El plan de Canarias ante el crucero de hantavirus: llegará a un puerto aislado y habrá una unidad de élite para infectados.

La cepa de hantavirus detectada es la variante de Los Andes, que puede transmitirse de persona a persona, aunque los expertos consideran muy baja la probabilidad de transmisión.

Los pasajeros infectados serán tratados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que dispone de una unidad de aislamiento de alto nivel.

Un equipo de Sanidad Exterior y una unidad de élite especializada en enfermedades contagiosas coordinarán el operativo junto con organismos europeos y la OMS.

El crucero de lujo afectado por el hantavirus llegará a Tenerife el próximo domingo. Así, la isla canaria se prepara para recibir a 140 pasajeros que podrían haber sido contagiados en el MV Hondius con un puerto totalmente aislado y una unidad de élite para tratar enfermedades altamente contagiosas.

A su llegada serán examinados por un equipo de Sanidad Exterior, departamento que depende del Ministerio de Sanidad. Cabe recordar que el operativo estará coordinado por el Mecanismo Europeo de Protección Civil, con participación de la Comisión Europea, la OMS, las autoridades españolas y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

¿Pero está Tenerife preparado para recibir a estos pasajeros? Parece que sí. Los expertos sanitarios más relevantes de la isla aseguran a este diario que la sanidad canaria está acostumbrada a "tratar este tipo de enfermedades contagiosas". Además, cuenta con la experiencia de haber pasado "por una pandemia".

Los pasajeros desembarcarán en el Puerto de Granadilla, situado en el sur de la isla y "totalmente aislado" para evitar cualquier tipo de contacto humano y, por tanto, riesgo de infección. Se trata de un complejo industrial con una superficie de 800.000 metros cuadrados, además de más de 1.000 metros de línea de muelle.

"Desde luego no es lo mismo desembarcar aquí que en el puerto de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria, que son más concurridos y tienen una gran actividad. El de Granadilla está muy aislado y, lógicamente, yo creo que en el contexto de la posible inquietud que se pueda generar en la ciudadanía es razonable y adecuado desembarcar ahí", señala Amós Rojas, epidemiólogo y exjefe de Sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias.

En el caso de que hubiera personas contagiadas por hantavirus, se les llevará al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, un centro que cuenta con una unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN). Una de las pocas que hay en España. Se trata de habitaciones aisladas destinadas al tratamiento de enfermedades altamente contagiosas que estarán preparadas para la llegada del buque.

"Este centro está conformado por profesionales especializados y, lógicamente, con una disposición de materiales que facilitan el abordaje de los pacientes en condiciones de aislamiento y de asepsia. El personal que trabaja ahí está perfectamente adiestrado y sabe lo que hay que hacer", señala Rojas.

El plan de Canarias ante el crucero de hantavirus: llegará a un puerto aislado y habrá una unidad de élite para infectados. |

Además, las islas cuentan con una gran dotación de especialistas en enfermedades contagiosas. "Es más, en Tenerife está el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias y nuestra sanidad pública tiene suficientes expertos para ello", precisa Antonio Cabrera de León, profesor de Salud Pública de la Universidad de La Laguna (Tenerife).

"Entiendo que el protocolo que hay que seguir será sencillo. Si hay algún pasajero que esté grave, se atenderá en el Hospital de la Candelaria en la UCI, y a aquellos que ya no tengan síntomas una vez examinados, se les dará el alta después de estar en observación. Acto seguido, se les trasladará automáticamente a su país", analiza.

Españoles

Si no hay contagios, los pasajeros serán directamente enviados a su lugar de origen. En concreto, los casos que se han detectado han sido evacuados a Países Bajos. En el caso de los 14 españoles que hay en el crucero, se les mandará al hospital de Defensa Gómez Ulla de Madrid, donde guardarán cuarentena.

Todavía no se ha determinado el tiempo exacto de dicha cuarentena, aunque los protocolos establecen que el periodo de incubación del virus puede alcanzar los 45 días.

A pesar de que es una enfermedad de tipo zoonosis, es decir, que se transmite de animales a humanos (a través de las ratas), en este caso, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad, se trata de la variante de Los Andes, un tipo de cepa que se contagia de persona a persona.

Igualmente, los expertos señalan que, a pesar de su letalidad, hay una probabilidad "muy baja de transmisión".

"Hay que entender que, para que se produzca esta posibilidad de transmisión, se requiere un contacto entre personas muy estrecho. Por eso, los casos en los que presuponemos que se ha producido esta transmisión, son casos de pareja, de personas que conviven, que tienen lógicamente unos lazos de proximidad muy fuertes. Y además han dormido en el mismo camarote, que es un espacio cerrado. Otro caso que posiblemente haya provocado el contagio entre personas es el del médico que estaba grave", analiza Rojas.

Es cierto que esta letalidad no la tienen otros agentes patógenos, pero para contagiarse sería necesario un contacto muy directo. En epidemiología, se utiliza el concepto del número de reproducción básico. "Es decir, esto significa cuántos casos se producen a partir de un caso primario y, en el caso del hantavirus, es muy bajo", indica Óscar Zurriaga, ex vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y jefe de la Sección de Estudios e Información Epidemiológica de la Comunidad Valenciana.

"Por ejemplo, el sarampión es algo que tiene un número de reproducción de 16 en cada caso producido. Si estuviéramos hablando de esta patología, estaríamos muy preocupados porque es un problema y no olvidemos que hay casos en España. O sea, que no es que estamos diciendo algo que no tengamos, que también mata. Pero, afortunadamente, tenemos la vacuna que nos puede solventar. En el caso del hantavirus, es mucho más bajo que el de la Covid, muchísimo menos. Es decir, que es muy difícil que un contagio se produzca, lo cual no quiere decir que no ocurra, pero que son números bajos", termina Zurriaga.