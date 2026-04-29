Los médicos insisten en que Sánchez "tome el control" porque García ha dejado de ser una "interlocutora válida"

La huelga médica continúa en Madrid con jornadas intermitentes y movilizaciones, mientras los sindicatos insisten en abrir una negociación seria y sin líneas rojas.

Los médicos exigen un pacto por la sanidad entre el Gobierno y la oposición para mejorar condiciones laborales y frenar la pérdida de profesionales en el sistema público.

Amyts destaca que la discriminación laboral de médicos y facultativos ha llegado al debate en el Congreso y reclama soluciones concretas y negociaciones directas.

Los sindicatos médicos piden a Pedro Sánchez que asuma el control del conflicto sobre el Estatuto Marco, considerando que Mónica García ya no es una interlocutora válida.

Los sindicatos médicos insisten en que Pedro Sánchez "tome el control" en el conflicto sobre el Estatuto Marco porque Mónica García ha dejado de ser "una interlocutora válida".

Asimismo, el sindicato médico Amyts, mayoritario en la Comunidad e impulsor de la huelga indefinida intermitente en la región, ha subrayado este miércoles que es una "buena noticia" que la reivindicación de una norma propia para la profesión haya llegado al debate del Congreso en la sesión de control de este miércoles pero "sería aún mejor" que se pusieran soluciones.

En declaraciones remitidas a los medios, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha vuelto a incidir en la necesidad de que Sánchez, "tome el control" sobre la negociación y busque soluciones, al tiempo que ha defendido la necesidad de un "pacto por la sanidad" entre el Gobierno y la oposición.

"Hoy hemos visto cómo la situación laboral discriminatoria de médicos y facultativos ha llegado a tratarse por el presidente del Gobierno y por el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Que se debata sobre ello es bueno, pero que se pongan medidas y se apliquen las realidades que necesitamos médicos y facultativos y sobre todo pacientes y como pacientes sería aún mejor", ha remarcado.

En esta línea, ha llamado al Ejecutivo a tomar el control de las negociaciones, "con los ministerios que considere que sean necesarios, para poder llegar a acuerdos, porque esos son posibles". "Estamos hablando de condiciones discriminatorias como la jornada complementaria que posibilita hasta 96 horas semanales solo para médicos y facultativos", ha detallado.

Asimismo, ha recalcado la necesidad de que estos cambios se negocien con la profesión médica, "con los afectados", y así "atraer y fidelizar" a estos profesionales en Sistema Nacional de Salud "y no seguir perdiéndolos en una sangría muy dolorosa".

"Es increíble que los médicos y los facultativos hayamos aguantado tanto tiempo y hayamos tardado tanto en despertar, pero ahora ya lo hemos hecho y lo que pedimos no solamente es justo, es necesario para atraer facultativos y lo vamos a seguir pidiendo con esta ministra, con otros ministros, con este gobierno y con los gobiernos que vengan", ha insistido.

Así, consideran que este conflicto "ya excede" al Ministerio de Sanidad y se trata de "una cuestión de Gobierno". Y reclaman la apertura inmediata de una negociación "seria", con interlocutores dispuestos a negociar sin líneas rojas y con verdadera voluntad de alcanzar soluciones.

En este sentido, el comité sostiene que el anuncio de la ministra de concurrir a las elecciones en la Comunidad de Madrid "no es una cuestión personal ni partidista", sino "la constatación de que este conflicto requiere una interlocución sólida, estable y con capacidad real de decisión".

Los facultativos de la Comunidad de Madrid afrontan este miércoles la principal jornada reivindicativa de esta tercera semana de huelga indefinida con una concentración esta tarde frente al Ministerio de Sanidad a las 18.30. Unas movilizaciones que se suman a las del resto de todo el territorio nacional.

La huelga, que se prolongará hasta el jueves, tiene un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Por otro lado, este jueves día 30 tendrá lugar una reunión entre los sindicatos médicos madrileños (Amyts, SIME, MUD y AME) y el responsable de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), un segundo encuentro tras el celebrado el pasado mes de febrero.