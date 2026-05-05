El primer MIR de Urgencias hará su residencia en Gijón: la especialidad se estrena en el segundo día de elección

La formación abarca competencias en donación de órganos, atención a múltiples víctimas, coordinación médica y emergencias en entornos hostiles.

El programa formativo incluye rotaciones en hospitales de diferente complejidad y unidades de transporte sanitario, con cinco guardias mensuales obligatorias.

El Ministerio de Sanidad ha ofertado 82 plazas para la nueva especialidad, aprobada tras más de 20 años de reivindicaciones.

El primer MIR de la especialidad de Urgencias iniciará su residencia en el Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, tras estrenarse la especialidad en 2026.

Medicina de Urgencias se estrena en el segundo día de elección. El primer MIR de la especialidad -que ve la luz por fin en la convocatoria de este 2026- hará su residencia en el Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón (Asturias). Con el número 824 de la lista, el leonés David Pastor Fernández ha inaugurado Emergencias en la que le esperan cuatro años de formación.

En este estreno, el Ministerio de Sanidad ha ofertado un total de 82 plazas. Cabe destacar que en 2024 se aprobó después de más de 20 años de reivindicaciones que se remontan a 1987, cuando se creó la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).

Hasta ahora los residentes que querían ejercer en este ámbito se tenían que formar a través de Medicina Familiar y Comunitaria.

Así, el programa formativo ofrecerá a los residentes una rotación para que puedan formarse tanto en hospitales de alta complejidad como en comarcales.

Y, cuando sea necesario, también estarán presentes en la unidad de transporte sanitario (carretera, aéreo, marítimo) de los centros móviles de asistencia sanitaria.

Las guardias son un pilar fundamental en el aprendizaje de los futuros urgenciólogos. El borrador del nuevo programa formativo define que deben realizar cinco al mes, con carácter general y para todos los casos, al constituir un número equilibrado entre las necesidades e intereses docentes y la garantía del descanso.

Como es lógico, se realizarán la mayoría en los servicios de urgencia (y no en las unidades de rotación), ya que todas las patologías urgentes de dichas especialidades se atienden en el Servicio de Urgencias.

Competencias

También incluirá competencias relacionadas con el proceso de donación: como es la de reconocer al "potencial donante de órganos, activar el protocolo a través de la coordinación e identificación de las contraindicaciones a la hora de hacer un trasplante", señaló Javier Millán, vicepresidente de la sociedad a este diario.

Además, se incluirán competencias específicas como la asistencia a múltiples víctimas en catástrofes o entornos hostiles, la coordinación y regulación médica o la atención de emergencias en procesos dependientes.