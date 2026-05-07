Grifols gana 73 millones hasta marzo, un 21,9% más

Grifols refinanció todos sus vencimientos de deuda de 2027, ampliando el Term Loan B a unos 3.000 millones de euros y mejorando sus condiciones de liquidez.

La compañía prevé aumentar la recogida de plasma en Egipto hasta 3 millones de litros en 2029, lo que permitirá reducir la dependencia del suministro estadounidense.

Los ingresos alcanzaron los 1.700 millones de euros, impulsados por el sólido desempeño del área de Biopharma, aunque afectados negativamente por el tipo de cambio.

Grifols obtuvo un beneficio neto de 73 millones de euros en el primer trimestre, un 21,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

Grifols cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 73 millones de euros, un 21,9% más que en el mismo periodo del año pasado, según ha informado el laboratorio catalán en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Por otro lado, la empresa registró unos ingresos de 1.700 millones de euros, un 3,3% más a tipo de cambio constante, impulsados por el "sólido desempeño" del área de Biopharma, que creció un 6,8%. Aunque en términos reportados los resultados se vieron afectados negativamente por el tipo de cambio.

El resultado bruto operativo (Ebitda) fue de 381 millones, un 0,8% más y un margen del 22,4%, "reflejando la disciplina operativa continuada en el conjunto de las actividades del grupo".

Su crecimiento estuvo respaldado por mejoras continuadas de eficiencia y una reducción del 7,7% de los gastos operativos, parcialmente compensadas por el impacto anualizado de las concesiones de precios de albúmina (una proteína) en China que afectan al primer semestre de 2026. Así se han visto también afectados por un impacto negativo por tipo de cambio de 23 millones de euros, derivado de un dólar estadounidense más débil.

De esta manera, "la compañía prevé una mayor expansión de márgenes impulsada por la mejora del margen bruto, apoyada por el incremento progresivo del plasma de Egipto y las correspondientes ventas de inmunoglobulinas, la optimización continuada del aprovisionamiento y de la huella de plasma, así como por los crecientes beneficios en el coste por litro (CPL). Y junto con los avances continuados en la transformación operativa de Biotest y el apalancamiento operativo", indica Grifols en un comunicado.

Proyectos

La compañía continúa avanzando en iniciativas para reforzar su modelo operativo a largo plazo y su rentabilidad. El proyecto de Egipto sigue avanzando conforme a lo previsto. "Más allá del aumento de capacidad, se espera que contribuya de forma estructural a la expansión de márgenes mediante una mejor alineación del aprovisionamiento de plasma con la economía de los mercados locales", señala el laboratorio.

A medida que aumentan los volúmenes de plasma procedentes de Egipto, Grifols prevé optimizar progresivamente su huella global de plasma, reduciendo la proporción de plasma de origen estadounidense destinada a mercados fuera de Estados Unidos.

Entre 2025 y 2029, se espera que el suministro fuera de EEUU aumente más del doble, impulsado en gran medida por Egipto.

La compañía prevé que la recogida de plasma en Egipto alcance aproximadamente 1 millón de litros en 2026 y hasta 3 millones en 2029, "lo que permitirá un reequilibrio gradual de la red global de este producto". Como resultado, Grifols espera reducir la dependencia del plasma de origen estadounidense para mercados fuera de EEUU, mejorar la eficiencia de costes por litro y reforzar la resiliencia del suministro.

Deuda

Recientemente, Grifols refinanció con éxito todos los vencimientos de deuda de 2027.

La refinanciación incluyó un Term Loan B ampliado de aproximadamente 3.000 millones de euros equivalentes y el incremento del compromiso de la línea de crédito revolving desde 938 millones de dólares hasta más de 2.000 millones de dólares, con condiciones de precio más favorables y mayores vencimientos.

El crédito está respaldado por una demanda institucional y el apoyo de entidades financieras globales. Junto con la amortización parcial anticipada de 500 millones de euros del bono de mayor coste con vencimiento en 2030.

Estas actuaciones sitúan los intereses en efectivo de 2026 en línea o por debajo de los de 2025. Grifols no tiene vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028 y mantiene una sólida posición de liquidez.