Víctor Sanz, nuevo presidente del Grupo Ribera.

Las claves

Las claves Generado con IA Víctor Sanz ha sido nombrado nuevo presidente del Grupo Ribera para reforzar el gobierno corporativo de la compañía. El nombramiento responde al crecimiento nacional e internacional del grupo y busca fortalecer la estructura de gobernanza, con foco en la calidad asistencial y los pacientes. Sanz, médico y licenciado en Administración de Empresas, cuenta con más de 30 años de experiencia y una amplia visión sobre organizaciones complejas. El cambio forma parte de una reorganización interna que incluye la incorporación de Gonzalo Bartolomé como director médico y la creación de tres direcciones generales territoriales para España.

El grupo sanitario Ribera ha nombrado a Víctor Sanz nuevo presidente en el marco del proceso de refuerzo de su gobierno corporativo.

Así lo indica la compañía en un comunicado emitido este lunes en el que precisa que Pablo Gallart continúa como CEO de la compañía.

El nombramiento, aprobado por el consejo de administración de Ribera, "responde a la evolución y crecimiento del grupo en los últimos años, tanto en España como a nivel internacional", así como a la intención "de fortalecer su estructura de gobernanza en esta nueva etapa, con el foco en la calidad asistencial, los pacientes y los profesionales".

Sanz cuenta con más de 30 años de experiencia, y combina una "fuerte visión" del ámbito sanitario y empresarial, según ha informado el grupo en un comunicado. Médico y licenciado en Administración de Empresas, completó su formación con un MBA por Esade Business School y el Programa de consejeros del Instituto de Consejeros-Administradores (ICA).

Participó en el Informe de la Comisión Abril, es decir, la Comisión para el Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud.

Parte de su trayectoria se ha desarrollado también en ámbitos relacionados con el gobierno corporativo, lo que le aporta una "visión amplia sobre el desarrollo a largo plazo de organizaciones complejas", subraya Ribera.

Este nombramiento se enmarca en la reorganización interna que anunció la compañía. Y que incluye la incorporación de Gonzalo Bartolomé como nuevo director médico y la creación de tres direcciones generales territoriales para España.

"Ribera ha cerrado el mejor año de su historia y afronta una nueva etapa de crecimiento que exige estructuras de gobierno sólidas. Mi compromiso es contribuir a ese fortalecimiento sin perder la esencia del grupo, una organización centrada en los pacientes, en los profesionales y en la calidad asistencial. Ese equilibrio es la base de un proyecto sanitario sólido y sostenible en el tiempo", señala. Víctor Sanz.

En esta nueva estructura organizativa, presidente y consejero delegado de Ribera, es decir, Pablo Gallart, actuarán en "estrecha coordinación".

Víctor Sanz desempeñará sus funciones principalmente en materia de estrategia, gobierno corporativo e innovación y el acompañamiento institucional en su calidad de presidente del consejo, mientras el comité ejecutivo seguirá liderado por Gallart, quien mantendrá "plena responsabilidad" de la gestión y de la operativa del grupo.