, a priori, el tema del historial médico se imponga como una exigencia previa para el desembarco. Y más en una tarea que es algo elemental, se les va a bajar y trasladar hasta un avión para enviarles a sus lugares de origen", precisa.

Así, lo mismo aclara con la gestión de la Red de Hospitales para la Atención a Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo en España (UATAN).

Martínez indica que, en el caso de haber un contagio, es el Ministerio de Sanidad el que debe activar el protocolo y elegir la unidad más cercana y mejor preparada para recurrir a ella.

Se debe hacer una petición a la comunidad autónoma para que se ponga en marcha y se habilite dicho espacio.

"En este caso, pues debería ir al Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, pero podría ir a cualquier otra de España, para eso están. Dicha petición puede surgir de la comunidad o del Ministerio. Es bilateral. Pero si tú eres una unidad UATAN tienes obligaciones. No sólo tienes las camas para estar ahí y hacer simulacros", señala Martínez.

Protocolo de desembarco

De esta manera, el protocolo de desembarco de los 147 pasajeros (más 2 especialistas en enfermedades infecciosas, un epidemiólogo y una persona de la Oficina Regional de la OMS para África) ya ha sido aprobado. Este ha sido puesto en marcha por la Comisión de Salud Pública, de la que forman parte todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Cuando el crucero llegue a Tenerife no atracará en el Puerto de Granadilla sino que fondeará cerca de la costa. Las personas serán evaluadas dentro del propio buque y sólo desembarcarán para su repatriación con equipos de protección, un operativo sanitario específico y sin contacto con la población.

Serán trasladadas en pequeñas lanchas con alrededor de cinco personas en cada una para mantener la distancia de seguridad. En el puerto habrá autobuses preparados para salir hacia el aeropuerto y llegarán a la pista para montar directamente en el avión.

El desembarco se realizará por grupos de origen, en pequeñas zodiac y en orden según disponibilidad de los aviones, tal y como señaló Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, en una rueda de prensa el pasado viernes.

En el caso de que hubiera algún contagiado o persona que presente síntomas hay aviones medicalizados para ser enviados a sus lugares de origen. También, están disponibles las redes UATAN de toda España, para en el caso que se tuviera que recurrir a ellas.

Barcones reveló que el barco seguirá "automáticamente" su curso hacia Países Bajos con 30 tripulantes. Allí se procederá a su correspondiente limpieza y desinfección.

Por su parte, Padilla señaló que la delegación de Sanidad Exterior en Tenerife, dependiente del Ministerio de Sanidad, será la encargada de supervisar a los pasajeros. Todo ello con la ayuda del personal de Protección Civil y Cuerpos de Seguridad del Estado. "La idea es garantizar que el personal llegue a puerto desde la lancha cumpliendo todas las medidas de seguridad".

Por su parte, los españoles que viajan en el crucero serán trasladados al hospital de Defensa madrileño Gómez Ulla a través de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), coordinada por Ejército del Aire con personal del Cuerpo Militar de Sanidad y militares del Ejército.

Sanidad y la OMS diseñan la evacuación de los pasajeros del buque con hantavirus.

Este cuenta también con una unidad UATAN. Según el Ministerio de Sanidad, los pasajeros españoles cumplirán su cuarentena en este hospital y será en el caso de que aparezcan síntomas compatibles con la infección cuando se activarán dichos espacios "para garantizar una atención inmediata y segura".

Los pasajeros permanecerán en habitaciones individuales y sin visitas. Durante este periodo, se les realizará una prueba de PCR a su llegada y otra a los siete días. Además, se llevará a cabo una vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible.

En cuanto al tiempo de duración de la cuarentena, será de 42 días en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid "en caso de que no presenten ningún tipo de síntomas", según confirmó el delegado de Prevención en este centro, José García, quien indicó que este espacio de tiempo podrá ser recortado si se estima que "no hay posibilidad de contagio".

Por último, Padilla anunció que una mujer que murió en Johannesburgo tuvo contacto en un avión comercial con dos personas que tenían como destino final España. Así, se ha detectado un caso sospechoso en Alicante de una mujer de 32 años que presenta sintomatología respiratoria leve.

El segundo pasajero es una persona sudafricana que viajó a Barcelona, donde estuvo una semana: ya ha sido localizada. La mujer se encuentra actualmente asintomática en Sudáfrica. Según la investigación epidemiológica realizada, durante su estancia en la capital catalana se alojó sola en un hotel y no mantuvo contactos estrechos.