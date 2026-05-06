El Ministerio Sanidad espera aprobar el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias antes del verano

El Ministerio destaca la necesidad de crear un ecosistema colaborativo para terapias avanzadas en enfermedades raras, involucrando tanto al ámbito sanitario como industrial.

La norma propone separar los procesos de evaluación y decisión en dos regulaciones distintas, buscando mayor transparencia y eficiencia en la incorporación de tecnologías y medicamentos.

El Real Decreto introduce cláusulas para mejorar el acceso temprano a medicamentos innovadores para enfermedades raras, con plazos fijos para su evaluación e incorporación al Sistema Nacional de Salud.

El Ministerio de Sanidad prevé aprobar el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y la norma de Precio y Financiación de Medicamentos antes del verano.

Después de más de un año anunciando su aprobación, parece que el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y la norma de Precio y Fijación de Medicamentos parece que están a punto de ver la luz. De esta manera, el Ministerio de Sanidad prevé que ambas normas hayan pasado por el Consejo de Ministros antes de verano.

Así lo ha señalado César Hernández, director General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia en el Ministerio de Sanidad, durante su intervención en la 'IV Jornada Nacional sobre Terapias Avanzadas para Enfermedades Raras' de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (Aelmhu).

Cabe destacar que ambas han tenido que pasar por un largo proceso de alegaciones y, actualmente, se encuentran a la espera de tramitar su aprobación en el Consejo de Ministros. Una vez se haya aprobado la norma, entrará en vigor oficialmente cuando se publique en el BOE (Boletín Oficial del Estado). Esto suele ocurrir al día siguiente después de la celebración de ese Consejo de Ministros.

Con todo, Hernández espera que el RD de Evaluación de Tecnologías Sanitarias ya esté vigente "como mucho" a primeros de junio. En cuanto, a la norma de Precio y Financiación de Medicamentos estima que pase por el proceso de audiencia pública a finales de mayo para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros.

"Espero tener el RD aprobado en todo el Parlamento, ojalá, antes del verano", ha indicado.

Enfermedades raras

En relación con las enfermedades raras, el RD introduce cláusulas para mejorar el acceso temprano a los medicamentos innovadores, ya que esta es una de las grandes quejas de los pacientes.

La norma establece plazos fijos. Como por ejemplo, pretende determinar qué tecnologías se pueden incorporar o excluir del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, se busca crear un modelo transparente e independiente, fundamentado en el mejor conocimiento científico disponible y coherente con los plazos de incorporación de medicamentos y tecnologías.

De hecho, propone que la evaluación de los fármacos para su autorización se haga en un plazo máximo de 180 días o menos, así como que el informe clínico esté listo en 90-120 días tras la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).

Así se pretende separar los procesos de evaluación y decisión y recogerlos en dos normas distintas. El primero de ellos estará recogido en el real decreto mencionado. La decisión, por su parte, formará parte de la norma de precio y financiación de los medicamentos.

Por otra parte, Hernández ha destacado que es necesario "crear un ecosistema" sobre las terapias avanzadas en enfermedades raras en el que "no sólo" participe "la ciencia" y que se inserte "en el marco de acceso, autoridad reguladora y financiadora".

"Tenemos debilidades" y "tenemos que trabajar de forma alineada para que la política industrial esté dando impulso y refuerzo a la sanitaria en temas como medicamentos huérfanos y para estas patologías", ha sostenido.

El director de Cartera de Farmacia se ha mostrado en consonancia, ya que ha explicado que, "probablemente, hay que ampliar las miras fuera del ámbito sanitario".

"Pedir que sea el ámbito sanitario el que tire de todo ello es complicado", y es que se está "rozando el límite de lo que es manejable", ha expresado en relación con "el objetivo, que es tener tratamiento para 8.000 enfermedades raras. Porque hay un compromiso con tres millones y medio de pacientes en España".