España es el "único país de la UE" que no exige un examen clínico ni supervisión a los médicos extranjeros

La Organización Médica Colegial alerta de que este sistema genera un cuello de botella en el acceso al MIR y aumenta la competencia con los graduados nacionales.

En 2025 se resolvieron favorablemente 30.303 expedientes de médicos extranjeros, cinco veces más que antes de la pandemia.

España es el único país de la UE que no exige exámenes clínicos ni prácticas supervisadas a médicos extranjeros para homologar sus títulos.

España resolvió favorablemente 30.303 expedientes de médicos extranjeros en 2025. Una cifra cinco veces superior a la pandemia cuando de media se homologaban unos 7.000 títulos extracomunitarios. De esta manera, la Organización Médica Colegial (OMC) alerta de que estos datos pueden tener unas consecuencias negativas a la hora de querer ejercer y presentarse al MIR.

Así, la institución reclama tanto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como al de Sanidad exigir a estos profesionales que cumplan con unas competencias clínicas como se hace en el resto de países de la Unión Europea. Estas son las conclusiones que se extraen del reciente informe sobre la Homologación Médica actual presentado este jueves por la OMC.

Los médicos denuncian que España es "el único país de la UE" que no demanda a los profesionales extranjeros ni conocimientos clínicos, ni prácticas supervisadas para ejercer en el país. "El trámite es puramente administrativo", ha añadido María Isabel Moya, vicepresidenta de la OMC.

El informe subraya que el sistema español actual es "el más laxo de Europa occidental", al no exigir exámenes clínicos ni la intervención de los colegios profesionales en el proceso de habilitación.

"La OMC respaldará el impulso de la ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) alineada con la que ya existe en nuestras facultades de medicina desde 2015 para equiparar a España con los estándares europeos (Alemania, Francia, Reino Unido) y que garantice que todo médico habilitado posee las competencias clínicas mínimas exigibles, con independencia del origen de su formación", indica el estudio.

Tomás Cobo, presidente de la OMC, ha señalado que desde la entidad pretenden trasladar esta petición a ambos ministerios.

"De aquí nacerá un grupo de trabajo para colaborar con ambos departamentos y para que haya una planificación con toda la legalidad existente a la hora de examinar las competencias que ya se hace desde 2015 en nuestras universidades. Todo el Foro de la Profesión Médica tendrá un papel importante en esto. Tenemos que exigir a los profesionales extracomunitarios lo mismo que a nuestros egresados", ha argumentado Cobo.

Cuello de botella

La vicepresidenta de la OMC ha indicado que la homologación de títulos de médicos extranjeros supone "una disrupción para el sistema".

"Estos nuevos profesionales saldrán al mercado y será un impacto brutal porque no pueden ejercer sin el título de especialista y para ello, se tendrán que someter al MIR. Esto supondrá un auténtico cuello de botella porque ni de lejos se van a ofertar las plazas que se necesitan. No creo que superemos las 15.000 de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en 2027", ha añadido.

Por otro lado, Moya ha explicado que muchos facultativos extracomunitarios ya tienen la residencia española por lo que competirán en las mismas condiciones que los graduados que salen de las facultades de Medicina. "Va a ser un ratio más grande de competencia que cuando por ejemplo me presenté yo".

Así, ha recordado que estas 30.303 resoluciones favorables representan una ratio de 4,46 homologaciones por cada médico egresado de una facultad española.

"Esto supone un desequilibrio que se ha ido agravando sobre todo desde 2022. En este año se invirtió la situación y había más títulos extranjeros homologados que graduados en nuestras universidades", ha matizado.

Por su parte, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) también se ha manifestado al respecto y ha señalado que esta situación supone "un escenario preocupante puesto que, con el sistema actual de homologación y el acceso posterior al desempeño laboral, lo que se va a conseguir es perpetuar las precarias condiciones de trabajo de los profesionales, que se instrumentalizan como mano de obra barata para cubrir plazas que el resto de compañeros no han querido escoger".