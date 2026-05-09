El hantavirus se presenta en España: la probabilidad de epidemia es escasa pero "el riesgo cero no existe"

Las claves

Las claves Generado con IA Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de tres personas y afecta a 14 españoles entre los pasajeros. El barco se dirige a Tenerife, donde las autoridades sanitarias gestionarán la crisis con la colaboración de la OMS y el Gobierno de España. Expertos consideran que la probabilidad de epidemia es baja, aunque recuerdan que "el riesgo cero no existe", especialmente en entornos urbanos. Las autoridades han implementado medidas de control y, según los especialistas, la situación en Tenerife está bajo control.

España, Europa y Occidente viven una nueva emergencia sanitaria. Las vacaciones de los más de 140 pasajeros, 14 de ellos españoles, que viajan en el crucero trasatlántico MV Hondius se han convertido en una pesadilla después de que un brote de hantavirus se haya desatado en el buque y hayan fallecido tres personas.

Tras aceptar el Gobierno de España la petición de auxilio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el barco se dirige a la isla de Tenerife. Allí se gestionará una crisis sanitaria que está generando gran preocupación entre una población que tiene muy fresco el recuerdo de la pandemia de Covid.

'Oído Clínico' aborda esta emergencia de salud pública. Para ello, charla con José Barberán, decano de la Facultad de Salud de la Universidad Camilo José Cela y coordinador de enfermedades infecciosas de HM Hospitales, que explica que la infección por hantavirus no es habitual en Europa, pero no por ello es desconocida por los especialistas.

Bajo su punto de vista, y por cómo han cursado los brotes de hantavirus hasta ahora, las probabilidades de que la situación desencadene una epidemia o una pandemia son remotas.

Sin embargo, admite que hay pocas evidencias de cómo se puede comportar el virus en entornos urbanos. "El riesgo cero en la vida no existe", opina.

Con todo, afirma que con las medidas adecuadas, que son las que las autoridades sanitarias están poniendo en marcha, la situación en Tenerife está controlada.