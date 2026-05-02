El negocio de la fertilidad encadena otro año de crecimiento: estas son las empresas dominantes

El sector privado realiza el 68,5% de los tratamientos, mientras que el volumen de negocio total —incluyendo la sanidad pública— alcanza los 1.000 millones de euros.

La mayoría de las 265 clínicas de fertilidad se concentran en Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

El negocio de la fertilidad en España facturó 685 millones de euros en 2025, creciendo un 5% respecto al año anterior.

El negocio de la fertilidad encadena otro año de crecimiento acumulando una facturación de 685 millones de euros en 2025, un 5% más que el ejercicio anterior. El retraso de la edad de maternidad, así como la demora de las listas de espera y el impedimento a determinados tratamientos por la sanidad pública, hacen que muchas mujeres recurran a las clínicas privadas en un mercado que está en plena expansión.

Así, en la actualidad (con datos de marzo de 2026), hay un total de 265 establecimientos especializados en reproducción asistida. No obstante, hay cinco empresas que concentran el 56,4% de la cuota de mercado.

En concreto, las cinco compañías que dominan el sector son: IVIRMA Global (dueño de clínicas IVI Valencia), Eugin, Dexeus Mujer, Instituto Bernabeu y Equipo Juana Crespo. Así lo señala el último informe elaborado por el Observatorio sectorial DBK de Informa sobre el comportamiento del negocio de las clínicas privadas de reproducción asistida.

El estudio indica que del total de los 265 establecimientos el 65% del total se ubicaba en las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

Así, con el paso de los años, el negocio se ha ido concentrando. Los movimientos corporativos de compra y fusión de empresas, y la desaparición de pequeños establecimientos poco rentables vienen incrementado el grado de concentración de la oferta en los principales grupos especializados en la actividad, los cuales reúnen un creciente número de centros.

Las que dominan el mercado

A día de hoy, el IVIRMA GLOBAL, matriz del Instituto Valenciano de Infertilidad (Clínicas IVI), sigue manteniendo la primera posición en el ránking como en años anteriores. La multinacional cuenta con 31 clínicas repartidas por toda España. Fue la primera compañía especializada en tratamientos de fertilidad, fundada en 1990 por los doctores Antonio Pellicer y José Remohí, que siguen ligados al grupo como presidentes.

Desde que el fondo KKR compró la compañía en 2023 ha ido consolidando todo un imperio con la compra de pequeñas clínicas tanto en Europa como en Estados Unidos. Además, de su presencia en el territorio nacional cuenta con 74 clínicas repartidas en 9 países de todo el mundo (Dinamarca, EEUU, Brasil, Italia, Reino Unido, Chile, Dinamarca, Portugal y España).

La mayoría están en España, Estados Unidos (con 20 centros), Reino Unido (13) o Italia (3 establecimientos).

Eugin, que pertenece al fondo de capital riesgo Buenavista Equity Partners (desde 2024), es la segunda compañía que más factura. La compañía con sede principal en Barcelona también tiene presencia en Madrid y Coímbra (Portugal).

Además, el grupo tiene repartidas 36 clínicas por 9 países diferentes (Portugal, Italia, Dinamarca, Suecia, Letonia, Francia, Brasil, Argentina, Colombia). En el último año, ha adquirido el centro brasileño Clínica Fertilidades e Vida con lo que pretende reforzar su expansión en Latinoamérica.

A pesar de que el Instituto Bernabeu (con sede en Alicante) aparece en la cuarta posición en el ranking ahora pertenece a Eugin ya que en diciembre de 2025 fue comprado por la firma de capital riesgo.

Con esta compra, se suman al negocio de Eugin nueve clínicas adicionales de la compañía alicantina repartidas por toda España (Madrid, Palma de Mallorca, Albacete, Cartagena, Elche, Benidorm) y en el extranjero (Venecia, Italia).

Por otro lado, Dexeus Mujer, que opera de manera integrada dentro del Hospital Universitari Dexeus (perteneciente al grupo Quirónsalud) está en tercera posición de los grupos que más facturan. La sede principal está en Barcelona, pero también tiene centros en Sant Cugat, Sabadell, Manresa, Reus y Vic (Cataluña).

A diferencia del resto, su expansión está más centrada en alianzas hospitalarias donde tiene varios acuerdos, como por ejemplo, con Viamed Tarragona donde han desarrollado una Unidad especializada para la salud de la mujer en la región.

Y, por último, estaría el Equipo Juana Crespo. La clínica ubicada en Valencia, es la única que gestiona el grupo. Su fundadora, la ginecóloga con el nombre homónimo, abrió las puertas del centro en 2014 contando ya con una trayectoria de más de 30 años de experiencia.

Pública

Además, incluyendo la actividad de los hospitales públicos junto a la de las clínicas privadas, la cifra de negocio de la reproducción asistida se eleva hasta los 1.000 millones de euros en 2025.

El 68,5% de los tratamientos se realizaron en centros especializados de titularidad privada, el 11% en hospitales públicos y el 20,5% en clínicas privadas. "En este último caso se tiene en cuenta sólo el volumen de negocio generado con recursos propios", indica el informe de Informa.

El estudio indica que a pesar de la tendencia a la estabilización del número de ciclos (intentos de tratamiento) realizados al año, la evolución al alza del coste medio por tratamiento ha impulsado la facturación sectorial.

El sector presenta "perspectivas favorables a medio y largo plazo, derivadas de factores como la disminución de la tasa de fecundidad, el avance de modelos familiares no tradicionales, la limitada cobertura asistencial pública, la flexibilidad de la legislación nacional y el prestigio de los centros españoles".

No obstante, los operadores se enfrentan a una tendencia de estancamiento en el número de ciclos realizados a pacientes españolas, lo que indica una posible saturación del mercado nacional.

Es decir, nuestro país ha llegado a un punto de desequilibrio donde la oferta de clínicas privadas ha crecido más rápido que la capacidad (económica y biológica) de la población para absorberla. Por su parte, "se mantiene el dinamismo de la demanda procedente de pacientes extranjeras", finaliza el informe.