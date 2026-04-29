Farmacéuticos y la Aemps desarrollan NotificaMES para asegurar el suministro de medicamentos ante crisis

La herramienta cumple con el reglamento europeo que exige a los Estados miembros informar sobre el stock de fármacos esenciales durante crisis sanitarias o geopolíticas.

El sistema, probado con éxito en farmacias de Jaén y Zaragoza, estará operativo en toda España a partir de junio y solo se activará en situaciones de crisis.

NotificaMES recopila datos de existencias en farmacias y automatiza los informes a la Aemps para responder rápidamente ante emergencias de salud pública.

La Aemps y el Consejo General de Farmacéuticos han desarrollado NotificaMES, un sistema para controlar el suministro de medicamentos en crisis sanitarias.

La crisis sanitaria de la Covid evidenció las debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) en un momento crítico en el que hubo una gran escasez de medicamentos. Por ese motivo, la Unión Europea ha desarrollado el Reglamento UE 2022/123 en el que se obliga a los estados miembro a facilitar a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) datos sobre existencias de fármacos esenciales durante una crisis sanitaria o situaciones de tensión geopolítica (conflicto en Oriente Próximo, Guerra de Ucrania).

Así, en 2025, la UE implantó una plataforma europea de seguimiento de faltas de suministro (ESMP, por sus siglas en inglés) que recopila dichos datos a través de los sistemas nacionales.

En este contexto, el Consejo General de Farmacéuticos (Cgcof) y la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) han desarrollado NotificaMES, un sistema pionero en España que ayuda al territorio nacional a identificar el número exacto de medicamentos necesarios para hacer frente a emergencias de salud pública. Esta herramienta ha sido presentada este miércoles por los representantes de ambas entidades.

¿Y cómo funciona esta herramienta? Todas las directrices vienen desde Europa. En el momento que hay una crisis o la EMA detecta una situación crítica define una lista de fármacos esenciales y se lo notifica a la agencia. Después esta informa al Consejo, que es la entidad que se encarga de activar dicho sistema. Y acto seguido, NotificaMES envía una solicitud de información a las oficinas de farmacia.

Con todos esos datos, la propia herramienta elabora un informe que automáticamente se lo remite a la Aemps. "Este reporte de información se hace de forma segregada por comunidades autónomas, automatizada de herramienta a herramienta y con la mayor agilidad sin entorpecer el trabajo diario de las farmacias", ha argumentado Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo.

El sistema estará completamente operativo en todas las farmacias del país a partir del mes de junio. Cabe recordar que esta herramienta se activará sólo en casos de crisis sanitaria (covid, mpox), por eso, aún no hay un listado definido de medicamentos, según ha explicado María Jesús Lamas, directora de la Aemps. "En en el momento que sea necesario se hará una clasificación de aquellos fármacos necesarios".

La directora de la Aemps también ha recordado que en el momento de la pandemia esta herramienta hubiera sido muy útil. "Por ejemplo, en la pandemia hubo un momento que se indicó como prioridad azitromicina -un antibiótico antiinflamatorio- o la ciclosporina. En esos momentos se desconocía el stock y era prioritario ir reponiéndolos conforme la marcha", ha indicado Lamas.

Prueba piloto

Antes de lanzar el proyecto, el sistema pasó por una prueba piloto "que se desplegó en las farmacias de Jaén y Zaragoza", según ha señalado Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos.

Se contó con la participación de 346 farmacias (el 40% de ambas provincias) y se probó un listado de tres medicamentos. Una vez que se comprobó su correcto funcionamiento del flujo se llevó a cabo una segunda fase con la participación de la Aemps.

En este segundo proceso, que ha tenido un mes de duración, se ha realizado el envío de la información de las farmacias y se han ido incorporando y modificando nuevos medicamentos y la frecuencia (de menor a mayor) en el envío de la información durante el piloto. "Y en todo este pilotaje no se ha detectado ningún tipo de incidencia. Ahora estamos a la vista de los buenos resultados de junio cuando tenemos previsto que se extienda a todo el territorio nacional", ha incidido Rísquez.

Por último, Aguilar ha indicado "que gracias a iniciativas como NotificaMES, España se sitúa a la vanguardia en la gestión de crisis sanitarias para dar respuestas eficaces cuando se necesita".