La España vaciada se queda huérfana de MIR: los futuros residentes descartan formarse en estas provincias

Provincias como Zamora, Palencia, Segovia y Soria están entre las menos seleccionadas, repitiendo la tendencia de años anteriores en la distribución de plazas MIR.

Especialidades como Dermatología y Cirugía Plástica agotaron sus plazas en tiempo récord, mientras que otras como Alergología, Medicina del Trabajo y Cirugía Torácica apenas han sido escogidas.

Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla concentran la mayoría de las plazas elegidas, destacando la preferencia de los aspirantes por las grandes capitales.

Las provincias de la España vaciada, como Huesca, Teruel, Ávila y Cuenca, apenas han sido seleccionadas por los futuros residentes MIR en la primera semana de elección de plazas.

Los MIR casi han completado su primera semana de elección de plazas. En estos cuatro días, hay provincias que han pasado totalmente desapercibidas. Se trata de los territorios de la conocida como España vaciada. Estos se han quedado huérfanos de residentes ya que los futuros especialistas descartan formarse en zonas como Huesca, Ávila o Cuenca, entre otras.

De los 2.800 aspirantes que han elegido ya su plaza en los primeros cuatro días, ninguno se ha decantado por escoger Huesca, Teruel o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

De hecho, las provincias de la España rural que han sido escogidas apenas llegan a los 13 aspirantes como ha sido el caso de Burgos. Y en el caso de Ciudad Real y Cáceres han sido 11 personas, respectivamente. Lo mismo ocurre en León que lo han elegido 12 residentes.

Por su parte, Zamora (1 candidato), Ávila (1), Segovia (3), Soria (3), Cuenca (1), Palencia (1) están a la cola de las menos seleccionadas. Cabe destacar que esto es algo que ya ocurrió en 2025 cuando Huesca y Teruel no fueron seleccionadas, mientras que Zamora sí que cosechó el éxito de adjudicar sus dos primeras plazas los primeros días. Concretamente los puestos 347 y 898.

Otras provincias también están sufriendo esta escasez de residentes, como es el caso de Huelva que sólo la han escogido 15 aspirantes o de Guadalajara sólo seis vacantes.

Como es habitual, capitales como Madrid (479 plazas elegidas) -que lidera el podio-, Barcelona (232 plazas elegidas) Valencia (188) y Sevilla (152) son las que más éxito están teniendo en estos primeros días.

Agotadas

Por especialidades, Dermatología y Cirugía Plástica consiguieron agotar sus plazas en tiempo récord. Ambas se completaron el primer día. Son las favoritas de los residentes (el año pasado se agotaron en las dos primeras jornadas).

En este caso, la primera agotó sus 140 plazas a las 5 de la tarde del lunes. La última se la adjudicó al aspirante 486 en el Hospital Universitario de Canarias en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. Y Cirugía Plástica adjudicó su última plaza casi a las 6 de la tarde, la última fue para el puesto 623 en la Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. Esto supone 120 puestos antes que en la convocatoria anterior.

Oftalmología, por su parte, completó sus plazas el pasado miércoles en el número de orden 1.909, mientras que en 2025 lo hizo en el 2.526. Este residente hará su formación en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Le siguen Cirugía Oral y Maxilofacial (oferta de 229 plazas) y Cardiología (207 plazas) que agotaron las vacantes el pasado jueves. En el caso de Cirugía Maxilofacial, la última plaza fue para el candidato 2.310 que se formará en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

Y Cardiología adjudicó su última vacante en el turno de tarde al aspirante 2.490 que hará su residencia en el Complejo Hospitalario de Mérida. Ambas cerraron sus plazas en menos tiempo, en comparación con el año anterior.

Otorrinolaringología liquidó sus 115 puestos con el candidato 2.745 que se decantó por el Complejo Hospitalario de Ourense. La última en agotar sus plazas fue Endocrinología y Nutrición con el aspirante 2.752 que optó por el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Medicina de Familia, una de las especialidades que año tras año suele causar bastantes abandonos, ha atraído a 50 médicos en estas cuatro primeras jornadas. De hecho, casi se cuela entre los 'Top 100 mejores' ya que el aspirante 109 la ha escogido para desarrollar su formación en Jaén.

En el lado opuesto, es decir, las especialidades menos escogidas son Alergología (sólo elegida por 3 aspirantes), Urgencias (por 7) Medicina del Trabajo (1 persona), Análisis clínicos (1), Medicina Preventiva (1), Microbiología (4 personas), Medicina Física y Rehabilitación (7), Angiología (7), Inmunología (2), Oncología Radioterápica (1), Cirugía Torácica (1) y Medicina Nuclear (1).