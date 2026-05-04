Los MIR agotan en el primer día de elección Dermatología y Cirugía Plástica y ninguno escoge Urgencias en su estreno

Varias especialidades, como Medicina del Trabajo y Alergología, tampoco fueron escogidas por ningún aspirante en este primer día.

Otras especialidades populares fueron Cardiología, Anestesiología, Endocrinología y Oftalmología, mientras que Medicina de Familia atrajo solo a siete médicos en la primera jornada.

Ningún aspirante eligió la nueva especialidad de Urgencias en su estreno en el proceso de adjudicación.

Las plazas de Dermatología (140) y Cirugía Plástica (53) se agotaron en el primer día de elección MIR 2026.

El primer día de elección de plazas MIR 2026 se ha completado con éxito. Y este año trae sorpresas: los futuros residentes han agotado en tiempo récord tanto la oferta de plazas de Dermatología (140 vacantes) como la de Cirugía Plástica (53).

Por su parte, Urgencias -que este año se estrena como nueva especialidad- no ha empezado con buen pie ya que, de momento, no ha sido escogida por ningún aspirante.

Como es habitual, Dermatología y Cirugía Plástica son las favoritas de los residentes (el año pasado se agotaron en las dos primeras jornadas). En este caso, la primera ha agotado sus 140 plazas a las 5 de la tarde (la última se la adjudicó al aspirante 486 en el Hospital Universitario de Canarias en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife).

Cirugía Plástica ha adjudicado su última plaza casi a las 6 de la tarde (la última ha sido para el puesto 623 en la Clínica Universidad de Navarra, Pamplona). Esto supone 120 puestos antes que en la convocatoria anterior.

Les sigue Cardiología dentro de las más demandadas, por el momento, 88 aspirantes se han decantado por ella. También, han cosechado buenos resultados Anestesiología (46 personas con un total de 437 plazas), Endocrinología (32 aspirantes para 115 plazas) u Oftalmología (72 ya cubiertas para 229 vacantes).

Medicina de Familia, una de las especialidades que año tras año suelen tener abandonos, ha atraído en esta primera jornada a siete médicos. De hecho, casi se cuela entre los 'Top 100 mejores' ya que el aspirante 109 la ha escogido para desarrollar su formación en Jaén.

En el lado opuesto, es decir, las especialidades donde todavía ningún aspirante se ha decantado por ellas están Urgencias, Medicina del Trabajo, Alergología, Análisis Clínicos (que actualmente están en proceso de cambio y será Laboratorio Clínico), Farmacología, Medicina Preventiva y de Salud Pública, Microbiología, Medicina Física y Rehabilitación, Angiología, Bioquímica Clínica, Inmunología, Oncología radioterápica, Cirugía Torácica y Medicina Nuclear.

Top 10

En su caso, Bianca Ciobanu, la aspirante número uno del MIR, ha elegido Dermatología en el Hospital Clinic de Barcelona. El segundo, Salomón José Marea, se ha decantado por Cirugía Plástica, en el Hospital Universitario 12 de Octubre.

Así, el tercero en el número de orden ha sido Raúl Elías Pérez Guisado quien hará Dermatología en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería. En cuarto lugar, Javier Galán ha escogido Medicina Interna en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla.

Y Lucía Castellano, que estaba en el quinto puesto, será residente de Dermatología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

De los cinco restantes, dos han elegido Cirugía Plástica, dos Cardiología y uno Aparato Digestivo.

Adjudicación de plazas

El plazo de adjudicación de plazas ha comenzado este lunes 4 de mayo y se extenderá hasta el próximo día 27. Este se ha estrenado con los 700 primeros aspirantes, repartidos en dos turnos —de mañana y de tarde— de 350 personas cada uno. Cabe destacar que en realidad se han agotado un total de 690 ya que ha habido médicos que no se han presentado y han dejado pasar su turno. Así, el segundo día se presenta con una oferta disponible de 8.586 vacantes.

Este mismo mecanismo se repetirá los cinco días de la semana hasta el próximo 22 de mayo que pasará a ser de más personas. De esta manera, el próximo 27 de mayo finalizará el plazo de elección en el que se espera que todas las 9.276 plazas queden cubiertas. Un número al que aspiran 15.084 futuros residentes.

En el caso de que no se agotaran, este año trae una novedad: un mes después de la incorporación, se realizará una nueva convocatoria de adjudicación de plazas, dirigida a cubrir aquellas que hayan quedado vacantes o que resulten vacantes por renuncia expresa.

Este procedimiento se llevará a cabo por medios telemáticos y toda la información se detallará en la correspondiente resolución de adjudicación de plazas.

Con todo, la incorporación a la plaza adjudicada será, previsiblemente, durante la primera quincena de junio.