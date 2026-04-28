Muface amplía sus ayudas sociosanitarias 2026 con más prestaciones oncológicas y medidas antifraude

Las ayudas para drogodependencias incluyen ahora adicciones a juegos de apuesta, videojuegos y nuevas tecnologías, con prestaciones de hasta 250 euros mensuales, excluyendo el tabaquismo.

Se refuerzan las medidas antifraude, estableciendo que las facturas de 1.000 euros o más no podrán pagarse en efectivo y deberán acreditar el método de pago.

Muface amplía en 2026 su paquete de ayudas sociosanitarias, incluyendo nuevas prestaciones oncológicas como productos de dermocosmética y tratamientos de micropigmentación y microblading para cejas y pestañas.

Muface ha hecho oficial su paquete de ayudas sociosanitarias 2026 y trae novedades. Sobre todo en lo relacionado con la cobertura oncológica, así como se han reforzado las medidas antifraude.

El programa de prestaciones para personas con cáncer, destinado a sufragar los gastos derivados del tratamiento prescrito, amplía las concesiones. En las anteriores convocatorias, se destinaban subvenciones para prótesis capilares, gorros, pañuelos, además de sujetadores postmastectomía.

Ahora entran en la lista, la financiación de productos de dermocosmética oncológica no financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) con una prestación de hasta 150 euros anuales. Y tratamientos de micropigmentación y/o microblading oncológicos de cejas y pestañas que llegan hasta los 200 euros anuales, según indica la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes.

El documento especifica que estos "productos están destinados a minimizar o aliviar los efectos secundarios del tratamiento y proporcionar confort y bienestar a los pacientes"

En concreto las ayudas quedarían ordenadas de la siguiente forma:

Prótesis capilar, gorro, pañuelo, turbante oncológico o gorro hipotérmico para quimioterapia un máximo de 200,00 euros, con una periodicidad de una vez por año de convocatoria y una sola prenda.

Sujetador/es postmastectomía, postumorectomía u otros de análoga naturaleza, hasta dos prendas por año de convocatoria, por un máximo de 75,00 euros cada una de ellas.

Productos de dermocosmética oncológica no financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), un máximo de 150,00 euros con una periodicidad de una vez por año.

Tratamientos de micropigmentación y/o microblading oncológicos de cejas y pestañas, un máximo de 200,00 euros, con una periodicidad de una vez por año.

Otra de las novedades de este año son las medidas antifraude.

Como novedad normativa, se subraya que las facturas cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros no podrán abonarse en efectivo y deberán ir acompañadas de la acreditación del método de pago, en cumplimiento de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Por otro lado, están las prestaciones destinadas a la drogodependencia y otras adicciones. Se especifica para incluir explícitamente la adicción a los juegos de apuesta (tanto presenciales como online), a los videojuegos y otras adicciones vinculadas a las nuevas tecnologías. La ayuda puede ser de hasta 250 euros mensuales.

Se excluye el tratamiento del tabaquismo y aquellos periodos de tiempo donde la persona beneficiaria del programa esté sometido a tratamientos médicos en los que únicamente se lleven a cabo procesos de desintoxicación.

Celiaquía y psiquiatría

Siguiendo la estela de la convocatoria de 2025, el programa también destina ayudas a las personas con celiaquía. Así, las subvenciones serán de carácter anual con una cuantía de 400 euros para financiar la compra de alimentos especiales, la cual se podrá prorratear si la condición se adquiere a lo largo de este 2026.

"Esto supone que, en caso de que la persona mutualista o beneficiaria ostente dicha condición durante parte del ejercicio de 2026, el importe de la subvención se prorrateará entre los días correspondientes. De igual forma procederá este prorrateo si la fecha de diagnóstico inicial de la enfermedad es posterior al 1 de enero de 2026", especifica el BOE.

El programa de ayudas para atender procesos psiquiátricos crónicos también se contempla. Se destinan a la permanencia del paciente en ambiente controlado en hospitales, centros o unidades psiquiátricas reconocidos oficialmente por la Administración pública competente. Dicho internamiento podrá ser a tiempo completo (24 horas) o en estancias diurnas.

La prestación concede un máximo de 87 euros por cada día de internamiento, con el límite del coste real que haya abonado el interesado. Un aspecto clave es que en el cálculo de este coste se incluyen todos los conceptos de la asistencia psiquiátrica integral del paciente, incluida la farmacología.

También, hay prestaciones para facilitar la autonomía personal, es decir, para tratamientos terapéuticos y programas para la adquisición de habilidades o destreza. Otras para la eliminación de barreras arquitectónicas en el domicilio habitual y para la adquisición o utilización de medios, entendiendo por tales los aparatos diseñados para solucionar las dificultades que la persona con discapacidad o dependencia pudiera encontrar en la realización de las actividades diarias.

La convocatoria 2026 contempla, por otro lado, subvenciones para personas que precisan de estancias temporales por convalecencia. Cubre los gastos originados por estancias temporales en residencias asistidas o centros de día y de noche cuando la persona sufre una pérdida transitoria de autonomía.

Las solicitudes pueden presentarse desde el día siguiente a la publicación en el BOE hasta el 31 de diciembre de 2026, y tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Salvo un programa específico (prolongación de efectos), todas las solicitudes pueden tramitarse de forma electrónica.

El programa de prolongación de efectos, permite mantener vigentes ciertas ayudas concedidas en convocatorias anteriores (como el apoyo domiciliario o la teleasistencia) a aquellas personas que han solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia pero aún no se les ha hecho efectivo su derecho a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).