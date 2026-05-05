Sanidad prepara el terreno para las compras centralizadas y públicas de 'apps' digitales y de inteligencia artificial

Desde 2013, las compras centralizadas han generado ahorros de 299 millones de euros sobre un volumen de licitaciones de 6.847 millones.

Se busca incluir productos TIC que actualmente no están contemplados en las licitaciones centralizadas, ampliando el alcance de estos procesos.

Estas compras públicas facilitarán a Estado y comunidades autónomas adquirir software sanitario, como gestores de citas, recursos humanos y formación, a menor coste.

El Ministerio de Sanidad prepara una orden para permitir la compra centralizada de apps digitales y soluciones de inteligencia artificial en sanidad.

El Ministerio de Sanidad prepara el terreno para que Estado y comunidades autónomas puedan formular centrales públicas de compras de apps sanitarias que permitan usar la inteligencia artificial y aprovechar la gestión del dato.

A día de hoy, este tipo de productos y servicios no se contemplan entre los que es posible contratar a través de este tipo de licitaciones públicas, organizadas por el Estado y a las que se pueden adherir las comunidades autónomas.

Por ello, el departamento que dirige Mónica García ha elaborado una orden ministerial (que está pendiente de aprobar) para que las aplicaciones digitales sanitarias puedan ser contratadas a través de este mecanismo.

Así lo indica la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, en la que Sanidad insiste en la necesidad de incluir "algunos productos y servicios TIC que no se contemplan dentro de los productos y servicios declarados de contratación centralizada".

Así, Estado y autonomías pueden disfrutar de los ahorros que permiten este tipo de licitaciones y sus adquisiciones a escala.

Entre los servicios que se propone adquirir mediante centrales de compras están los software de gestión de citas, agendas y relaciones con clientes (CRM), los programas para la gestión de procesos sanitarios de negocio (BPM), los destinados a la gestión de recursos humanos sanitarios y los pensados para la formación del profesional sanitario, por citar algunos.

También se pone sobre la mesa el software basado en inteligencia artificial de apoyo a los procesos administrativos, organizativos o de gestión de la información en el entorno sanitario. Así como las centrales de compras para servidores para el alojamiento y procesamiento de información sanitaria.

Ahorros

Según Sanidad, desde 2013 se han puesto en marcha unas 36 licitaciones de compra centralizada o centrales de compras, como se les llama popularmente, valoradas en unos 6.847 millones de euros.

Con estas medidas, el departamento calcula que se han logrado unos ahorros acumulados de 299 millones de euros.