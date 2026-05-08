Moderna inicia el desarrollo de una vacuna contra el hantavirus y se dispara en bolsa

Los expertos consideran bajo el riesgo de propagación del hantavirus, aunque la situación es vigilada de cerca por la comunidad internacional.

Las acciones de Moderna subieron más de un 14% en Wall Street tras hacerse público el inicio de los trabajos para la vacuna.

El anuncio de Moderna coincide con un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que ha causado tres muertes y ha generado preocupación internacional.

Moderna ha iniciado investigaciones para desarrollar una vacuna contra el hantavirus, en colaboración con instituciones estadounidenses y surcoreanas.

Moderna ha informado este viernes de que ha iniciado las investigaciones preliminares para desarrollar una vacuna contra el hantavirus, lo que ha propiciado que la firma farmacéutica se haya disparado más de un 14% en Wall Street.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que por el momento ha dejado tres personas fallecidas, ha alertado a la comunidad internacional ante el miedo a una posible emergencia sanitaria, a pesar de que los expertos señalan que por el momento los riesgos de que el virus se extienda no son elevados.

En este contexto, Moderna ha anunciado que se encuentra desarrollando trabajos preclínicos (iniciados previamente al brote surgido en el barco) para investigar una posible vacuna contra este virus junto con el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos.

Asimismo, la farmacéutica también está colaborando con el Centro de Innovación de Vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea para una posible inmunización.

"Estos esfuerzos se encuentran en una fase inicial y continúan, y reflejan la responsabilidad de Moderna de desarrollar contramedidas contra las enfermedades infecciosas emergentes", señala la compañía a Bloomberg.

Ante el anuncio, el precio de las acciones de Moderna repuntaba más de un 14% diario en los mercados bursátiles estadounidenses, llegando a cotizar en los 55,50 dólares por título.