Once CCAA se incorporan al acuerdo marco para adquirir 62 equipos de TAC: ahorrarán 8 millones a la sanidad pública

El suministro abarca cinco tipos de equipos de TAC y el acuerdo tendrá una vigencia de 24 meses, prorrogable por 12 meses más.

El acuerdo marco introduce la opción de arrendamiento con o sin opción de compra, atendiendo a las necesidades presupuestarias de algunas administraciones.

El acuerdo permitirá ahorrar 8 millones de euros al Sistema Nacional de Salud en comparación con compras individuales fuera de la licitación.

Once comunidades autónomas se suman al acuerdo marco del Ingesa para comprar 62 equipos de TAC, con una inversión total de 46,8 millones de euros.

Ya son once las comunidades autónomas que se han sumado al acuerdo marco para la adquisición de equipos de tomografía axial computarizada creado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

En un comunicado, el Ingesa señala que la inversión alcanza los 46,8 millones de euros para adquirir un total de 62 equipos. El acuerdo aportará un ahorro de 8 millones para el Sistema Nacional de Salud, en comparación con haberlos adquirido fuera de la licitación.

Las comunidades que participan son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid y Comunidad Valenciana.

Las comunidades no adheridas tienen hasta el 11 de mayo para hacerlo.

Este acuerdo marco, autorizado el pasado marzo por el Consejo de Ministros, se inscribe en el Plan AMAT-I (Plan de Acuerdos Marcos de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria) del Ingesa.

El objeto del Acuerdo Marco, como sistema de racionalización técnica, es la selección de suministradores de equipos de TAC, que tienen la consideración de productos sanitarios, así como la fijación de las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos basados en este acuerdo, definiéndose el tipo de mantenimiento aplicable a estos equipos con el fin de que las administraciones adheridas puedan optar por contratar el suministro y el mantenimiento del bien de forma conjunta.

Asimismo, se introduce como novedad la opción de que los licitadores oferten un arrendamiento con y sin opción de compra del equipo, tras haber tenido en cuenta las peticiones trasladadas por administraciones con menor disponibilidad presupuestaria en el capítulo 6 de inversiones reales.

El primer acuerdo marco para el suministro de TAC entró en vigor en 2021, como parte del Plan Inveat que renovó una gran mayoría de equipos obsoletos del Sistema Nacional de Salud.

Este segundo acuerdo tendrá un plazo de vigencia previsto de 24 meses, con la posibilidad de prorrogarlo otros 12 meses.

Los diferentes equipos de tomografía computarizada que se pueden adquirir en este Acuerdo Marco se recogen en 5 lotes, donde se diferencian las distintas modalidades: Lote 1, TAC de 38 mm de cobertura del detector; Lote 2, TAC de 38 mm de cobertura del detector (con doble energía y cardio avanzado); Lote 3, TAC de 76 mm de cobertura del detector (con espectral y cardio avanzado); Lote 4, TAC de simulación de radioterapia; Lote 5, TAC de simulación de radioterapia con espectral, este último como lote novedoso respecto de los lotes incluidos en el Plan INVEAT.