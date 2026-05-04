Los españoles tardan 6 meses en acceder por primera vez al psicólogo en la sanidad pública, 90 días más que los europeos

El coste del psicólogo privado resulta inasequible para la mitad de la población española, lo que agrava la desigualdad en el acceso a atención psicológica.

El aumento de problemas de salud mental tras la pandemia ha agravado la situación, especialmente entre jóvenes y personas de bajos ingresos.

España se sitúa a la cola de Europa en rapidez de acceso, solo por delante de Hungría y Letonia, debido a la falta de psicólogos en la sanidad pública.

Los españoles esperan una media de seis meses para acceder por primera vez a un psicólogo en la sanidad pública, 90 días más que la media europea.

Los españoles esperan seis meses para acceder por primera vez a una consulta con el psicólogo en la sanidad pública. Esto supone 90 días más que la media de los países de la Unión Europea (UE), según los cálculos efectuados por este diario.

El territorio nacional se encuentra a la cola del resto de países de su entorno. En Portugal, la espera media es de tres meses. En Francia, tan sólo un mes. Y en Alemania está entre los tres y los cinco meses.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del reciente informe de Eurofound (con datos de 2024) sobre las condiciones de salud mental, grupos de riesgo, servicios y políticas de los países europeos.

Según revela el estudio, el ranking de celeridad en acceder a la sanidad pública lo lideran Lituania (sólo 15 días), Italia (un par de semanas), Dinamarca (29 días), Croacia (1 mes) y Bélgica (1 mes). Y a la cola están Hungría (6 meses), la citada España (6 meses) y Letonia (más de 4 meses).

En el caso de España, la espera para acceder a este especialista se agravó aún más a partir de la pandemia, cuando aumentaron los problemas de salud mental en todos los grupos de edad, pero con mayor incidencia en los jóvenes.

"Así, sobre todo en trastornos como la ansiedad y la depresión, los pacientes deben esperar meses y meses para poder acudir a una consulta por la sanidad pública", señala Antonio Cano, psicólogo y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS).

¿Por qué todas estas demoras? El número de psicólogos no ha crecido al mismo ritmo que la demanda de atención de salud mental. La presión asistencial ha crecido mucho entre 2019-2023 y la plantilla de profesionales sigue siendo insuficiente. "No ha aumentado. Actualmente, hay entre 5,6 y 6 especialistas clínicos en la sanidad pública por cada 100.000 habitantes, aproximadamente tres veces menos que la media europea", señala Cano.

Esto tiene consecuencias sanitarias, económicas y sociales. "Por ejemplo, aunque estos trastornos no son especialmente graves y existen tratamientos eficaces, los problemas de acceso al tratamiento, los largos tiempos de espera, la escasa eficacia del tratamiento habitual aplicado, esencialmente farmacológico, han hecho que las bajas laborales por salud mental alcancen los 600.000 procesos anuales", alerta el presidente la SEAS.

Cabe recordar que el coste del absentismo ya se estima muy cercano a los 90.000 millones de euros anuales, "algo insostenible".

De hecho, desde 2018, las incapacidades temporales (IT) por problemas de salud mental han crecido un 88% (son las que más han aumentado). "A esto se suman los costes derivados de los trastornos de la salud mental, que no paran de aumentar", añade Cano.

Psicólogo privado

Otro de los indicadores que analiza el informe, es el coste del psicólogo privado. En España una sesión cuesta entre los 40-70 euros, una horquilla de precios que es similar en el resto de países. Aún así, es importante matizar que en países como Alemania o Suecia las consultas pueden superar hasta los 150 euros. El poder adquisitivo de la población en estas regiones es mucho más alto.

No obstante, según refleja el estudio, la mitad de los españoles considera que acudir a un psicólogo es económicamente inasequible, especialmente las personas de ingresos más bajos.

En España, la ansiedad y la depresión son 3,4 veces y 2,5 veces, respectivamente, más frecuentes entre la población de rentas bajas. Y las personas con discapacidad acuden con mayor frecuencia que la media al psicólogo o al psiquiatra.

Lo mismo ocurre "con la población LGTBI+, que tiene más probabilidades de acudir a estos especialistas, así como de tomar medicamentos psicotrópicos", recoge el informe de Eurofound.

Cano considera que toda esta problemática se deberá abordar en el corto plazo. Señala que aunque hay estudios que han calculado el número necesario de plazas PIR (psicólogo interno residente) que se deberían ofertar para atajar el problema, "aún no se ha producido el cambio suficiente en la inversión".

"Ya se sabe qué es lo que sucede cuando no se invierte lo suficiente en algo que produce tantas consecuencias negativas, tantos costes. Se intenta ahorrar, pero lo que resulta es un despilfarro", argumenta.