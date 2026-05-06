Novo Nordisk gana un 67% más hasta marzo y mejora previsiones anuales

Novo Nordisk anticipa crecimiento internacional y una disminución de ventas en EE.UU., con el mercado de GLP-1 en expansión pese a la presión sobre precios y la pérdida de exclusividad en algunos países.

La farmacéutica ha mejorado sus previsiones anuales tras el éxito del lanzamiento de la píldora Wegovy contra la obesidad.

Novo Nordisk obtuvo un beneficio neto de 6.497 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 67% más que el año anterior.

La farmacéutica danesa Novo Nordisk registró un beneficio neto de 48.557 millones de coronas (6.497 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 67% respecto del resultado contabilizado un año antes.

La compañía propietaria de Ozempic y Wegovy ha mejorado sus previsiones anuales tras el lanzamiento de su píldora contra la obesidad.

Las ventas netas de Novo Nordisk sumaron hasta marzo 96.823 millones de coronas (12.956 millones de euros), un 24% más que un año antes, a pesar de la caída del 15% de los ingresos trimestrales por la comercialización de Ozempic, hasta 27.825 millones de coronas (3.723 millones de euros).

De su lado, las ventas de Wegovy en su formato tradicional crecieron un 5% en el primer trimestre, hasta 18.235 millones de coronas (2.440 millones de euros), mientras que en el nuevo formato de píldora sumaron otros 2.256 millones de coronas (302 millones de euros).

Por áreas geográficas, las ventas netas de Novo Nordisk alcanzaron los 62.145 millones de coronas (8.316 millones de euros) en Estados Unidos, un 40% más, y a nivel internacional 34.678 millones de coronas (4.640 millones de euros), un 3% más.

Previsiones anuales

"Wegovy está impulsando un sólido comienzo de 2026 para Novo Nordisk, gracias a la rápida adopción de la píldora Wegovy, utilizada actualmente por más de un millón de pacientes desde su lanzamiento en enero", declaró Mike Doustdar, presidente y consejero delegado de Novo Nordisk.

De este modo, la farmacéutica danesa ha revisado al alza sus previsiones anuales y ahora contempla que sus ventas ajustadas descontando el impacto del tipo de cambio se reduzcan entre un 4% y un 12%, cuando anteriormente esperaba una caída anual del 5% al 13%.

En sus proyecciones, Novo Nordisk anticipa el crecimiento de las ventas internacionales y una disminución en Estados Unidos, mientras que confía en que la expansión del mercado global de GLP-1 continuará, lo que permitirá a la empresa aumentar su alcance y ampliar los volúmenes, aunque esto se verá contrarrestado por la disminución de los precios de venta y la pérdida de exclusividad de la molécula de semaglutida en ciertos mercados internacionales.