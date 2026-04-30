Sanidad dejará de pagar las vacunas de Covid en 2027 y lanzará una central de compras para que las CCAA las financien

Las comunidades deberán evaluar la eficacia y necesidad de cada vacuna para justificar la inversión y adaptar sus calendarios vacunales.

Andalucía ya ha confirmado que asumirá el coste de las vacunas tras el fin de los contratos europeos y reorganizará su comité de expertos en vacunas.

El ministerio prepara una central de compras para que las autonomías adquieran las vacunas si lo desean, mediante un acuerdo marco.

Sanidad dejará de pagar las vacunas de Covid y mpox en 2027, pasando la financiación a las comunidades autónomas.

El Ministerio de Sanidad dejará de abonar en 2027 el coste de las vacunas de Covid-19 y mpox (antes conocida como viruela del mono) que se inoculan en España tras caducar los acuerdos que firmaron la Comisión Europea y los Estados miembros con la industria farmacéutica durante la pandemia. A partir del próximo año, la financiación de estos antígenos correrá a cuenta de las comunidades autónomas.

Cabe recordar que en 2020, tras la irrupción del coronavirus, el Estado asumió de forma extraordinaria y temporal el coste total de las vacunas. Lo mismo ocurrió cuando surgió la mpox en 2022, para la que Bruselas organizó también una compra centralizada.

Pero la medida finaliza ya este año, al no existir una crisis sanitaria activa y caducar los acuerdos europeos este 2026. Por ello, el departamento está preparando el terreno para 2027. Según ha podido saber este diario, el departamento de Mónica García ya trabaja en un acuerdo marco para que las comunidades autónomas asuman la adquisición de vacunas.

Se recurrirá a una fórmula de licitación habitual en vacunas y otros medicamentos o productos sanitarios: una central de compras. Las autonomías podrán adherirse a ella de forma voluntaria.

Se espera que las condiciones de la licitación sean similares a las de la central de compras de vacunas de calendario que Sanidad lanzó hace unos meses. A ella se adhirieron todas las autonomías excepto Galicia y País Vasco.

Andalucía

Por ahora, Andalucía ha sido la única región que se ha manifestado al respecto. Su consejero de Sanidad, Antonio Sanz, indicaba este martes que su región asumirá la financiación de dichas vacunas, una vez que finalicen los contratos europeos.

"Nosotros no podemos bajar la guardia y asumiremos su coste para seguir protegiendo a los andaluces", señalaba durante su intervención en el V Congreso Andav (Plan de Vacunaciones de Andalucía) el pasado martes.

Sanz destacaba "el esfuerzo presupuestario" que va a tener que hacer Andalucía. Además de "un esfuerzo científico" para evaluar con el mayor rigor la situación epidemiológica de cada patógeno, así como la eficacia real de cada dosis con datos reales.

"Esta evaluación rigurosa nos permitirá justificar cada euro invertido, decidir qué vacunas responden mejor a nuestras expectativas y a nuestra situación epidemiológica, qué población diana debemos proteger y así adaptar nuestro calendario vacunal", indicaba.

El consejero adelantaba, precisamente, que se va a reorganizar el comité de expertos en vacunas, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y se van a analizar de manera masiva y con el apoyo de la inteligencia artificial los datos reales del Sistema Sanitario Público de la región sobre carga de enfermedades inmunoprevenibles y la eficacia real de las vacunas introducidas.

No obstante, como el ministerio aún no ha lanzado la licitación, se desconoce si Andalucía estará entre las regiones que se adherirán al contrato.